聖誕好去處2025｜全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動！7大打卡互動體驗：2.5米高聖誕老人、80顆星星長廊、名人留言電話亭

踏入11月，不少商場已陸續推出聖誕主題活動，東薈城名店倉今年首度聯乘美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan，以其筆下的BIG HUGS抱抱人為主題，帶來全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，設有7大打卡位及互動體驗，當中必影2.5米高BIG HUGS聖誕老人，還可以聽到四位本地名人的窩心留言，共度療癒人心的聖誕節！
全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動
全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕主題活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」將於11月13日至2026年1月4日期間在東薈城名店倉舉行，屆時BIG HUGS抱抱人家族以及兩位節日好友：抱抱星人以及薑餅人精靈，將換上聖誕新裝，打造7大打卡位及互動體驗；踏入商場門口，先見到2.5米高BIG HUGS聖誕老人張開雙臂迎接大家；走到二樓中庭，設有「星星相印拱門」、4米巨型「擁抱奇織」裝置、「星蹤小徑」等打卡位，亦有不少互動裝置，包括親子單車「星芒漫遊」、送上節日祝福的「星語奇織留言版」、聽到四位本地名人窩心留言的「星語電話亭」，以及每一個擁抱都會作善心捐款予「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」的「HUG FOR LOVE」；最後到達二樓天橋的「星語長廊」，首次亮相的彎月抱抱人，加上抱抱星人及近80顆閃閃發亮的星星全員出動，打造出如童話般的星空場景！
送限量暖手抱枕+Venchi朱古力禮盒
場內咖啡館Cupping Room Coffee Roasters將變身為「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」期間限定主題餐館，提供多款以 BIG HUGS 抱抱人為主題的冬日限定餐飲，包括30日熟成極上漢堡、巴斯克焦香芝士蛋糕等，消費滿指定金額可換領限量版冬日咖啡杯。另CLUB CG會員憑指定積分或消費即可換領獨家聯乘的「抱抱星人暖手抱枕」、限定版Venchi朱古力禮盒及商場電子現金券，將抱抱人帶回家慢慢欣賞。
「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」
地點： 東薈城名店倉地面鄰近MLB (G01B號舖)、二樓中庭廣場及二樓天橋 （地圖按此）
日期： 2025年11月13日至2026年1月4日
時間： 11am-10pm
