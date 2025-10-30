屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
聖誕好去處2025｜mofusand空降馬鞍山MOSTown！全港首個貓貓聖誕村 設7.5米高聖誕樹、萌貓市集
今年聖誕，喵星人降臨！來自日本的超人氣貓咪角色mofusand，將首次登陸馬鞍山MOSTown新港城中心，帶來全港首個以貓咪為主角的聖誕主題企劃──MOST-Exploring喵喵聖誕探險記。由2025年11月8日至2026年1月1日，商場將化身成一個夢幻貓貓聖誕村，設有4大打卡熱點及2大互動體驗區，超過30款聖誕造型的mofusand齊集亮相，勢必成為今個冬季最吸睛的打卡熱點！
3米高Snowman mofusand、7.5米高聖誕樹
走進L2天幕廣場，即見全港首度登場、3米高的毛茸茸Snowman mofusand──MOST-Cuddly! 抱抱mofusand，雪人造型的mofusand外型軟萌。更不可錯過mofusand站前冰雪廣場、MOST-Exploring冰雪樂園廣場中央矗立著7.5米高的Santa mofusand聖誕樹，四周更藏有多款不同造型的mofusand，而在冰雪樂園內，小朋友與大人都可以在軟綿綿的雪地上推雪車、堆雪人，享受玩雪的樂趣。
閃爍花園夢幻登場 貓咪光影濾鏡點亮聖誕夜
還有MOST-Glittery聖誕閃爍花園，穿過閃爍的拱門，沿著「喵」響樂步道前行，會發現貓咪們藏身於聖誕樹間，只要輕觸橡果裝置，便會響起一段段聖誕祝福。終點的驚喜小窩更有「躲躲貓」mofusand從禮物盒中探頭，為你送上節日驚喜。別忘了帶上限定「mofusand聖誕光影濾鏡掛件」，對準燈飾拍照，貓咪光影即時出現，沉浸於mofusand的夢幻國度。
喵喵郵局 聖誕萌貓市集登場
走到「漫『郵』時光郵局」，跟隨小馴鹿貓咪的腳印，來到滿載祝福的倒數月曆牆，每個格子都藏著不同的mofusand驚喜。現場更可換領「mofusand未來聖誕明信片」，寫下對明年聖誕的期盼與祝福，讓這份溫暖延續至未來。商場亦將於12月6日至28日舉辦「MOST-Loving 聖誕萌貓市集」，雲集多款以貓咪為靈感的精品與文創商品，無論是自用或送禮都別具心思。
MOST-Exploring喵喵聖誕探險記
地址：馬鞍山MOSTown新港城中心
日期：2025年11月8日至2026年1月1日
更多相關文章：
直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025
香港迪士尼樂園10K Weekend開始報名！全新童樂跑首次跑入樂園 即睇比賽日子/賽事項目/跑手包內容/報名方法
迪士尼20周年派對6月28日登場！記者帶你睇Friendastic巡遊花車有幾夢幻 演唱會式全新舞台表演、特別版夜間匯演長達30分鐘
Halloween好去處｜KUROMI首間怪異影院驚喜登場！3米高KUROMI+逾300款限定精品+玻璃彩繪發光傘早鳥優惠
香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫
香港好去處｜伊藤潤二恐怖體驗展9月旺角登場！《漩渦》立體場景+周邊精品+主題Cafe
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
雙11優惠2025｜觀塘室內釣蝦場二人同行只需$111！人均$55.5任釣大頭蝦+大閘蟹，可即場免費烹煮/帶返屋企
雙11優惠2025｜澳門雅辰酒店優惠低至62折！人均$710起送水舞間門票，入優惠碼再減$100｜澳門酒店優惠
其他人也在看
飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪
近年健康飲品熱潮不斷，日本飲品大廠 Suntory繼熱賣產品「特茶」之後，最新推出的「特水」再度掀起話題！「特水」主打「幫助 BMI 偏高者減少腹部內臟脂肪」的健康功效，一推出隨即引起亞洲地區的熱話，有網民更笑言「有機會是智商稅」。Yahoo Food ・ 1 小時前
這4個星座超難追！但他們一愛上你就不放手，認定了就是一輩子
感情裡總有幾個「高難度星座」，追的時候得費盡心思，想打動他們比登天還難；但只要讓他們認定你，就會毫無保留地投入感情，不管遇到什麼事都不輕易放手，堪稱「打不走、罵不跑」的專情代表。姊妹淘 ・ 19 小時前
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 買個人護理產品3件滿$99送潔而亮（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列個人護理好物，買任何個人護理產品3件滿$99 獨家送潔而亮特強去污液500毫升(價值$23.4)、精選頭髮護理產品買1送1、精選日韓頭髮護理產品第2件半價、精選頭髮護理產品第2件半價、精選女性衛生護理產品買1送1、精選口腔護理產品第2件半價！YAHOO著數 ・ 20 小時前
Nothing Phone (3a) Lite 平價登場：簡化版透明設計和 Glyph 燈效
Nothing 主品牌旗下最平價的手機 Nothing Phone (3a) Lite 今日正式登場，它依舊有標誌性的透明設計和 Glyph 燈效，但兩者都經過了簡化以降低成本。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
Sephora減價快閃低至半價！超人氣Rare Beauty唇膏套裝平近$120／Fenty Beauty遮瑕大激減
Sephora網店現正推出限時優惠，絕對是大家補貨美妝產品的好機會！由即日起至10月31日，Sephora香港網店推出「Beauty Steals」快閃優惠，多款指定產品可以低至半價入手，其中以 如Rare Beauty的爆紅唇膏套裝、Fenty Beauty的熱賣遮瑕膏、First Aid Beauty皇牌保濕面霜等最為矚目，美妝控不能錯過。Yahoo購物專員為大家精選了幾款Sephora優惠至抵買清單，無論是想入手新色補貨，抑或趁機換季更新化妝袋，值得把握今次減價大掃貨！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
Nike加價高達18％？加價前手刀搶Karina同款波鞋，大熱薄底鞋款趕快入手
Nike 由新任總裁及執行長 Elliott Hill 統領下，積極革新並扭轉營銷策略，最新的消息指 Nike 將會全面加價，同時減產經典的鞋款保持稀有性，大家想買 Nike 波鞋的話就要趁現在了！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
烏冬食譜｜卡邦尼烏冬 Carbonara Udon
講起卡邦尼，大家都會諗起意粉? 之前喺餐廳食過卡邦尼烏冬，於是試吓自己煮，味道好夾好好食呀? 更多食譜: ?Facebook page: https://www.facebook.com/istidiningtable ?Instagram: https://www.instagram.com/kiuu922/ 鍾意嘅請follow page 同比個like?大家嘅支持係繼續努力出post嘅動力?Cook1Cook煮一煮 ・ 1 小時前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！三眼仔與史迪仔期間限定店/西九哈佬怪獸派對/色彩班斕幻彩森林
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了25大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；親子活動有香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」、冰上鬼馬南瓜哈囉喂、萬聖節手工糖果工作坊、萬聖節開篷巴士團、圍方嘩鬼樂園、三眼仔與史迪仔期間限定店；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋、伊藤潤二恐怖體驗展；欲了解鬼怪文化的有城巴x藍屋開篷巴士團及「仵」講吾知電車夜遊等，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
法國郵政限量發售「牛角包香味郵票」！加入特色酥皮可口香氣，令寄信都充滿幸福感
「天天寫，封封寫滿六百句的我愛你～」也許這些甜蜜話語，都不及一枚擁有「牛角包香味」的郵票來得可口。說的是法國郵政的新作，最新推出「牛角包香味郵票」，成為搶手貨。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
雞食譜｜孜然烤雞
孜然粉醃過的雞肉香氣濃烈,辛香帶勁Cook1Cook煮一煮 ・ 7 小時前
美國銀行將 Tesla 目標價上調至 $471，強調自動駕駛及機器人技術發展
該公司對電動車製造商 Tesla 保持中立評級，並指出其在自動駕駛和機器人技術方面取得了顯著進展。Tesla […]TechRitual ・ 10 小時前
川普曾讚習近平聰明 令中國難以捉摸增添川習會變數
（法新社華盛頓28日電） 美國總統川普與中國國家主席習近平將於30日進行2019年以來首次面對面會談，各方關注。另一方面，川普在競選期間接受福斯新聞（Fox News）訪問時，形容習近平「以鐵腕方式管理14億人——聰明、傑出，一切都很完美」。法新社 ・ 1 天前
黃百鳴爆《開心鬼》系列電影插曲幕後故事 因一事於唱片抽起袁潔瑩版本
著名電影人黃百鳴出品嘅「開心鬼」系列為80年代青春喜劇嘅代表作，從1984年嘅《開心鬼》，到後續《開心樂園》、《開心鬼放暑假》，再到1986年《開心鬼撞鬼》不僅票房大賣，更培養出一批新生代偶像，包括張曼玉、袁潔瑩和陳加玲。近日，黃百鳴邀請到袁潔瑩和李麗珍現身於個人YouTube頻道《百鳴歌》擔任嘉賓，兩位昔日開心少女直認當年有小摩擦，黃百鳴又爆電影插曲嘅幕後故事，表示當年因一事臨時換掉陳加玲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 17 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 16 小時前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
鄧月平再展真功夫魅力 首征亞洲跆拳道賽 勇奪銅牌為港爭光︱Yahoo
香港新生代武打女演員鄧月平Larine 近年以真功夫打出成績。除演藝工作外，Larine 近年醉心武術與跆拳道，跨界成為運動員。繼8月在亞洲跆拳道ITF國際賽香港選拔賽中，越級挑戰成功，由48kg組別越級挑戰52-58kg組別，並以第一名資格代表香港出戰馬來西亞ITF亞洲賽。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 1 天前