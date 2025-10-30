聖誕好去處2025｜mofusand空降馬鞍山MOSTown！全港首個貓貓聖誕村 設7.5米高聖誕樹、萌貓市集

今年聖誕，喵星人降臨！來自日本的超人氣貓咪角色mofusand，將首次登陸馬鞍山MOSTown新港城中心，帶來全港首個以貓咪為主角的聖誕主題企劃──MOST-Exploring喵喵聖誕探險記。由2025年11月8日至2026年1月1日，商場將化身成一個夢幻貓貓聖誕村，設有4大打卡熱點及2大互動體驗區，超過30款聖誕造型的mofusand齊集亮相，勢必成為今個冬季最吸睛的打卡熱點！

由2025年11月8日，mofusand空降馬鞍山MOSTown。（官方圖片）

3米高Snowman mofusand、7.5米高聖誕樹

走進L2天幕廣場，即見全港首度登場、3米高的毛茸茸Snowman mofusand──MOST-Cuddly! 抱抱mofusand，雪人造型的mofusand外型軟萌。更不可錯過mofusand站前冰雪廣場、MOST-Exploring冰雪樂園廣場中央矗立著7.5米高的Santa mofusand聖誕樹，四周更藏有多款不同造型的mofusand，而在冰雪樂園內，小朋友與大人都可以在軟綿綿的雪地上推雪車、堆雪人，享受玩雪的樂趣。

全港首度登場、3米高的毛茸茸Snowman mofusand。（官方圖片）

7.5米高的Santa mofusand聖誕樹。（官方圖片）

閃爍花園夢幻登場 貓咪光影濾鏡點亮聖誕夜

還有MOST-Glittery聖誕閃爍花園，穿過閃爍的拱門，沿著「喵」響樂步道前行，會發現貓咪們藏身於聖誕樹間，只要輕觸橡果裝置，便會響起一段段聖誕祝福。終點的驚喜小窩更有「躲躲貓」mofusand從禮物盒中探頭，為你送上節日驚喜。別忘了帶上限定「mofusand聖誕光影濾鏡掛件」，對準燈飾拍照，貓咪光影即時出現，沉浸於mofusand的夢幻國度。

MOST-Glittery 聖誕閃爍花園，沿著「喵」響樂步道前行，會發現貓咪們藏身於聖誕樹間。（官方圖片）

「mofusand聖誕光影濾鏡掛件」，對準燈飾拍照，貓咪光影即時出現，沉浸於mofusand的夢幻國度。（官方圖片）

喵喵郵局 聖誕萌貓市集登場

走到「漫『郵』時光郵局」，跟隨小馴鹿貓咪的腳印，來到滿載祝福的倒數月曆牆，每個格子都藏著不同的mofusand驚喜。現場更可換領「mofusand未來聖誕明信片」，寫下對明年聖誕的期盼與祝福，讓這份溫暖延續至未來。商場亦將於12月6日至28日舉辦「MOST-Loving 聖誕萌貓市集」，雲集多款以貓咪為靈感的精品與文創商品，無論是自用或送禮都別具心思。

聖誕樹裝扮的mofusand並排而坐小木屋廣場入口。（官方圖片）

漫「郵」時光郵局（官方圖片）

現場更可換領「mofusand未來聖誕明信片」，寫下對明年聖誕的期盼與祝福，讓這份溫暖延續至未來。（官方圖片）

H．COINS會員以電子貨幣即日單一消費滿$300，即可換領「mofusand未來聖誕明信片」 (共4款，於指定日期推出換領)。（官方圖片）

4款獨家mofusand聖誕印章，更可親手寫下對未來自己的祝福。（官方圖片）

H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿$800，即可換領「mofusand限定聖誕D.I.Y熨章掛飾工作坊」入場證，憑証於指定活動日期及時段參加工作坊一節。（官方圖片）

MOST-Exploring喵喵聖誕探險記

地址：馬鞍山MOSTown新港城中心

日期：2025年11月8日至2026年1月1日

