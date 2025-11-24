聖誕好去處2025｜Sanrio人氣角色登陸海洋公園！設20個角色主題互動遊戲、見面會、周年派對活動、限定精品美食

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕好去處2025｜ Sanrio 6大人氣角色登陸海洋公園！設20個角色主題互動遊戲、見面會、周年派對活動、限定精品美食

Sanrio迷注意！香港海洋公園於今年12月13日至2026年8月23日期間，推出Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動，6大人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon化身海洋冒險隊，登陸海洋公園！全園不但設有20個角色主題互動遊戲，還有主題打卡位、My Melody & Kuromi 派對屋、Sanrio Characters見面會、限定周邊精品等，定必成為粉絲、親子、情侶最新打卡聖地！

沉浸式體驗海底城鎮「彩虹珍珠貝」任務

由12月13日起大家一入園即可投入Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動，到海濱樂園廣場為你的代表角色選擇喜歡的造型和裝備，海洋動物大使──海豚、角鵬及鯊魚會帶大家穿過水底光影隧道，與各Sanrio characters來到傳說中的海底城鎮，完成任務更可同Sanrio家族大合照！

香港海洋公園於今年12月13日至2026年8月23日期間，推出Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動！（圖片：海洋公園）

設20個角色互動遊戲＋見面會＋布甸狗派對活動

另外，大家可購買「Sanrio characters遊園探險卡盲包」，解鎖全園20個角色主題互動遊戲，集齊印章換限定獎勵。沿途亦設有多個角色主題打卡位，別錯過與Sanrio characters近距離見面的機會。為慶祝My Melody 出道50周年及Kuromi出道20周年，樂園還首度公開私人扮靚空間，等大家一秒跳入充滿Y2K的幻彩世界，讓遊客盡情打卡。而今年榮登Sanrio character ranking全球第一名的Pompompurin，即將迎來出道30周年，明年初將會舉辦秘密花園開專屬派對，預料有巨型布甸狗打卡及限定表演活動！

設限定精品美食

園內亦有多款限定精品美食上架，包括有角色海洋裝公仔、角色主題甜品飲品等。更多精彩節目，包括驚喜節日限定表演和海洋公園全年會員優惠將陸續登場！標準海洋公園門票已包含全部聯乘體驗，現Klook、KKday及Trip.com均有做緊84折優惠，成人$453起、小童$224起，另有推出限時二人同行優惠，成人票價低至$412，記得搶！

香港海洋公園門票

價錢：成人$453起、小童$224起

經Trip.com購買門票 經Klook購買門票 經KKday購買門票

【Klook 2人同行優惠】門票（成人）

價錢：$858/2位，人均$429起

經Klook購買門票

現Klook、KKday及Trip.com均有做緊84折門票優惠，成人$453起、小童$224起。（圖片：海洋公園）

海洋公園× Sanrio Characters「蔚藍海洋之旅」活動詳情

日期：2025年12月13日至2026年8月23日

地點：香港海洋公園

交通：乘港鐵南港島線，在海洋公園站下車，從B出口出站即可直接到達公園入口

