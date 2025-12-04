聖誕好去處2025｜利東街變身歐洲嘉年華！8米金光聖誕樹/夢幻旋轉木馬/飄雪音樂匯演/聖誕市集

今年12月，利東街帶來「Luminous Carnival」聖誕節主題活動，以歐洲嘉年華為靈感，運用超過兩萬顆智能LED燈珠帶來金光聖誕樹、空中摩天輪、飛天熱氣球及旋轉木馬等夢幻打卡位，每晚上演聖誕燈光音樂匯演，12月指定日子更有飄雪匯演、聖誕老人村角色節日派對、聖誕市集等，尤如置身將歐洲五光十色的嘉年華一樣夢幻！

今年利東街帶來「Luminous Carnival」聖誕主題活動，以歐洲嘉年華為靈感。（相片來源：官方照片）

利東街變身歐洲嘉年華 每晚有音樂匯演

利東街由即日起至2026年1月1日帶來「Luminous Carnival」主題活動，靈感源自歐洲嘉年華的繽紛奇幻，200米長的林蔭步道滿佈巨型聖誕鈴及聖誕球燈飾，中庭位置有多個夢幻打卡位，包括8米高金光閃閃的LED聖誕樹、直徑達7.5米的空中摩天輪、懸浮於空中的多個熱氣球，以及優雅靈動的旋轉木馬；每晚5點半起，每隔20分鐘上演聖誕燈光音樂匯演「Luminous Symphony」，完美呈現歐洲嘉年華的熱鬧氣氛。

中庭位置有多個夢幻打卡位，包括8米高金光閃閃的LED聖誕樹、直徑達7.5米的空中摩天輪、懸浮於空中的多個熱氣球，以及優雅靈動的旋轉木馬。（相片來源：官方照片）

每晚5點半起，每隔20分鐘上演聖誕燈光音樂匯演「Luminous Symphony」，完美呈現歐洲嘉年華的熱鬧氣氛。（相片來源：官方照片）

飄雪匯演+聖誕老人村角色節日派對

12月每逢星期五、六，以及平安夜、聖誕節與除夕夜，更上演共30場飄雪匯演「Let It Snow!」，能沉浸雪花紛飛的奇幻世界！其他指定日子聖誕老人村角色如聖誕老人、雪人、精靈、薑餅人及馴鹿等將於中庭現身，與觀眾互動起舞，帶來無盡歡樂！

12月每逢星期五、六，以及平安夜、聖誕節與除夕夜，更上演共30場飄雪匯演「Let It Snow!」，能沉浸雪花紛飛的奇幻世界！（相片來源：官方照片）

聖誕老人村角色如聖誕老人、雪人、精靈、薑餅人及馴鹿等將於中庭現身，與觀眾互動起舞，帶來無盡歡樂！（相片來源：官方照片）

聖誕市集+工作坊+聖誕老人限時登場

此外，利東街更聯同奧比斯及香港北歐商會，分別推出慈善聖誕市集與北歐聖誕市集，前者經已完成，後者將於12月5日至7日舉行，匯聚近20個主題攤位，售賣各式北歐地道美食及工藝禮品，更設有一系列手作工作坊，可親手編織出經典的丹麥紙心或為薑餅人裝飾；現場除有瑞典結他手帶來現場演奏，瑞典的聖誕老人亦將親臨，充滿濃濃的北歐風情。

北歐聖誕市集將於12月5日至7日舉行，匯聚近20個主題攤位，售賣各式北歐地道美食及工藝禮品。（相片來源：官方照片）

利東街「Luminous Carnival」

日期：即日起至2026年1月1日

地點：灣仔皇后大道東200號 利東街（地圖按此）

