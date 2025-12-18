宏福苑五級火｜情緒支援熱線
聖誕好去處2025｜廣州熱雪奇蹟飄雪嘉年華夢幻登場！北歐雪境打卡位、6大娛雪項目、聖誕猛男巡遊+DJ倒數派對
廣州熱雪奇蹟於即日起至2026年1月1日舉行「夢幻飄雪嘉年華」，娛雪區變身北歐小鎮，設有大量聖誕樹、森林小木屋、小雪人、巨型北極熊等，加上全天候飄雪，尤如置身國外一樣。其他指定日子還有聖誕猛男巡遊、DJ倒數雪地派對、平安夜情侶旅拍福利等，絕對是北上廣州過聖誕的首選目的地。
娛雪區變身「夢幻飄雪嘉年華」
廣州熱雪奇蹟位於廣州融創文旅城之中，佔地逾80萬呎，面積接近杜拜室內滑雪場3倍，是全球第2大室內滑雪場。場內主要分成娛雪區和滑雪區，今次「夢幻飄雪嘉年華」主要集中在娛雪區，設有大量北歐雪境打卡位，包括星光雪板聖誕樹、燈影森林小木屋、林海雪原、小雪人、大蝴蝶結、巨型北極熊等，同場還有6大全新娛雪項目，包括刺激感十足的玫瑰冰川滑道、親子花海雪圈、冰上單車、冰上碰碰車、高空挑戰探險步道，以及夢幻飄雪，既能打卡又能親身體驗。另外，其他指定日子將有一連串活動，12月24日至25日有聖誕猛男巡遊、平安夜情侶旅拍福利，以及Q萌北極熊出巡；12月31日則有DJ倒數雪地派對，氣氛十足。
聖誕限定優惠 2小時娛雪票人均$186.5起
以上活動只需入手一張娛雪券即可玩齊，廣州熱雪奇蹟推出聖誕限定優惠，2小時娛雪雙人票只需$373起，折後每位只需$186.5；另滑雪票都有優惠，二人同行不限時大玩中/高級道滑雪，只需$906起，人均$453，一家大細都能盡興而歸。
【限時雙人特惠】雙人2小時娛雪門票
價錢：雙人票$373起｜
原價：$658（每位$186.5起）
廣州熱雪奇蹟
地址：廣州市花都區花城街道鳳凰北路63號廣州融創茂F1（地圖按此）
開放時間：淡季10am-9pm，平季10am-10pm，旺季9：30am-10pm
交通：乘搭環島中港通巴士，於花都新世紀酒店下車，轉乘的士約15分鐘即達
