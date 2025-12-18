聖誕好去處2025｜大棠雪戰嘉年華12.25開催！ 必玩親子雪合戰／攤位遊戲+大抽獎／聖誕BBQ

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕節想親親大自然，又想感受節日氣氛，推介保良局賽馬會大棠渡假村舉行的聖誕主題活動「大棠聖誕雪戰嘉年華2025」，屆時大家可在綠油油的草地上大玩親子雪合戰，現場還有攤位遊戲、聖誕大抽獎、聖誕BBQ等，無論一家大細、情侶拍拖、朋友聚會都一樣適合，即日起可透過Klook預訂，最平只需$34起！
必玩親子雪合戰+攤位遊戲+大抽獎
由12月25日至28日，一連4日舉行的大棠聖誕雪戰嘉年華2025，重點活動必是「親子雪合戰」，以豆袋代替雪球，大家可約齊屋企人或朋友自組一隊挑戰其他隊伍，現場更設障礙物，增加刺激度及趣味性，不用飛去日本都玩到雪合戰！活動期間的指定時間更可挑戰各式攤位遊戲，又或參加聖誕禮物大抽獎，隨時贏得豐富獎品！費用為成人$65、3-12歲小童$144（包2個免費遊戲代幣）、0-2歲嬰兒及60歲或以上長者$34，大家亦可額外預訂午餐或晚餐，除了五餸一湯白飯任裝，更可選燒烤套餐，每位另加$77，最少5人，順便來個聖誕BBQ吧！
大棠聖誕「雪戰」嘉年華2025 | 保良局賽馬會大棠渡假村
價錢：成人$65、3-12歲小童$144（包2個免費遊戲代幣）、0-2歲嬰兒及60歲或以上長者$34
日期：2025年12月25至28日
大棠聖誕「雪戰」嘉年華
地點：保良局賽馬會大棠渡假村（地圖按此）
交通：乘搭港鐵屯馬線至朗屏站，再轉乘港鐵接駁巴士K66號，由朗屏站開出至大棠，抵大棠山路口下車，步行約15分鐘抵營。
活動詳情：按這裡
