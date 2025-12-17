聖誕好去處2025｜Pinkoi聖誕市集限定6天！逾100個日韓台泰設計品牌／人氣歌手、Busker現場獻唱／聖誕工作坊

今個聖誕，東薈城名店倉首度聯乘亞洲設計購物平台Pinkoi，於12月19至21日及24至26日，舉辦「HO~HO~HOLIDAY 聖誕市集」。活動免費入場，雲集超過100間來自日本、韓國、台灣及泰國的原創設計品牌，當中更有不少品牌首次來港參展，又有人氣KOL開檔慈善義賣，更要歎國際得獎咖啡，還可參加聖誕工作坊，這場Pinkoi聖誕市集絕對不容錯過。

東薈城名店倉首度聯乘亞洲設計購物平台Pinkoi，於12月19至21日及24至26日，舉辦「HO~HO~HOLIDAY 聖誕市集」。（官方圖片）

逾百日韓台泰設計品牌

市集最大亮點之一，是過百海外人氣品牌親臨現場，包括日本的RIKA SHIOYA BOUTIQUE，以現代手法演繹傳統和服外套；LOL:TAKAKO帶來色彩繽紛的壓克力手繪飾品；以及木雕藝術家KENZI MURABAYASHI的細膩作品等。韓國方面，人氣吊偶Papimyong首次登場，為市集增添童趣。台灣的Wisi Creative和ZUZU JEWELRY則分別主打創意紙品與純銀飾品；來自泰國的Walking Stitch則以文青風格手袋吸引目光。

木雕藝術家 KENZI MURABAYASHI （官方圖片）

LOL:TAKAKO壓克力手繪飾品（官方圖片）

星級檔主與慈善義賣

除了設計品牌，市集亦邀得多位本地人氣創作者參與，包括KOL黎紀君的寵物食品品牌Power Ruff，以及網絡創作者張家希的鉤織品牌「莊毛毛」。同場亦設有慈善義賣，由凝動香港體育基金策劃，出售由運動員吳安儀與沈曉榆設計的限量運動公仔，讓節日消費更添意義。

網絡創作者張家希的鉤織品牌「莊毛毛」（官方圖片）

得獎咖啡與美食

市集更邀得多個國際得獎咖啡品牌將親臨現場，包括首次來港的台灣pingyihcafe品易、孵珈琲洋館FU Cafe，以及本地精品咖啡代表G Morning Coffee。另外每年都吸引長龍試飲的日本抹茶品牌THE NODOKA亦會載譽歸來。甜品方面，本地品牌The Nutter Company推出聖誕限定果仁醬禮盒及雪糕，還有台灣的米殼氣泡茶與「女神薑茶」供現場試飲，為冬日增添暖意。

日本人氣抹茶品牌THE NODOKA載譽歸來。（官方圖片）

手作體驗與打卡熱點

CLUB CG 會員可憑指定積分報名參加兩大節日限定工作坊，包括BIG HUGS薑餅人聖誕花環、人氣創作者Bread Poon主理的聖誕樹水晶球工作坊。場內亦設有由美國潮流藝術家Christopher David Ryan創作的BIG HUGS抱抱人主題打卡位，讓大家感受滿滿的治癒氛圍。

人氣創作者Bread Poon主理的聖誕樹水晶球工作坊。（官方圖片）

人氣歌手與Busker現場音樂表演

聖誕市集更邀請12月25日將有獨立唱作歌手HOPUI（何佩）現場獻唱，翌日則由新晉歌手 Aiden（洪助昇）接力演出。此外，多位文青Busker包括Akina Yeung、Nam Nam及多隊學校合唱團，亦會於不同時段獻唱聖誕金曲與頌歌，為市集注入節日氣氛。熱愛設計、喜歡手作、又想感受濃厚的節日氣氛，記得入東涌逛一轉。

歌手HOPUI (12/25) 及新晉歌手Aiden (12/26) 將於指定時段現場獻唱。（官方圖片）

免費開放予公眾入場，絕不可錯過。（官方圖片）

Pinkoi x 東薈城「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」

地址：東薈城名店倉四樓平台廣場（地圖按此）

日期：2025年12月19至21日及24至26日

營業時間：1-8pm

網址：按這裡

