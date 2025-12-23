宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕快樂 Merry Christmas
Squly & Friends🐿️喺聖誕節呢日都會聚埋一齊，裝扮森林住所🏠，掛上聖誕燈飾同聖誕樹🌲，大家互相交換禮物，分享聖誕故事同溫暖嘅擁抱❤️ ，分享彼此嘅夢想同希望！
呢個聖誕節，我哋 🐿️ Squly & Friends 最大嘅願望🙏就係希望全世界嘅朋友都能夠感受到愛同溫暖💕 無論你喺邊度、無論你有冇人陪伴，請記住🥰聖誕節代表著希望同光明，讓我哋一齊傳遞愛心，⛄️關心身邊嘅人，幫助有需要嘅人，將聖誕精神帶到🌍每一個角落！
聖誕節唔只係買🎁禮物同食大餐，最重要嘅係同摰愛嘅人分享時光、🤗互相擁抱、互相鼓勵！願大家🎉聖誕節快樂，新年快樂，🎊新一年健康、幸福、平安！
快啲 Download 我哋 Squly & Friends ⛄️ Xmas 主題 WhatsApp Sticker 同親朋好友一齊過返個愉快🎄聖誕節啦！
➡️傳送門🚪: http://bit.ly/sqwasxmas
