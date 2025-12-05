聖誕新年前打擊售賣冒牌貨 旺角小販攤檔檢7000件 值約258萬元

【on.cc東網專訊】聖誕及新年假期將至，香港海關於11月20日至昨日（4日）在旺角展開代號「破陣」的特別執法行動，打擊售賣冒牌物品活動，檢獲約7,000件懷疑冒牌物品，估計市值約258萬港元。

海關早前於購物熱點巡查期間，發現旺角有固定小販攤檔售賣懷疑冒牌物品。經調查後，海關人員於上述期間採取執法行動，掃蕩21個位於通菜街的固定小販攤檔，以及附近一間樓上冒牌物品貯存倉庫，檢獲一批懷疑冒牌物品，包括手袋、皮具和首飾。行動中，海關拘捕一男四女，年齡介乎23歲至56歲。案件仍在調查中。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。

