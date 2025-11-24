張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
聖誕朱古力2025｜12款送禮朱古力禮盒推介！聖誕倒數日曆低至$25/早鳥優惠/得獎朱古力
Yahoo Food整合今年12款值得入手的聖誕送禮朱古力清單，有本地精品品牌朱古力、CP值高英國朱古力、酒店早鳥優惠朱古力等！即睇內文：
聖誕節除了要book聖誕大餐、聖誕自助餐，以及預定聖誕禮盒及禮籃之外，最重要的那一份甜，一定是來自於一盒靚靚的聖誕朱古力，最有節日氣氛的聖誕主題造型朱古力，就有齊聖誕老人、雪人、企鵝等等角色和人物，也有充滿新鮮感聖誕倒數月曆朱古力，現在就立即整理出今年的聖誕朱古力入手清單，12款值得入手的送禮聖誕巧克力，送給你的他和她！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
>>按此查看聖誕Buffet優惠專頁<< >>按此查看聖誕好去處專頁<<
行程及飲食優惠平台：
聖誕朱古力推薦1.Schoggi Meier：聖誕樹形杜拜朱古力
杜拜朱古力自推出以來，一直深受歡迎，在香港擁有多年製造手工朱古力經驗的瑞士朱古力工匠大師Jurg Meier，2008年創立品牌Schoggi Meier，巧妙應用來自瑞士、擁有過百年歷史的朱古力原料生產商Felchlin出品的 Couverture 100% 可可脂朱古力為原材料。今年亦新增聖誕樹造型的杜拜朱古力磚，內餡正是杜拜朱古力，朱古力上的潑墨設計更猶如聖誕樹上的亮麗燈飾。喜愛果仁及乾果的朋友更可以選擇聖誕樹雜錦果仁及乾果黑朱古力或牛奶朱古力，充滿口感。另外經典的朱古力禮盒也換上節日包裝，配上聖誕限定朱古力，薑餅、肉桂、海鹽焦糖等口味各有特色！
聖誕朱古力推薦2.Royce：北海道起家國民朱古力 超有Feel聖誕裝飾蛋糕盒附巧克力！
Royce朱古力由北海道起家，可以說是國民朱古力，今年亦特別推出聖誕包裝，而且不止一款！如果家中有聖誕樹的話，推介附有朱古力的聖誕裝飾球，如果送禮或開Party的話，聖誕巧克力花禮炮跟聖誕裝飾蛋糕盒附巧克力，亦是相當有氣氛的選擇。
聖誕朱古力推薦3.馬莎：低至$18起 多款英國聖誕造型朱古力
近年馬莎出品受到大家大讚，今年的聖誕朱古力CP值繼續高企，價錢低至$18，就有超可愛的Milk Chocolate Bubbly Santa（聖誕老人脆朱古力）跟Milk Chocolate Peanut Butter Reindeer（聖誕小鹿花生醬朱古力），另外還有Milk Chocolate Lollies（牛奶朱古力棒）、Swiss Chocolate Tree Decorations（瑞士朱古力樹裝飾球）等等，有十多款選擇。
聖誕朱古力推薦4.半島禮品部：朱古力節日倒數日曆 5星酒店出品低至$198起
倒數月歷未必一定要是化妝品或護膚品牌，今年半島禮品部就推出了朱古力節日倒數日曆，當中有12款不同口味的朱古力，打開深藍色禮盒中更看到精美的半島酒店迷你版！如果預算較低，4粒的節日精選朱古力售$198，16片的節日朱古力片也只是$258，價錢不算離地。
聖誕朱古力推薦5.夿萐咖啡 Bacha Coffee：綜合朱古力咖啡豆
給咖啡友的朱古力？首推當然是摩洛哥傳奇咖啡品牌Bacha Coffee的綜合朱古力咖啡豆！咖牌精選優質咖啡豆，外層裹上牛奶和黑朱古力﹐並放在精美禮盒中，盒蓋再綴以緞帶蝴蝶結裝飾，絕對是一種成熟又美味的選擇。
聖誕朱古力推薦6.文華餅房：中環知名酒店餅房 早鳥價享9折優惠
中環文華東方酒店旗下的文華餅房一向都深受名人明星喜愛，想在聖誕品嚐一片好的朱古力，價錢亦不貴，價錢只需$268起，現在購買還有早鳥價9折。除了普通的朱古力，還有冬日松露朱古力、聖誕白朱古力樹、白朱古力牌等等。
聖誕朱古力推薦7.WINDEL：超親民變形金剛聖誕倒數日曆！
變形金剛是不少小朋友最愛的電影，如果想送一份有關變形金剛的禮物給身邊的變形金剛Fans？其實今年變形金剛都有出聖誕倒數日曆，售價更只是$39，原產地為德國，質素有保證！
聖誕朱古力推薦8.KINNERTON：Peppa pig、Barbi聖誕倒數日曆低至$25！
Peppa pig跟Barbi作為小朋友的偶像，但它們的聖誕倒數日曆價錢竟然超親民，只需$25即可擁有，入面有齊24片節日朱古力，買3件更有8折！買多兩盒送給朋友都不心痛！
聖誕朱古力推薦9.Venchi：朱古力禮籃！2件以上可享早鳥8折優惠
如果朋友是朱古力狂迷，今個聖誕不防送他一個朱古力禮籃！眾所周知意大利品牌Venchi朱古力高質，今個聖誕品牌亦有推出3款朱古力禮籃，價錢由$1,298起，只要購買2件以上即可享8折優惠！另外亦有多款聖誕限定朱古力，特別推介聖誕小木馬禮盒，造型超可愛！
聖誕朱古力推薦10.La Maison du Chocolat：法國奢華朱古力品牌
自認對朱古力有要求的話，聖誕朱古力首推法國奢華朱古力品牌La Maison du Chocolat！今年品牌推出造型華美複雜的凱旋門節日倒數日曆，設計靈感源自戴高樂廣場及其十二條大道。另外還有節日果仁朱古力禮盒、節日系列禮盒等可選擇，較特別的是節日系列禮盒可多達102粒朱古力，適合聖誕Party與好友家人享用。
聖誕朱古力推薦11.Harrods：英國近2百年歷史老牌百貨公司 奢華朱古力享受
想給重要的客人一個驚喜？不妨可以考慮送一份來自海外的禮物！英國老牌百貨公司Harrods向來是優雅經典的代名詞，今年品牌亦有推出聖誕朱古力禮盒，當中倒數月歷包裝極為精美，從精緻的朱古力糖、朱古大塊、朱古力棒到各種口味的朱古力甜點，應有盡有，絕對會給滿足有要求的收禮者。
聖誕朱古力推薦12.Dedicated Chocolate：支持本地精品朱古力 購買任何2件聖誕系列產品即享9折優惠
聖誕都可以支持香港本地品牌！Dedicated Chocolate由挑選可可豆開始，經過重重步驟去製作一塊由香港製作的高質精品朱古力！今個聖誕分別推出得獎系列朱古力禮盒（3塊）跟聖誕精選朱古力組合，前者分別有Zorzal 多明尼加共和國 單一產地 75%黑朱古力、香片茶牛奶朱古力 48% 可可跟鐵觀音牛奶朱古力 50% 可可各一片；後者則有6款不同款式的朱古力，現購買任何2件聖誕系列產品還可享9折優惠！
👉聖誕靈感天書！聖誕大餐、交換禮物、減價情報一個Page睇晒
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多聖誕推介
聖誕自助餐2025｜酒店buffet優惠推介合集！低至$417位/任食生蠔龍蝦/無限暢飲汽水果汁
聖誕大餐2025｜15間聖誕餐廳推介！平安夜晚餐早鳥優惠價/低至$328起/歌劇表演
聖誕蛋糕2025｜高質聖誕餅店推介10間！酒店蛋糕低至$214/早鳥優惠價/朱古力樹頭蛋糕
聖誕禮盒2025｜Top 10必買聖誕禮盒推介！早鳥優惠價低至$25 聖誕綠茶曲奇/蜂蜜薑餅/香料熱咖啡
聖誕朱古力2025｜12款送禮朱古力禮盒推介！聖誕倒數日曆低至$25/早鳥優惠/得獎朱古力
聖誕食譜合集│35道簡易食譜！新手必試蜜糖蘋果烤雞/威靈頓牛柳/mulled wine/法式樹頭蛋糕
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 15 小時前
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
南韓 18 歲學生急症送院 遭 14 間醫院拒收 於救護車上苦等一小時後死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓一名 18 歲學生上個月在釜山身亡，據報在超過一小時內，他被多達 14 間醫院拒收，事件引發外界關注韓國急症護理專科人手短缺問題。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
鄧兆尊唔羨慕弟妹做父母「戥佢哋悲哀」爆女星落妝後認唔出︰姓郭嘅
黃澤鋒同太太陳麗麗為今年8月出世嘅細女「小貴妃」（黃熙喬）舉行百日宴，多位圈中人都有出席，包括曾經豪言幫手包起「小貴妃」一年奶粉錢嘅鄧兆尊Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 20 小時前
吳日言移英開餐廳 簽18年租約裝修現爭拗 拍片斥業主濫收清潔費
去年移居英國的41歲藝人吳日言，與丈夫Barry結婚後育有三名子女，一家人打算在當地落地生根，今年5月在英國倫敦西部雷丁（Reading）開餐廳，更表示與業主簽訂了長達18年的租約，以示有意長期經營。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
青馬大橋男子危站 警談判專家介入 8 小時事主突跳海 事發近一日半仍未尋回｜Yahoo
周六（22日）晚上 7 時許，一名 48 歲男子在青馬大橋危站，警方談判專家協助不果，經歷 8 小時後事主一躍而下墮海。警方及消防人員隨即展開搜救行動，惟至今（24日）仍未尋回事主。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
曾拍片批李光耀後入獄 新加坡青年余澎杉赴美九年後面臨遣返
曾公開批評已故新加坡總理李光耀的余澎杉，多年前遠赴美國尋求政治庇護，卻在獲批後因藏有兒童色情物品及誘拐未成年少女被捕及判監。余澎杉上周終獲假釋，面臨遣返新加坡。星洲政府已明言，曾在新加坡兩度因言論被定罪入獄的余澎杉一旦遣返回國，將會因未服兵役及非法離境被檢控，可被監禁三年。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
英超 ｜ 曼聯冬天放走明奈施亞斯 條件只有一個
曼聯今年前線大換人，施亞斯和明奈成為大輸家，兩名球員本賽季均未在英超取得正選。兩人對現時情況感到不滿，希望冬天轉會走人，阿摩廉對此表示理解。Yahoo 體育 ・ 20 小時前
胡杏兒李乘德舉行派對慶祝結婚十周年 茅台香檳奢華菜式款待賓客
現年46歲嘅胡杏兒，2015年與圈外男友李乘德（Philip）結婚，育有大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），結婚10年一直非常恩愛。為咗慶祝結婚十周年紀念，日前佢哋就舉行一場豪華嘅慶祝派對，邀請多位圈中好友出席，包括黃智雯、楊明、莊思明、莊思敏、黃健東、蔡一智、林盛斌BOB、崔建邦及黎芷珊等等，場面熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
兩大棄將入圍！李佳芯離巢爭視后 炎明熹提名歌曲獎
台慶頒獎禮今日（24日）公布入圍名單，當中以李佳芯和炎明熹有份入圍成為焦點。已離巢李佳芯憑《麻雀樂園》入圍最佳女主角，與佘詩曼爭視后；至於被無綫雪藏，現在亦已離巢的炎明熹，憑歌曲《最動人一次》入圍最佳電視歌曲。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
解讀 | 點解紅軍又輸一場？
紅軍如今的表現有如一盤散沙，後防脆弱、中場無影無蹤、前場欠缺進攻火力。近7場聯賽輸了6場，絕對不是一支衛冕冠軍應有的表現。Yahoo 體育 ・ 1 天前
日本多名前首相批高市涉台言論 促慎重行事並需向中方解檡
日本多名前首相都批評首相高市早苗近日的涉台言論。其中，上任首相石破茂在電視節目中指，自1972年時任首相田中角榮訪華推動實現中日邦交正常化以來，歷屆日本政府處理中日關係時一直都很小心，現政府應充分認識到日本長期以來的基本立場，慎重行事。 現為立憲民主黨黨魁的前首相野田佳彥表示，當前中日關係緊張源於高市的輕率言論，認為高市需向中方解釋，通過對話推動改善關係。另一名前首相鳩山由紀夫發文批評高市的言論，偏離了「台灣問題是中國內政」的立場，令中日關係急劇惡化，對日本造成的損失難以估量，敦促高市盡快糾正錯誤立場。(ST)infocast ・ 16 小時前
林嘉欣金馬獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 1 天前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 23 小時前
黃澤鋒陳麗麗為細女辦百日宴 唔怕有經濟壓力「我就一個禮拜做七日架喇」
58歲嘅黃澤鋒太太陳麗麗今年8月誕下細女「小貴妃」（黃熙喬），一家人尋日喺酒樓為BB女舉行百日宴，多位圈中人都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前