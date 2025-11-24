Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕朱古力2025｜12款送禮朱古力禮盒推介！聖誕倒數日曆低至$25/早鳥優惠/得獎朱古力

聖誕節除了要book聖誕大餐、聖誕自助餐，以及預定聖誕禮盒及禮籃之外，最重要的那一份甜，一定是來自於一盒靚靚的聖誕朱古力，最有節日氣氛的聖誕主題造型朱古力，就有齊聖誕老人、雪人、企鵝等等角色和人物，也有充滿新鮮感聖誕倒數月曆朱古力，現在就立即整理出今年的聖誕朱古力入手清單，12款值得入手的送禮聖誕巧克力，送給你的他和她！

聖誕朱古力推薦1.Schoggi Meier：聖誕樹形杜拜朱古力

杜拜朱古力自推出以來，一直深受歡迎，在香港擁有多年製造手工朱古力經驗的瑞士朱古力工匠大師Jurg Meier，2008年創立品牌Schoggi Meier，巧妙應用來自瑞士、擁有過百年歷史的朱古力原料生產商Felchlin出品的 Couverture 100% 可可脂朱古力為原材料。今年亦新增聖誕樹造型的杜拜朱古力磚，內餡正是杜拜朱古力，朱古力上的潑墨設計更猶如聖誕樹上的亮麗燈飾。喜愛果仁及乾果的朋友更可以選擇聖誕樹雜錦果仁及乾果黑朱古力或牛奶朱古力，充滿口感。另外經典的朱古力禮盒也換上節日包裝，配上聖誕限定朱古力，薑餅、肉桂、海鹽焦糖等口味各有特色！

杜拜朱古力聖誕樹 $150 每塊聖誕樹朱古力磚均配上可愛的聖誕老人或雪人手挽袋，送禮更方便。

聖誕朱古力推薦2.Royce：北海道起家國民朱古力 超有Feel聖誕裝飾蛋糕盒附巧克力！

Royce朱古力由北海道起家，可以說是國民朱古力，今年亦特別推出聖誕包裝，而且不止一款！如果家中有聖誕樹的話，推介附有朱古力的聖誕裝飾球，如果送禮或開Party的話，聖誕巧克力花禮炮跟聖誕裝飾蛋糕盒附巧克力，亦是相當有氣氛的選擇。

(由左至右)ROYCE'聖誕裝飾蛋糕盒附巧克力 27 件 $270; ROYCE'聖誕裝飾蛋糕盒附巧克力 19 件 $140 有兩款Size供選擇，加上可愛外形，打卡一流！

聖誕朱古力推薦3.馬莎：低至$18起 多款英國聖誕造型朱古力

近年馬莎出品受到大家大讚，今年的聖誕朱古力CP值繼續高企，價錢低至$18，就有超可愛的Milk Chocolate Bubbly Santa（聖誕老人脆朱古力）跟Milk Chocolate Peanut Butter Reindeer（聖誕小鹿花生醬朱古力），另外還有Milk Chocolate Lollies（牛奶朱古力棒）、Swiss Chocolate Tree Decorations（瑞士朱古力樹裝飾球）等等，有十多款選擇。

聖誕小鹿花生醬朱古力 $18 造型可愛，價錢更是$20有找！

聖誕朱古力推薦4.半島禮品部：朱古力節日倒數日曆 5星酒店出品低至$198起

倒數月歷未必一定要是化妝品或護膚品牌，今年半島禮品部就推出了朱古力節日倒數日曆，當中有12款不同口味的朱古力，打開深藍色禮盒中更看到精美的半島酒店迷你版！如果預算較低，4粒的節日精選朱古力售$198，16片的節日朱古力片也只是$258，價錢不算離地。

半島朱古力節日倒數日曆 $898 入面包圍焦糖餅乾松露朱古力、焦糖脆香松露朱古力、椰香松露朱古力、牛奶松露朱古力等多款特色朱古力。

聖誕朱古力推薦5.夿萐咖啡 Bacha Coffee：綜合朱古力咖啡豆

給咖啡友的朱古力？首推當然是摩洛哥傳奇咖啡品牌Bacha Coffee的綜合朱古力咖啡豆！咖牌精選優質咖啡豆，外層裹上牛奶和黑朱古力﹐並放在精美禮盒中，盒蓋再綴以緞帶蝴蝶結裝飾，絕對是一種成熟又美味的選擇。

綜合朱古力咖啡豆 $117 只需$117，價錢非常親民，送禮又得禮大方。

聖誕朱古力推薦6.文華餅房：中環知名酒店餅房 早鳥價享9折優惠

中環文華東方酒店旗下的文華餅房一向都深受名人明星喜愛，想在聖誕品嚐一片好的朱古力，價錢亦不貴，價錢只需$268起，現在購買還有早鳥價9折。除了普通的朱古力，還有冬日松露朱古力、聖誕白朱古力樹、白朱古力牌等等。

Festive Chocolate Tree $588 想要一個白色聖誕？不妨一嚐過個造型可愛的白色聖誕朱古力樹！

聖誕朱古力推薦7.WINDEL：超親民變形金剛聖誕倒數日曆！

變形金剛是不少小朋友最愛的電影，如果想送一份有關變形金剛的禮物給身邊的變形金剛Fans？其實今年變形金剛都有出聖誕倒數日曆，售價更只是$39，原產地為德國，質素有保證！

變形金剛朱古力倒數日曆 $39 最適合變形金剛Fans！

聖誕朱古力推薦8.KINNERTON：Peppa pig、Barbi聖誕倒數日曆低至$25！

Peppa pig跟Barbi作為小朋友的偶像，但它們的聖誕倒數日曆價錢竟然超親民，只需$25即可擁有，入面有齊24片節日朱古力，買3件更有8折！買多兩盒送給朋友都不心痛！

小豬佩奇朱克力聖誕倒數日曆 $25 簡簡單單又有朱古力，送給小朋友一定能討他們歡心！

聖誕朱古力推薦9.Venchi：朱古力禮籃！2件以上可享早鳥8折優惠

如果朋友是朱古力狂迷，今個聖誕不防送他一個朱古力禮籃！眾所周知意大利品牌Venchi朱古力高質，今個聖誕品牌亦有推出3款朱古力禮籃，價錢由$1,298起，只要購買2件以上即可享8折優惠！另外亦有多款聖誕限定朱古力，特別推介聖誕小木馬禮盒，造型超可愛！

聖誕小木馬禮盒 $220 盛載9粒聖誕限定巧克力，禮盒還可以保存下來！

聖誕朱古力推薦10.La Maison du Chocolat：法國奢華朱古力品牌

自認對朱古力有要求的話，聖誕朱古力首推法國奢華朱古力品牌La Maison du Chocolat！今年品牌推出造型華美複雜的凱旋門節日倒數日曆，設計靈感源自戴高樂廣場及其十二條大道。另外還有節日果仁朱古力禮盒、節日系列禮盒等可選擇，較特別的是節日系列禮盒可多達102粒朱古力，適合聖誕Party與好友家人享用。

凱旋門節日倒數日曆 $850 凱旋門節日倒數日曆的設計靈感源自戴高樂廣場及其十二條大道。

聖誕朱古力推薦11.Harrods：英國近2百年歷史老牌百貨公司 奢華朱古力享受

想給重要的客人一個驚喜？不妨可以考慮送一份來自海外的禮物！英國老牌百貨公司Harrods向來是優雅經典的代名詞，今年品牌亦有推出聖誕朱古力禮盒，當中倒數月歷包裝極為精美，從精緻的朱古力糖、朱古大塊、朱古力棒到各種口味的朱古力甜點，應有盡有，絕對會給滿足有要求的收禮者。

Harrods Chocolate Advent Calendar $180 性價比超高，包裝充滿華麗的聖誕氣氛。

聖誕朱古力推薦12.Dedicated Chocolate：支持本地精品朱古力 購買任何2件聖誕系列產品即享9折優惠

聖誕都可以支持香港本地品牌！Dedicated Chocolate由挑選可可豆開始，經過重重步驟去製作一塊由香港製作的高質精品朱古力！今個聖誕分別推出得獎系列朱古力禮盒（3塊）跟聖誕精選朱古力組合，前者分別有Zorzal 多明尼加共和國 單一產地 75%黑朱古力、香片茶牛奶朱古力 48% 可可跟鐵觀音牛奶朱古力 50% 可可各一片；後者則有6款不同款式的朱古力，現購買任何2件聖誕系列產品還可享9折優惠！

【聖誕禮盒】聖誕精選朱古力組合 $178 包括Tsarafandray馬達加斯加單一產地75%黑朱古力、鐵觀音牛奶朱古力50%可可、黑朱古力脆球、焙茶牛奶朱古力焦糖榛子、榛子果仁糖脆脆朱古力跟開心果夾心牛奶牛古力小熊。

