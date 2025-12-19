聖誕樹回收 明年1.3至1.7 可送到16個地區收集站

【on.cc東網專訊】聖誕節將至，市民購買聖誕樹應節。惟佳節過後，有人往往將之棄置，造成浪費。環保署宣布，推出天然聖誕樹回收計劃，在明年1月3日至7日期間，透過中央收集站及16個地區收集站，回收擬棄置的天然聖誕樹。所收集到的聖誕樹，會在屯門園林廢物回收中心Y‧PARK［林‧區］轉化成不同再生產品，例如種植及園藝用的覆蓋物和木槺等。

明年1月3日至7日期間，市民和工商機構可將天然聖誕樹送到Y‧PARK［林‧區］的中央收集站；兩米或以下的家居聖誕樹，則可送到12個環保署回收環保站，或4個食環署的公眾垃圾收集站。

環保署提醒，地區收集站不會接收兩米以上及工商機構廢棄的聖誕樹。若市民或工商機構在明年1月3日前、1月8日至20日期間需要回收聖誕樹，可於辦公時間送往Y‧PARK［林‧區］回收。

環保署表示，是次計劃只限於回收天然聖誕樹，聖誕樹在送往回收前須拆除燈飾、膠底座、裝飾物及膠帶等物品，以免影響回收再造的過程。署方又鼓勵市民將聖誕花等小型植物重新栽種，而塑膠製聖誕樹和裝飾物則可貯存再用，以實踐惜物減廢。凡在中央收集站或回收環保站回收聖誕樹的參與者均會獲發電子證書，而將聖誕樹運往回收環保站回收的參與者亦可獲小禮物，數量有限，送完即止。

