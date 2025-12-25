聖誕氣溫急降 拆禮物日最低僅13度 深圳旅客貪靚短裙海旁打卡(湯偉圓報道)

【Now新聞台】聖誕節天氣轉冷，今晚氣溫將降至約14度，周五早上市區的最低氣溫會再降至約13度，天文台提醒市民外出時要注意保暖。

來到聖誕節，天氣轉涼，不過對於一早專程來香港觀賞聖誕裝飾的她們來說，為了「打個靚卡」，冷一點也無妨。

深圳旅客趙小姐：「感覺今天還是挺冷的。(怎麼冷？)感覺今天寒風刺骨，好冷呀。(但我看你今天還是穿短裙。)為了美，要拍美美的照片，所以還是不怕冷。」

外出玩樂一整天，她就說，無論如何都要穿夠衣服。

深圳旅客關小姐：「穿多了外套，原本打算就穿一條裙，我覺得(氣溫)剛剛好，很適合出來散下步。」

張小姐：「很凍呀今天，因為昨天我們還都穿短袖衫，今天立刻要穿多很多衣服。(今天聖誕節，會否覺得冷一些會有氣氛些？)會啊、有感覺呀，如果天氣再好一些就好了，現在有點陰天。」

天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風補充正影響廣東沿岸，氣溫會於周末後逐步回升。

天文台科學主任黃浩宜：「今晚的氣溫會進一步下降，而明天市區的氣溫有機會是13度左右，而新界普遍寒冷，我們預計一股乾燥東北季候風會在下周初繼續影響廣東，去到元旦那兩天，我們暫時預計那兩天的低溫會在18度左右。」

聖誕佳節，不少女士會悉心打扮，天文台提醒大家要注意保暖，外出時都要穿多件外套。

