🎄聖誕節🎄系列之 「聖誕🧈牛油曲奇棒」 又到聖誕🎶 又到聖誕 🎶 下星期就係一年一度的聖誕節喇！！ 記得幾年前整過幾次聖誕花圈曲奇餅，今年係網上見到呢款聖誕曲奇棒，已經心心眼😍😍 參考左2個網上的做法，原食譜係切一條條壓落個模度，但我覺得因為個模唔係硬模，如果個粉團係比較實少少的，好難壓到落個模度，所以我用左唧花曲奇的食譜，唧落個模度，咁樣容易操作好多👍👍 成品賣相真係好得，勁吸睛，超級有聖誕氣氛🥰🥰 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/193bwCwB5d/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

牛油 85 g

糖 25 g

蛋 半隻

低筋麵粉 95 g

高筋麵粉 10 g

粟粉 15 g



朱古力醬裝飾

免調溫黑／白朱古力 120 g

彩色糖珠 適量

聖誕裝飾糖 適量



食譜份量

10.5 cm 24條





作法:

1. 將牛油（牛油先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）攪拌成軟滑忌廉狀 2. 加入糖攪拌至變白及輕軟 3. 加入蛋攪拌至完全均勻 3. 用篩逐少加入低筋麵粉、高筋麵粉和粟粉（分3次，加到第3次時可用手將粉團搓勻至光滑）

1. 粉團加入唧袋，唧入矽膠長條麻花波浪紋餅模中（塗上油；必需填滿和壓實）

1. 預熱5分鐘（160°），放中層，焗約20-25分鐘（時間視乎厚薄而定） 2. 然後再焗1-2分鐘（220°）至表面金黃（調高溫度上色） 3. 最後用餘溫再焗3-5分鐘（餘溫可令曲奇更上色和脆口）

1. 待放涼一會後，脫模（出爐後，必需放涼一會才可脫模，否則容易令曲奇碎裂）

朱古力醬裝飾： 1. 將黑／白朱古力用熱水坐溶（亦可用微波爐加熱1.5分鐘成朱古力醬；朱古力加熱不可超過50°，否則會變質而失去光澤） 2. 將曲奇棒沾上適量的朱古力醬，然後放上聖誕裝飾糖，再灑上適量的彩色糖珠，待朱古力完全凝固，即可

