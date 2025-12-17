聖誕短線遊：6大必去推薦！東京/首爾/曼谷/台北/廣州/深圳 機票酒店攻略

聖誕短線遊

哈！見你厭咗留喺香港過聖誕？不如即刻 plan 吓個聖誕短線遊啦！玩返 3 至 5 日，唔使點請假，又可以喺辛苦咗成年之後，趁住年尾假充吓電，感受吓個節日氣氛嘛！Trip.com 幫你精選咗 6 大聖誕短線遊目的地：去東京影吓靚到爆嘅聖誕燈飾、去首爾過一個浪漫白色聖誕、去台北趁聖誕購物季掃吓貨、去曼谷感受超有氣氛嘅聖誕市集、或就近前往深圳、廣州食買玩，睇吓啲超靚聖誕裝飾。經 Trip.com 訂機票、酒店或者高鐵飛，仲可以攞到最抵價同彈性選擇，真係抵上加抵，包你輕鬆出發聖誕短線遊！

廣告 廣告

🎄 6 大聖誕短線遊目的地推介｜東京 - 夢幻日系聖誕

想感受最有節日氣氛嘅聖誕短線遊，梗係要去東京啦！由香港飛東京多嘢揀，直飛都只係大約 4 粒鐘，所以日本聖誕短線遊一向都係港人最愛！

每年 12 月，東京都會變到成個夢幻燈海咁，當中最唔可以錯過嘅，一定係六本木嗰條林蔭燈海，行入去好似去咗冬日銀河咁，係影靚相必去嘅東京聖誕燈飾！另外，東京神宮外苑、晴空塔仲有特色聖誕市集，氣氛好到爆！

聖誕短線遊, 東京

圖片來源：R@1nb0w_Wh1sp3r3r@TripMoment

【住宿貼士】 想睇東京聖誕燈飾，建議住喺丸之內、六本木、澀谷或者新宿，交通方便又多景點，無論行街定睇燈飾都超正！

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$1,801起

酒店大堂在16層超絕景觀！坐在大堂看夕陽和夜景真是一種超絕享受 大堂層有一個bar 地理位置特別好，離地鐵站新橋站走路不到十分鐘 樓下就是唐吉柯德和一個葯粧店，夜裡去補貨特別方便 酒店樓下一條街就是銀座超繁華的一條街 ginza siz走路過去五六分鐘 還有tiffany和12層的優衣庫 到築地市場也就十多分鐘路程 可以選個上午去逛吃 標間打開兩個大箱子是有點難度的 如果第一次來東京還是推薦入住 各方面體驗都不錯 房間裏不提供一次性洗漱用品，需要在大堂自取，小袋的潤膚霜還挺好用 但是酒店沒有中文服務哦 但是全程靠翻譯軟件入住也ok！沒影響的

預訂酒店

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$670起

到達酒店已經很晚，前台小姐姐很耐心微笑服務。不會中英的有翻譯器。我們全家出行選擇了二成人入住，到店姐姐（9歲）另付款了人頭費與大人同價。弟弟6歲以下不需要。所以要了一間三人間，床很舒服，房間比較寬敞。附近吃的很多，都還不錯。大人小孩都很滿意👍

預訂酒店

用戶評分: 9.1/10.0

價錢：HK$2,394起

景色非常非常好 在前台加了錢才住到的轉角鐵塔房 可惜樓層不高 看不到塔尖 拍照很出片了 位置也很好 缺點也很明顯 入住當晚我和朋友在餐廳吃飯 結賬的時候 工作人員問是掛房賬還是付款 我們説掛房賬就好 也簽了字 第二天一早打開房門收到一個紙條上寫請快點去前台付款 沒辦法 我下樓去問 是一箇中國女孩接待的我 和我説等退房再付款就好 然後我點了早餐在房間吃的時候 又接到一通電話 一個日本人用很兇的英語命令我快點下樓結賬 我説我之前下樓了跟我説退房付款就好 非得現在嗎 日本工作人員説必須現在下來 我覺得他語氣很差 我説我現在在吃早飯 你可以帶pos機上樓來我給你付款 他又再次命令我 我把電話掛了 不想受這個氣 除了這個 還有剛辦入住的時候 工作人員説要複印護照 忘記給我了 我就上樓了 然後打電話惡狠狠的説 你忘記拿護照了 快點下來取 我説你給我送上來 他送上來了一句話沒説塞我手裡就走了 這兩件事給人感覺這個酒店的工作人員都非常沒有禮貌 很莫名其妙 另外 在餐廳吃飯的時候 工作人員不允許把桌燈拿起來 也挺奇怪的… 坐靠窗位要收座位費（在點了菜的情況下

預訂酒店

用戶評分: 8.8/10.0

價錢：HK$636起

飯店位置非常便利，離主要地鐵線很近。高層的景色很美，尤其適合欣賞日落。正如其他住客所說，房間確實很小。如果入住超過兩天，當客房服務人員來打掃時，你需要把行李箱關好並整理好物品，否則他們很難進入房間。房間地板上的淨水器和製冰機非常實用，尤其是在七月的炎熱天氣裡外出時。房間不太乾淨。使用加濕器時，發現上面積滿了灰塵，引發了我的過敏反應。此外，其中一面牆有水漬，牆角還有一塊修補得很差勁的補丁。床邊只有一個插座，這很煩人，尤其是提供的充電器還不能用。我預訂這家酒店的原因之一是看中了它的“休息室”，但休息室卻讓我非常失望。休息室裡很吵，而且緊鄰吸煙室。提供的飲料也不怎麼樣。我不喝咖啡，而果汁又太甜了。 還有一件事有點煩人，但也不算是壞事：客房服務每天都會幫我換新毛巾，儘管我早上從來不把用過的毛巾丟到外面的垃圾桶裡。我住了不到一周，所以用飯店提供的兩條毛巾就夠了，結果兩袋新毛巾就一直放在地板上，直到客房服務來打掃房間。

預訂酒店

【官方票】 Skyliner 京成電鐵車票【東京機場快線:成田國際機場-上野站/日暮里】，低至HK$116(69397人已購)

日本東京富士山一日遊【可選9人小團接送丨雙湖六景網紅打卡】，低至HK$361(2607人已購)

【官方票】 東京地鐵Metro 24/48/72小時乘車券，低至HK$40(71338人已購)

2025 原宿食買玩攻略！原來原宿行程要這樣計劃，必去竹下通、表參道

【東京交通攻略】輕鬆易明！一文睇清東京市內交通，往返機場交通及東京交通卡類別

最新！2025東京一日遊攻略，東京都內熱門景點、東京近郊必到景點

浸沉於吉卜力世界 - 2025三鷹之森吉卜力美術館門票/交通/景點一日遊攻略

日本旅行App2025日本旅行App 12個必下載日本旅遊App，日本旅行從此方便！

【東京景點攻略】2025 最新 16 大東京景點、東京近郊一日遊攻略





🎄 6 大聖誕短線遊目的地推介｜首爾 – 浪漫韓式聖誕

想過一個浪漫嘅白色聖誕？香港飛首爾都有好多航班揀，傳統同廉航都有，所以首爾冬季遊都係港人聖誕短線遊嘅熱門首選！2 月嘅首爾市中心周圍都係節日氣氛，其中明洞新世界百貨嘅聖誕裝飾係每年必去嘅打卡熱點！明洞、弘大嗰邊嘅商場同舖頭，除咗換晒聖誕主題裝修，仲有聖誕購物優惠𠻹！另外，光化門廣場仲有特色聖誕市集，氣氛超好！

聖誕短線遊, 首爾

圖片來源：無敵可愛小公主@TripMoment

【住宿貼士】 建議揀喺明洞、東大門、弘大或者江南住，近晒啲購物區、美食同主要燈飾位，去首爾聖誕市集或者其他聖誕好去處都超方便。

用戶評分: 9.0/10.0

價錢：HK$1,999起

### **東大門諾富特酒店套房住宿評價（4晚家庭入住）** **綜合評分：★★★★☆（4.5/5）** #### **📍 位置優勢** - **交通便利**：緊鄰東大門設計廣場（DDP），步行5分鐘可達地鐵2/4/5號線東大門歷史文化公園站，適合搭乘大眾運輸逛首爾市區。 - **購物天堂**：周邊有Doota、Lotte Fitin等商場，夜間可逛東大門批發市場（如APM、UUS），適合家庭購物需求。 - **文化景點**：距清溪川、廣藏市場約10分鐘步行路程，方便體驗在地文化。 #### **🛏️ 套房設施** - **空間寬敞**：套房面積約50㎡以上，客廳與臥室分區明確，提供沙發床或額外加床，適合家庭入住。 - **基本配備齊全**：迷你廚房（微波爐、冰箱）、膠囊咖啡機、獨立辦公區，長住需求也能滿足。 - **景觀加分**：高樓層套房可俯瞰東大門城市景觀，夜景尤其迷人。 #### **🧹 清潔與服務** - **每日打掃**：房間清潔細緻，床品與毛巾更換及時，但套房角落偶有輕微灰塵。 - **服務態度**：前台英語溝通順暢，主動協助叫車與行李寄存；兒童入住時提供小禮物（如繪本或糖果），貼心加分。 - **周邊美食**：酒店對面有24小時營業的「橋村炸雞」，深夜覓食方便；步行10分鐘可達陳玉華一隻雞湯店。 **總結**：諾富特東大門套房在位置與便利性上表現出色，適合家庭或團體旅客，推薦給計畫血拼或需多臥室空間的住客！

預訂酒店

用戶評分: 8.9/10.0

價錢：HK$2,215起

JW酒店之所以能獲得五星級好評，是因為從禮賓部到行李員，每個人都提供了卓越的幫助和服務！ Oliver推薦並協助我們預訂了Seokparang餐廳，為我的家人安排了一次不錯的晚餐。他還主動幫我叫了計程車。 Mason幫我們搬運行李。他甚至主動詢問了我們機場接送車輛的車牌號碼，以便留意我們的到來。他也主動讓我們在飯店大廳等候，自己則負責留意我們。由於他了解到我們趕著登機，他還幫我們翻譯，催促計程車司機加快速度。 所有員工都能說一口流利的英語，熱情友好，並始終面帶真誠的微笑，主動提供優質服務。我們由衷地感謝他們。五星級好評🌟，全憑他們的服務！ 房間沒有Netflix，所以扣掉一顆星。如果一家人能一起看Netflix就更好了。不過這只是個小問題，因為飯店的服務實在太棒了！ :) 我們被安排入住可以欣賞河景的房間，非常浪漫！飯店也很乾淨。 飯店位置絕佳，火車站和直達機場的巴士站就在飯店旁。交通非常便利。 我一定會再入住這家酒店。

預訂酒店

用戶評分: 9.5/10.0

價錢：HK$2,096起

為了慶祝媽媽的生日和產前檢查，我決定在家度假。 這是我第一次入住，體驗非常棒。從入住開始，他們就把我照顧得無微不至，我甚至還收到了一個鑰匙圈作為生日禮物。他們甚至根據我的要求在房間裡提供了額外的便利設施。 更重要的是，室外游泳池維護得很好，我可以安心地享受泳池。我去過很多地方，但從未見過像新羅酒店這樣乾淨的。這家飯店真的很棒。桑拿浴室有點令人失望，因為浴池種類不多，而且冷熱水溫差也不大（熱水44攝氏度，熱水40攝氏度），但除此之外，一切都很棒。 早餐很美味，尤其是烘焙食品，咖啡也很棒。我度過了一個充實的一晚，等寶寶出生後，我很想再來這裡。我玩得很開心，很快就要離開了。

預訂酒店

用戶評分: 8.7/10.0

價錢：HK$475起

從市廳站出去大概走五分鐘不算遠，但第一次拉著行李箱去會有點累，建議走有手扶梯的出口。 房間乾淨，床也很好睡。 房間最大的優點就是收納空間很多，除了電視前的桌子，窗台也可以擺東西，牆上還有彩色的櫃子，雖然是一個人入住，但感覺上可以放三個人的東西。 廁所跟淋浴間前面的洗手台，像中島一樣，有很長的收納空間，擺放化妝跟保養品，非常實用。 櫃台人員可以用英文溝通，也很親切，整個感覺起來是個可靠的老字號飯店。 稍嫌可惜的是因為市廳常常有活動，週日睡得比較晚就會聽到大馬路外面集會遊行的聲音，當然如果一早就出門就沒有問題。

預訂酒店

【送景福宮入場門票】韓服租借體驗Hanboknam韓式髮型設計，低至HK$60(1480人已購)

首爾景福宮韓服租借體驗-宮女狐，低至HK$51(284人已購)

【首爾】清潭洞藝人熱門店-美髮+化妝體驗，低至HK$409(399人已購)

【韓國 Korail 攻略】即睇韓國 Korail 購票方法、預售及優惠等交通資訊

KTX 首爾站攻略 | 一文帶你了解首爾站路線、車站設施、公共交通等 KTX 首爾站資訊

【首爾景點 2025】首爾行程計劃，必須 bookmark 的 20 個食買玩首爾景點





🎄 6 大聖誕短線遊目的地推介｜曼谷 – 暖意東南亞聖誕

怕凍？想過個暖笠笠嘅聖誕節？曼谷短線遊絕對係怕凍人士嘅心水之選！香港飛曼谷都係大約 3 粒鐘多啲，就可以去曼谷聖誕購物節盡情掃貨啦！每年聖誕，CentralWorld、IconSiam、Siam Paragon 呢啲大商場都會換上巨型聖誕樹，加上音樂同華麗佈置，曼谷嘅節日氣氛係超澎湃㗎！仲有曼谷多到數唔晒嘅美食、夜市、按摩 Spa，加上物價低，真係最抵玩嘅聖誕短線遊目的地！

聖誕短線遊, 曼谷

圖片來源：Zoe 毛孩的醫師@TripMoment

【住宿貼士】 建議住喺 Siam、Chidlom、Asok 或者 Riverside 附近，近大型商場同交通樞紐，方便盡情享受曼谷聖誕購物同節日活動。





用戶評分: 8.5/10.0

價錢：HK$282起

這家飯店位於曼谷市中心。 但是，它離輕軌（BTS）或地鐵（MRT）不太近。 酒店很大，設施齊全。 我喜歡一樓的羅森便利商店。 下雨天被困在飯店裡，羅森便利商店幫我找到了所有需要的東西。飯店設施齊全，包括健身房、游泳池和蒸氣浴室。 餐廳、酒吧、咖啡廳和水療按摩服務一應俱全。 員工熱情友好，服務周到。 飯店設有大型室內停車場，非常適合自駕遊人士和家庭入住。

預訂酒店

用戶評分: 8.5/10.0

價錢：HK$525起

繼去年之後，這是我第二次入住。 飯店乾淨整潔，性價比高。 水壓強勁，熱水充足。 房間寬敞，可以放下兩個行李箱，打包行李輕鬆無壓力。 雖然沒有浴缸，但房間乾淨舒適，入住體驗極佳。 早餐菜單雖然不豐富，但 我在雞蛋站點的煎蛋捲非常美味，我每天都吃。 咖哩和炒飯每天都會更換。還有味噌湯，味道相當不錯。 無需預約洗衣服務。 一樓大廳外有洗衣機，您可以聯絡前台洗衣服。 門衛很友善，幫了我不少忙。 洗衣 100 泰銖（1 小時） 洗衣液 30 泰銖 烘乾機 100 泰銖（40 分鐘）

預訂酒店

用戶評分: 9.0/10.0

價錢：HK$889起

我每年都會去曼谷兩次，住過三家不同的飯店，這家是我最喜歡的。即使考慮到我最近的其他海外旅行，這家酒店也依然如此。 無論是清潔人員還是前台工作人員，都非常友好，房間維護得很好，而且打掃後也非常乾淨。 飯店地理位置優越，靠近大使館、飯店和銀行，這意味著晚上交通擁堵，而且到地鐵站也要步行10分鐘，非常不方便。不過，正因如此，對於女性來說，晚上獨自出遊也足夠安全，不用擔心。 附近有很多韓國人喜歡的餐廳，前台的韓國員工非常樂於助人，也很友善。預訂後，他們滿足了我的所有要求，讓我從一開始就對這家酒店留下了良好的印象。飯店的泳​​池不如其他飯店大，但陽光不太充足，白天不用擔心曬傷，這點很不錯。從泳池望去，沙吞路的景色也很美。附近有一家著名的屋頂酒吧，一定要去看看。我非常滿意，以後還會再住這裡。

預訂酒店

用戶評分: 8.2/10.0

價錢：HK$525起

房間不大，但非常乾淨。如果需要打開兩個大行李箱可能會有點麻煩，但我和朋友只帶了隨身行李，所以沒問題。早餐很棒，選擇很多。步行約10分鐘即可到達一條熱鬧的街道，那裡有Robinson餐廳和許多當地小吃。淡季價格非常划算。 泳池比較小，比較適合泡澡和欣賞風景。

預訂酒店

曼谷湄南河遊船【自助餐+歌舞表演】|豪華郵輪夜遊湄南河|觀日落|多船可選】，低至HK$167(4494人已購)

奢麗白號夜遊湄南河 新船 從ICONSIAM 暹羅天地碼頭出發，低至HK$313(2496人已購)

泰國傳統服飾租賃【泰服租賃|可選化妝及髮飾|3小時選項高性價比】，低至HK$43(380人已購)

【曼谷交通攻略2025】曼谷自由行交通手冊，曼谷BTS及曼谷地鐵沿線景點、車票及地鐵資訊等乘搭攻略

【2025 曼谷自由行】一文睇清曼谷三日、四日、五日行程、15 大必玩景點最強攻略

泰國自駕遊 2025 泰國租車Step by Step，一文睇清泰國租車及自駕遊必玩推介

🎄 6 大聖誕短線遊目的地推介｜台北 – 文青清新聖誕

香港飛台北只係大約 1.5 粒鐘，機程短、機票又多選擇，最啱聖誕短線遊！12 月嘅台北溫度舒服，少落雨。

每年最受注目嘅 「新北歡樂耶誕城」 會變身成大型燈光樂園，有巨型聖誕樹、光影秀同節日表演，即刻感受到節日氣氛！台北市中心嘅信義區都好精彩，各大商場外面有可愛聖誕裝置、打卡位，附近仲有好多文創市集，充滿文青 Feel，好啱放假慢活。

聖誕短線遊, 台北

【住宿貼士】 建議住喺信義區、台北車站或者東區，交通超方便，購物同聖誕燈飾都集中晒，無論參加台北聖誕節活動定係城市觀光都好方便。

用戶評分: 9.1/10.0

價錢：HK$1,999起

這次我們住一週，每天都會跟房務部多要大毛巾（因為一天洗兩次澡）。到最後一天房務部才問説需不需要多放毛巾。另外，入住的時候洗髮水潤髮乳都沒了，也沒有幫我們換新的。是我們打電話才幫我們換。這個已經是我們第三次住這家酒店了，難道酒店都沒有類似《房客偏好》的記錄嗎？

預訂酒店

用戶評分: 8.7/10.0

價錢：HK$514起

今次已經是第三次入住，員工服務有禮，位置非常方便，鄰近臺鐵萬華站及捷運龍山寺站，去其他地方及來往機場都非常方便，酒店附近有7-11及family mart, 附近有小食店及新開按摩館，艋舺夜市。下次會再入住

預訂酒店

用戶評分: 8.9/10.0

價錢：HK$703起

這是我第二次入住這家飯店。 這次抵達台北松山機場後，搭乘計程車前往飯店。 我大約下午1點到達，還沒能辦理入住手續，不過飯店設有自助行李寄存處，可以寄放行李。 辦理入住和基本交流都使用英語。 房間經過全面翻新，比以前乾淨整潔得多。我原本預訂的是三人房，所以三張床都是單人床。床墊很結實，睡得很好。 現在每層樓都有飲水機供應飲用水，但之前飯店免費提供兩瓶雪碧、兩小罐可口可樂和一些零食。 飯店有浴缸和免治馬桶，所以我沒什麼好抱怨的。 ️⭕️ 早餐時，飯店設有現場廚房，工作人員為我烹調煎蛋捲，種類豐富，品質上乘，令人滿足。可惜我每天晚上10點以後才回飯店，所以這次錯過了水療中心（水療中心營業到晚上10點）。前台和門衛雖然會說英語，但還是很熱情，甚至還幫我叫了計程車。他們還好心地答應了我延長30分鐘退房的請求，非常方便。 雖然離地鐵站有點遠，但附近有很多公車站，搭乘公車非常方便（你可以在谷歌地圖上找到路線）。 我以後一定會再入住這家飯店。

預訂酒店

用戶評分: 8.3/10.0

價錢：HK$491起

位置超級方便，鄰近捷運站及巴士站，附近勁多食肆及便利店，更有大型商場及衣服店，酒店內冷氣非常足夠，衞生情況相當滿意，房間空間亦非常充足，大篋放幾個也不成問題，廁所乾淨，有浴缸有淋浴，櫃檯職員亦十分有禮，非常愉快嘅體驗，超讚！

預訂酒店

十分老街+野柳地質公園+九份老街一日遊【台北出發｜保證出團】，低至HK$172(4733人已購)

九份老街+十分老街+十分瀑布一日遊【台北出發｜保證出團】，低至HK$162(7649人已購)

台灣交通悠遊卡｜搭配桃園捷運卡｜非台灣居民限定｜台灣自由行必買｜捷運、公車都能刷（桃園國際機場領取），低至HK$22(6414人已購)

【台北美食巡禮2025】搜羅22個不容錯過的台北美食，台北美食分區推介

【台北早餐店2025】由早餐投入台灣美食！發掘10間地道台北早餐店，必吃人氣蛋餅、吐司

台北膠囊旅館推介 2025 近台北車站、西門町，適合獨遊的台北膠囊旅館之選

🎄 6 大聖誕短線遊目的地推介｜深圳 – 潮玩摩登聖誕

想過一個近近哋又充滿節日氣氛嘅聖誕假期？深圳絕對係港人最方便嘅聖誕短線遊選擇！

每年 12 月，深圳萬象城、壹方城、華強北 Mall 呢啲大商場都會換上巨型聖誕樹同沉浸式燈飾，夜晚燈光閃閃，影相打卡好有 Feel！另外，世界之窗、歡樂海岸、歡樂谷呢啲景區都會有期間限定聖誕活動，啱晒一家大細或者情侶去玩。由香港去深圳最快只需 14 分鐘，最啱想輕鬆又想過節嘅人。

聖誕短線遊, 深圳

圖片來源：YULI（裸辭旅行中）@TripMoment

【住宿貼士】 建議揀喺福田、南山或者羅湖住，交通最方便，商場同景點又集中，無論購物、打卡定係參加聖誕活動都好方便。

用戶評分: 8.6/10.0

價錢：HK$381起

房間面積很大 環境很優美 外景可以看見深圳河 不過插座有點少 浴室的花灑是固定的 姊妹們可以安心使用了 位置很方便 在羅湖口岸附近 穿過地下通道就找到了 附近的羅湖商業城很多東西吃 酒店裡麪也有二十四小時便利店 缺點是最近在修地鐵外面的路有點窄走起來有點艱難 贊一下工作人員服務有禮 健身房的設施不多但是空間夠大 總體來説還是不錯的 下次到深圳再住這裏

預訂酒店

用戶評分: 9.3/10.0

價錢：HK$757起

這次入住選擇這家酒店，周圍交通便利，離地鐵站、高鐵站都很近，附近也有很多大型商場，購物公園離得最近，當然周圍也有麥當勞以及小型便利店，非常方便！ 大堂裝修風格挺簡約的，不花哨但很規整，前台區域乾乾淨淨，沒有堆積雜物。燈光亮度剛好，不刺眼也不昏暗，進出時工作人員會主動打招呼，感覺很親切。 我和家人到前台辦理入住時，工作人員效率超高，也很熱情，沒等兩分鐘就辦好了手續，Bella特地給我和家人選擇了安靜舒適的房間並且升級了房型，超級貼心的送了新鮮水果！這裏服務也很熱情，後續有疑問找工作人員lulu和suuvy也都秒迴應，體驗感拉滿！升級的房間也比預期好，整體乾淨整潔，桌面、牀頭櫃都擦得乾淨，沒有積灰。浴室水壓剛好，熱水來得快，不會忽冷忽熱。房間不算特別大，但日常活動、放行李都夠用，晚上很安靜，沒被外面的噪音吵醒，住着挺省心。

預訂酒店

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$758起

今次是我第二次入住回酒店，第一次入住體驗很好，所以再次選擇這間酒店，今次住的房間和上次是2種格局，我比較喜歡第一次入住的房間，比較大及較新！洗手間同浴室是一體式的，房間比較乾淨。 但第二次入住房間格局比較細，洗手間同浴室是分開的，個人就不太喜歡了。 酒店應該有改善的空間有四點~一)是緊急手電筒是不能亮的，如果逃生要使用到！真是謝謝你們提供不能使用的擺切！ 二)浴室洗髮水、護髮素、沐浴露，一般是有齊的！但嚴重人為錯誤是只有洗髮水及兩支沐浴露！要多加注意！ 三)只有免費茶包，沒有咖啡提供，有點失望！ 四)送一位入住下午茶及一位早餐，為什麼要送一位，如果下午茶入住當日時間未能享用，check out之後那要特地再回來享用嗎？如果無心送贈，還是不要贈送吧！

預訂酒店

用戶評分: 8.5/10.0

價錢：HK$308起

住過不少酒店，該酒店在同等價位的酒店中，裝修，衞生，服務上應該説做的算不錯的；自助式洗衣房還提供熨燙衣服的設備，洗衣房除了提供烘乾服務，更由於靠近窗台可以陽光自然晾曬，給不趕時間的客人更貼近自然的乾洗衣服的服務

預訂酒店

中國大陸 5G eSIM | 日用包/流量包 | 支持ChatGPT | 24小時計費 | 1-30天 | QR code，低至HK$3(484615人已購)

【中国】中国移动 | 5G SIM卡 | 浦东/虹桥机场24H自取 | 通话上网+App注册+短信，低至HK$88(162人已購)

深圳蛇口港——香港機場海天碼頭，單程船票直達 行李直掛，低至HK$309(2553人已購)

【福田好去處2025】福田食買玩好去處，10個必玩旅遊景點、商場、按摩及美食

【深圳好去處 2025】10 個東門一日遊食買玩攻略，旅遊景點、商場、按摩及美食懶人包

深圳好去處 2025 中秋快閃深圳食買玩，20+ 必去景點、商場、按摩及美食推介

深圳觀瀾湖攻略2025 | 短線度假皇牌！深圳觀瀾湖度假酒店入住優惠、必玩冰雪世界、海洋世界、高爾夫等親子設施

【皇崗口岸過關指南】24 小時過關交通攻略、最平過關巴士、過關流程教學

🎄 6 大聖誕短線遊目的地推介｜廣州 – 感受華麗城市聖誕

聖誕期間，廣州太古匯、天環廣場、廣百百貨都會有大型聖誕裝置同夢幻燈飾，巨型聖誕樹、雪景隧道、主題打卡位全部有齊！珠江新城、天河路嗰頭仲會搞期間限定市集，有手作、美食同音樂，節日氣氛爆棚，所以廣州都係一個好受歡迎嘅聖誕短線遊之選。

廣州仲有好多靚 Café、老字號美食同文化嘢，行程可以好文青，又可以享受美食。由香港往廣州只係大約 1 粒鐘，好啱即興出走。

聖誕短線遊, 廣州

圖片來源：Elaine_Tang@TripMoment

【住宿貼士】 建議住喺天河、珠江新城或者北京路附近，近商場同地標，行街、食好西或者參加聖誕活動都超方便。

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$621起

酒店位置非常好，就在廣州東站出口。 有地鐵，有大型地下商場。飲食購物一應俱全。 酒店服務人員友善細心。房間用品相當好，雙人房兩套浴巾，面巾是有分別，較有心思。 前枱服務員金小姐服務貼心盡責，提供詳盡資訊，值得一讚。房間整潔，管房對房間的執拾到位，清潔得相當之好。 唯一缺點是酒店硬體本身，因為開業多年，部分裝修較陳舊，需要重新裝修，不過相對房價仍然合理。

預訂酒店

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$441起

廣州嘉逸國際酒店（天河體育中心正佳廣場店）十一親子度假好評 十一帶娃入住廣州嘉逸國際酒店，選對地方的快樂太真切！酒店位置堪稱黃金地段，步行到正佳廣場、天河城僅需5分鐘，逛商場、吃美食一站式搞定，去天河體育中心看演出也超近，完全不用愁交通。 親子友好細節拉滿！提前備註需要小童用品，到店就看到備好的嬰兒床、小童牙具和小拖鞋，客房空間寬敞，窗邊沙發區成了孩子的小樂園。早餐在二樓餐廳，品類超豐富，有現做雲吞、卡通包子，還有水果沙拉台，孩子吃得開心又營養。 服務更是加分項，前台快速辦理入住，行李員主動幫忙搬嬰兒車，遇到問題響應及時。酒店鬧中取靜，房間隔音好，十一期間也能睡個安穩覺。白天帶娃逛商圈、遊景點，晚上回酒店輕鬆休整，兼顧便利與舒適，性價比超高，下次來廣州還選這裏！

預訂酒店

用戶評分: 8.9/10.0

價錢：HK$1,458起

豪華昂貴的酒店。一切都美輪美奐，員工服務一流。物超所值。地理位置無可挑剔。窗外的景色令人嘆為觀止。儘管存在一些不足之處，但我們一定會再來的。 如果您打算長期入住，請注意，500元押金是按晚收取的，而不是按整個住宿收取。另外，請仔細檢查房型——他們試圖把我們安排到更簡單的房間，而不是我們預訂的單臥房，但很快就改正了。當然，室內泳池的季節性開放有點令人驚訝。

預訂酒店

用戶評分: 9.0/10.0

價錢：HK$315起

強烈推薦廣州嘉逸豪庭酒店!地理位置真的沒得挑，離廣州東站超近，步行8分鐘不到就能到，不管是去香港、深圳坐車，還是日常出行都特別方便，周邊地鐵站、吃喝玩樂設施也很齊全，旅遊住這兒太合適了。房間乾淨衞生，設施設備樣樣齊全，住得很舒心。特別大堂rainbow服務態度超好，提醒4樓有自助洗衣房可以洗衣服，大堂還有旅遊卡片提供，便利店24小時的～非常方便

預訂酒店

中國大陸 5G eSIM | 日用包/流量包 | 支持ChatGPT | 24小時計費 | 1-30天 | QR code，低至HK$3(484615人已購)

廣州星河粵宴 · 沉浸式體驗宮廷帝王盛宴（匠心粵味傳承+品宮廷美食+古音雅樂+可選漢服換裝體驗+視聽盛宴），低至HK$142(370人已購)

【中国】中国移动 | 5G SIM卡 | 浦东/虹桥机场24H自取 | 通话上网+App注册+短信，低至HK$88(162人已購)

廣州東站攻略2025 廣州東站車站設施、公共交通，廣州美食推介

2025廣深港高鐵出行攻略：行車路線、時刻表、車票價格及購票優惠

廣州新景點2025 廣州自由行必去！8 大新景點推介連交通攻略

【廣州南站】香港高鐵直達廣州南站，一文睇清廣州南站周邊景點、酒店及高鐵優惠全攻略

🎁 聖誕短線遊實用預訂攻略

聖誕假期嘅熱門航班同酒店好快會俾人訂晒，想順利出發，預訂貼士一定要知！Trip.com 幫你整理咗最實用嘅聖誕短線遊預訂 Tips，幫你輕鬆 plan 個高 CP 值嘅節日旅行：

✈️ 聖誕機票預訂貼士

越早訂越好 ：聖誕旺季機票好易加價，建議 提早 1–2 個月 鎖定航班，用 Trip.com 嘅價格功能，就可以掌握最抵價，唔會錯過優惠！

熱門航空公司推介：香港出發，可以睇吓國泰航空、香港航空、韓亞航空、泰國國際航空、日本航空呢啲傳統航空公司；廉航就有香港快運航空、捷星日本航空、樂桃航空、亞洲航空、泰國亞洲航空等等，航班選擇多，時間又夠彈性！

🏨 聖誕酒店精選

平價選擇 ：想慳吓 budget，可以考慮 台北信義區、首爾明洞、曼谷 Siam 或者 深圳福田區 嘅中價位酒店，交通方便之餘又可以輕鬆行聖誕市集。

奢華享受 ：想享受節日氣氛同舒服住宿，推介住 東京丸之內、六本木或新宿 嘅星級酒店，或者 廣州珠江新城 嘅五星酒店。

會員獨家優惠：經 Trip.com 訂嘢，可以賺到 Trip Coins 回贈，邊訂邊儲分，下次出門旅行就更抵玩啦！

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。



