聖誕禮物DIY提案！超美漸層聖誕樹蠟燭/聖誕松花卡/家居自製香水套裝

聖誕節快到，又是時候動動腦筋準備聖誕禮物！由於時間尚早，建議大家可以花花心機DIY禮物，價錢相宜、誠意又爆棚！今次Yahoo購物為大家準備了5個聖誕禮物提案，既有親身參與的工作坊，亦有線上教學或材料包，可按自己的schedule隨時隨時「開工」DIY出極富特色的聖誕禮物，一齊睇睇！

聖誕禮物提案1. 選用新鮮聖誕松 DIY花圈/花卡/迷你聖誕樹

位於觀塘的花藝工作室Myosotis flower，一口氣推出3大工作坊，DIY聖誕花圈、迷你聖誕樹、聖誕花卡，均使用新鮮聖誕松，聞到陣陣聖誕松的自然香氣。聖誕花圈每位$388，學員能以松果及乾花材料裝飾聖誕松，花圈直徑約25cm，掛在屋內充滿節日氣氛；迷你聖誕樹每位$588，在聖誕松掛上松果及LED燈等裝飾，約25cm高，的的骰骰放在辦公室枱頭，氣氛十足；聖誕花卡每位$299，可一口氣製作五張，卡上綴以聖誕松、松果、乾花材料及永生花繡球花，立體感十足，送俾朋友愛人保證誠意滿滿！

【聖誕限定工作坊】聖誕花圈 / 聖誕花卡 / 迷你聖誕樹

價錢：聖誕花圈$388 / 聖誕花卡$299 / 迷你聖誕樹$588

按此經KKday預訂

位於觀塘的花藝工作室Myosotis flower，一口氣推出3大工作坊，DIY聖誕花圈、迷你聖誕樹、聖誕花卡。（相片來源：KKday）

聖誕工作坊均使用新鮮聖誕松，聞到陣陣聖誕松的自然香氣。（相片來源：KKday）

聖誕花卡可一口氣製作五張，卡上綴以聖誕松、松果、乾花材料及永生花繡球花，立體感十足。（相片來源：KKday）

Myosotis flower

地址：觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓6B 3室

聖誕禮物提案2. 保鮮松柏咖啡聖誕樹 陣陣咖啡香氣

若一般的聖誕樹已不能滿足大家，推出「保鮮松柏咖啡聖誕樹工作坊」，選用保鮮松柏及新鮮咖啡豆，原本聖誕樹的針形葉變成一粒粒咖啡豆，親手製作一棵獨特的聖誕樹，聖誕樹還發出誘人的咖啡香氣，課程由導師全程指導，沒有花藝經驗的初學者以及6歲以上小朋友均可參與。

【體驗】Leaflorist 保鮮松柏咖啡聖誕樹工作坊

價錢：$351.1 （原價$399）

按此經Pinkoi預訂

「保鮮松柏咖啡聖誕樹工作坊」，選用保鮮松柏及新鮮咖啡豆，原本聖誕樹的針形葉變成一粒粒咖啡豆。（相片來源：Pinkoi）

聖誕樹還發出誘人的咖啡香氣，咖啡控必愛！（相片來源：Pinkoi）

Leaflorist 工作室

地址：觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓6B 3室

聖誕禮物提案3. 線上自家製漸層聖誕樹蠟燭

工作繁忙仍無阻大家製作誠意十足的聖誕禮物！位於尖沙咀的手造蠟燭品牌「Make Your Day Candle」，主理人為香港首位考取日本蠟燭導師資格的導師，品牌推出線上漸層聖誕樹蠟燭課程，一套有齊所需材料及影片教學，讓大家在家無時無刻都能跟住影片一步一步製作出夢幻的漸層聖誕樹蠟燭，過程中學到微晶蠟的應用及特性、染料的混色技巧、手捏塑形運用及燭芯應用，但留意課程會運用到較為高階的技巧，有蠟燭DIY經驗者相對較得心應手。

MYD線上課程 -漸層聖誕樹蠟燭

價錢：$460

按此經Pinkoi預訂

位於尖沙咀的手造蠟燭品牌「 Make Your Day Candle」，主理人為香港首位考取日本蠟燭導師資格的導師，品牌推出線上漸層聖誕樹蠟燭課程。（相片來源：Pinkoi）

大家在家無時無刻都能跟住影片一步一步製作出夢幻的漸層聖誕樹蠟燭，過程中學到微晶蠟的應用及特性、染料的混色技巧、手捏塑形運用及燭芯應用。（相片來源：Pinkoi）

聖誕禮物提案4. 在家調製專屬香水For Her/ Him

聖誕節想為愛人打造專屬香氣，推介這個自製香水套裝，可選「For Him」的木香調或「For Her」的花香調，內有7款特選香調、試香紙、試香瓶等所需要的用具，能在家跟住調香製作步驟調製出一樽獨一無二、個人化的專屬香水，過程中亦認識香水的基礎，以及關於香水的不同知識，無論一個人驚喜製作，又或兩口子一同炮製都同樣浪漫！

ETHEREAL Studio自製香水套裝

價錢：$380（另加$25運費）

按此經Pinkoi預訂

這個自製香水套裝，可選「For Him」的木香調或「For Her」的花香調。（相片來源：Pinkoi）

內有7款特選香調、試香紙、試香瓶等所需要的用具，能在家跟住調香製作步驟調製出一樽獨一無二、個人化的專屬香水。（相片來源：Pinkoi）

聖誕禮物提案5. 迷你聖誕花圈掛飾材料包

自問是手作達人的話，可試試這個迷你奶油黏土擠花聖誕花圈掛飾DIY材料包，一包有齊4色奶油黏土、手工迷你奶油黏土擠花、手工迷你松葉樹枝、聖誕色系小串珠、參考字帖等，可發揮創意裝飾出獨一無二的迷你聖誕花圈擺設，相信最考功夫的是用奶油黏土擠出英文字及綠葉，沒有信心的話，可先用廢紙練習。材料包還包括了全空白可擠字的迷你心意卡，以及禮盒包裝，完成後可直接將心意送出，夠貼心。

DIY奶油黏土擠花 迷你聖誕花圈掛飾材料包 聖誕禮盒

價錢：$288（另加$20-$30運費）

按此經Pinkoi預訂

這個迷你奶油黏土擠花聖誕花圈掛飾DIY材料包，一包有齊4色奶油黏土、手工迷你奶油黏土擠花、手工迷你松葉樹枝、聖誕色系小串珠、參考字帖等。（相片來源：Pinkoi）

大家可發揮創意裝飾出獨一無二的迷你聖誕花圈擺設。（相片來源：Pinkoi）

最考功夫的是用奶油黏土擠出英文字及綠葉，沒有信心的話，可先用廢紙練習。（相片來源：Pinkoi）

