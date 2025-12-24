聖誕禮物︱銀杏館長者手縫聖誕公仔 匡智學員烘焙手作 社企掛耳咖啡 分享祝福心意︱Yahoo

【Yahoo 新聞報道】無論環境順逆，聖誕節始終是傳遞愛心和關懷的時機。本地社企及慈善機構推出受助人士親手製作的聖誕禮物，為送禮增添意義。《Yahoo 新聞》搜羅部分機構今年的產品。

銀杏館：長者手造聖經曲奇、聖誕公仔

在本港經營20年的社企餐廳「銀杏館」，為有經濟或心理需要的長者，提供合適工作機會。銀杏館接受《Yahoo新聞》查詢時表示，不少長者由開業就工作至今，他們當時60歲，現時已屆80歲。銀杏廳指餐廳工作體力勞動較大，遂開設烘培工房冀增加不同的工作機會，讓長者們有更多選擇。今年銀杏館烘焙新推出5款「聖誕手工曲奇/蝴蝶酥禮盒」，從構思、挑選食材，到製作及包裝全部由長者親手製作，用上全天然材料。購買「銀杏手作聖誕掛飾特別版(15片)」，更附送由長者親手縫製的聖誕公仔，以及一張手寫卡祝福，為禮物增添一份心意。

款式包括：

聖誕低糖雜錦曲奇(彩粉聖誕村) 9片

聖誕雜錦曲奇(星空下的薑餅人) 18片

銀杏館盒裝聖誕蝴蝶酥 6片裝 及 9 片裝

聖誕雜錦曲奇(銀杏手作聖誕掛飾特別版)15片 連 長者手作聖誕掛飾

特設低糖版，選用低升糖指數的椰子花糖製作，每100g只有5g糖

產品資料詳見 銀杏館網站 。

長者手製掛飾作為特別版禮盒贈品。

特別版禮盒贈品每針每線均由長者縫製。

社企 Coffee Bunnies：聖誕掛耳咖啡包

鄰舍輔導會其旗下社企「Coffee Bunnies」，於2021年成立，致力鼓勵青年人尋找自己的夢想，發展所長。主打咖啡業務，例如個人或包班咖啡工作坊，由青年咖啡師即場示範及教授咖啡知識，還有咖啡到會服務、以及位於大坑的實體咖啡店等。Coffee Bunnies 今年推出特別掛耳咖啡，插畫和包裝均由鄰舍輔導會成員製作，代表不同個體的多元能力。

IG: @Coffeebunnies.cafe

社企 Coffee Bunnies 推出聖誕掛耳包。(Coffee Bunnies 圖片)

匡智會：聖誕手工曲奇、手作掛飾

匡智·手作一直透過手製作產品展示匡智學生和學員創意和才能，收益用於提升他們的技能，幫助他們發揮所長，融入社會。其南昌門市今年聖誕售賣學員親手製作的聖誕產品，包括掛飾、擺設，更有髮夾和電話袋等。

今年匡智烘焙 X 匡智手作推出聖誕手工曲奇，每一份禮盒由學員用心烘培、逐件包裝。除了學員親手畫上笑臉的薑餅人，還有今年新推出的海鹽曲奇。

地址：九龍深水埗南昌地鐵站內NAC14號鋪(閘內)

今年匡智烘焙 X 匡智手作推出聖誕手工曲奇，每一份禮盒由學員用心烘培、逐件包裝。

匡智·手作南昌門市售賣學員親手製作的聖誕產品，包括聖誕掛飾。

匡智·手作南昌門市售賣學員親手製作的聖誕產品，包括各類擺設。