宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕禮物2025｜$500以下公司、派對交換禮物必買清單！22款特色禮物推薦：59折起入手名牌香水/美妝護膚品/創意產品等
Yahoo購物搜羅了22款$500以下的質感禮物，「這款」本土手信Threads爆紅，即睇內文：
每年一到12月，不少人便開始為各式聚會與交換禮物煩惱，既想要禮物夠貼心實用，又不希望超出預算。Yahoo購物為大家搜羅了以下22款$500以下實用又具質感的禮物清單，從護膚、香水到生活小物等通通包含在內，絕對能為收禮者在冬日帶來溫暖的驚喜。
聖誕禮物2025推薦1. Fenty Skin 迷你豐盈滋養身體乳霜雙件組
7折優惠價：$192.5｜
原價：$275
乳油質地融合多種滋養成分，提升保濕效果，特別適合乾燥的冬天。兩種香調「俏皮肉荳蔻」與「善良暖香肉桂」散發濃郁的溫暖氣息，能讓人瞬間放鬆身心，非常適合作為聖誕交換禮物。
聖誕禮物2025推薦2. LANEIGE Bouncy & Firm Mini Skin Treats (Holiday Limited Edition)
價錢：$210
這款節日限定套裝內含膠原蛋白及牡丹萃取成分，能深層滋養並提升肌膚緊緻度。特別是睡眠面膜，能在漫長冬夜中持續修護，讓肌膚在聚會翌日清晨回復水潤飽滿，是CP值極高的禮物。
聖誕禮物2025推薦3. Benefit Cosmetics Gamejoy 玩轉美妝人氣組合
8折優惠價：$272｜
原價：$340
年末聚會頻繁，這款組合包辦了打造立體妝容的必備品 。Hoola古銅胭脂蜜粉為冬日肌膚增添暖意氣色，BADgal BANG! 睫毛液與24-HR Brow Setter眉膏則能確保在長時間的聚會中，眼妝依然精神持久，無懼脫妝尷尬！
聖誕禮物2025推薦4. RITUALS The Ritual Of Sakura - Small Gift Set 2025 (Holiday Limited Edition)
價錢：$295
冬天最適合在家享受私人SPA時光，這款禮盒包含沐浴泡沫、磨砂與身體乳霜，香氣能舒緩身心 。精緻的禮盒設計還可用於收納信件或照片，封存冬日的美好回憶，是送禮自用皆宜的選擇。
聖誕禮物2025推薦5. FRESH 黃糖滋潤美唇套裝
價錢：$435
冬天必備的護唇套裝，包含具備潤色效果的玫瑰粉紅黃糖潤唇膏，以及抗皺活肌修護唇膏，提供24小時長效保濕，讓雙唇在乾燥季節依然保持柔軟紅潤！
聖誕禮物2025推薦6. MAKE UP FOR EVER Infinity Complexion Set (Holiday Limited Edition)
價錢：$495
冬日底妝最怕乾燥卡粉或脫妝，這款限定套裝專為打造無瑕底妝而設。當中包含保濕妝前乳、柔焦蜜粉及定妝噴霧，特別是保濕噴霧能提升肌膚水潤度，確保在戶外冷風或室內暖氣切換下，妝容依然貼服持久，時刻保持最佳狀態。
聖誕禮物2025推薦7. JO MALONE LONDON English Pear and Freesia cologne
價錢：$170
香水絕對是聖誕送禮的首選！英國梨與小蒼蘭的經典香氣，滿滿的冬日氛圍，為寒冷冬日帶來一抹溫潤醇厚的氣息，讓溫暖香氣伴隨整個季節。
聖誕禮物2025推薦8. VERSACE Pour Femme Miniature Set
價錢：$365
這款迷你香水套裝集合了Versace的4款經典香氣，從清新的花果香到濃郁的木質調，可根據冬日穿搭風格隨意挑選合適的香調。
聖誕禮物2025推薦9. KYLIE BY KYLIE JENNER Cosmic 2.0 Eau de Parfum
價錢：$415
這款香水以琥珀花香調為主，前調是清甜的梨香與粉紅胡椒，中調轉為溫暖的香草蘭花與薰衣草，最後再以琥珀和檀香收尾。層次豐富的暖調香氣，柔和又耐聞。
聖誕禮物2025推薦10. TOM FORD Ombré Leather parfum
價錢：$430
皮革與紫羅蘭葉交織出的獨特香氣，帶有一種冷冽中的溫暖感，非常適合冬日穿著皮衣時使用。皮革花香調深邃而不沉重，是一款充滿質感且耐人尋味的中性香調。
聖誕禮物2025推薦11. DIOR J’adore eau de toilette roller-pearl
價錢：$450
貼心方便的滾珠設計，在冬季厚重衣物下也能輕鬆補香。大馬士革玫瑰與橙花的優雅花香，華麗而甜美的迷人香氣，帶給人一種奢華成熟的氛圍。
聖誕禮物2025推薦12. JELLYCAT Amuseable Rose Bouquet soft toy
價錢：$420
這款Jellycat玫瑰花束公仔以柔軟的棉麻材質與絨毛製成，觸感極佳 。不同於會凋謝的鮮花，這束造型療癒可愛的「永生花」能成為最長久的居家擺設。
聖誕禮物2025推薦13. SANRIO Kandy Snowy Dreams Series Figure
價錢：$235
SANRIO家族換上冬日新裝，以半透明冬季造型登場，既可愛又具收藏感。作為桌上的小擺設，能在繁忙的生活中帶來一絲冬日趣味。
聖誕禮物2025推薦14. ASPINAL OF LONDON Classic Stainless-Steel And Leather Hip Flask
59折優惠價：$305｜
原價：$520
鱷魚壓紋皮革包裹的不鏽鋼酒壺，質感滿分，既實用又能充分展現送禮者的品味。
聖誕禮物2025推薦15. NIEPOORT Niepoort 10 Year-Old Tawny Port
價錢：$470
這款來自葡萄牙的10年陳釀缽酒，帶有杏脯、焦糖與蜂蜜的香氣，口感濃郁甜美。適合作為冬日晚餐後的甜點酒，讓暖意從胃裡散發至全身，驅散體內寒氣。
聖誕禮物2025推薦16. ON Brand-Patch Wool Beanie
價錢：$470
採用100%羊毛製成的冷帽，保暖性能極佳 。簡約的羅紋針織設計搭配品牌標誌，百搭又不失時尚感。
聖誕禮物2025推薦17. PGG智能潤眼按摩儀
88折優惠價：$403.8｜
原價：$458.8
這款按摩儀具備42°C恆溫熱敷與超聲波霧化功能，配合穴位按摩能緩解雙眼乾澀問題，特別適合長時間用電腦的上班族，是年末加班趕工後放鬆雙眼的最佳禮物。
聖誕禮物2025推薦18. 全手動拍立得相機
價錢：$449
無需電池的全手動拍立得相機，以最純粹的方式記錄年末聚會的珍貴瞬間。支援多重曝光功能，為冬日回憶增添一抹復古與創意色彩。
聖誕禮物2025推薦19. T-Colors 戶外2合1手持電動意式咖啡機
8折優惠價：$390.4｜
原價：$488
兼容膠囊與咖啡粉，18Bar高壓萃取讓冬晨也能沖出一杯暖心咖啡。無論是家中、辦公室或是戶外都適用，是送給咖啡愛好者的貼心之選。
聖誕禮物2025推薦20. 搞怪聖誕禮物 Tetris x Mcdonald 麥樂雞遊戲機
9折優惠價：$178.2｜
原價：$198
這款麥樂雞造型的俄羅斯方塊遊戲機，曾引發全球搶購熱潮！簡單卻令人著迷，瞬間喚起彼此的童年回憶，是送給朋友的驚喜之選。
聖誕禮物2025推薦21. 打工仔決策救星
76折優惠價：$99｜
原價：$129
年末職場壓力大？選擇困難症發作？這款決策神器結合傳統文化與幽默設計，為繁忙的打工仔提供「指引」，是公司交換禮物的熱門選擇。
聖誕禮物2025推薦22. 錦繡唐朝——Threads爆紅香港特色地鐵站牌磁石貼
價錢：$39
近日在Threads上爆紅的本地創意小物，以香港地鐵站牌為設計靈感，部分站牌更能拉出隱藏文字，更設有普通版及粗口版，充滿港式幽默。如此貼地又極具香港特色的磁石貼，難怪能引來大量港人搶購，絕對是今年聖誕禮物的「黑馬」！
