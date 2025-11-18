Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕禮物2025｜劉雯同款TOTEME手袋萬元內搶？「靜奢頂流品牌」Krystal都愛上的實用禮物低至$1,7XX

聖誕節2025將至，大家都開始準備買聖誕禮物。如果你想趁年底前買份名牌禮物獎勵自己或送人，The Row、Alaia、Lemaire也許是近年靜奢界頂流，比起Chanel、Dior、Gucci聲勢還要強，但一個The Row手袋都起碼兩、三萬，有「平替高質」之選嗎？有！真的有！

要來推介大家留意BLACKPINK Lisa機場穿搭曾穿；名模劉雯、Hailey Bieber、「高冷女神」Krystal、話題K-pop偶像Winter都私下有加持的TOTEME。TOTEME貨品高質，價位比想像中容易處理的北歐品牌，在聖誕許願擁有實用禮物！

TOTEME由瑞典時尚博主Elin Kling和丈夫Karl Lindman在2014年創立，品牌風格強調簡約線條、實穿設計與優雅質感，並以米色、黑色、灰色等中性色調為主，容易搭配且適合各種場合。品牌標誌性的Logo以對稱線條構成，經常出現在圍巾、外套等經典單品上。

TOTEME沒有很誇張的宣傳，卻引來一眾國際名人愛戴，包括Blackpink成員Lisa、楊冪、Jennifer Lawrence、劉雯、Hailey Bieber、Krystal、aespa成員Winter以及Selena Gomez等，都是其服裝和配飾的擁躉。劉雯同款水桶包實用又時尚，她拿了後隨即成為很多時尚人的搶購目標。

TOTEME Suede tote $9,800

SHOP NOW

TOTEME Suede tote $9,800

TOTEME Belted leather tote $11,300

SHOP NOW

TOTEME Belted leather tote $11,300

品牌的T-Lock手袋也是經典，從手拿的小Clutch到現在出了大手袋版，都是長期品牌熱賣系列。還有可愛得像幸運曲奇的Bevel小手袋，長肩帶可以手拿或側揹，款式夠立體高級，相當精緻的設計，但價錢不用萬元就能入手，難怪成為時尚迷默默入手的高級心頭好。

TOTEME T-Lock mini textured patent-leather clutch $6,000

SHOP NOW

TOTEME T-Lock mini textured patent-leather clutch $6,000

TOTEME T-Lock leather shoulder bag $13,400

SHOP NOW

TOTEME T-Lock leather shoulder bag $13,400

划算系的單品要來留意絲巾，有品牌標誌的對稱線條Logo，簡約俐落款式永不過時，價位在$1,725，是不是有心動想入手的聖誕禮物呢！還有卡片套都很想推介給大家，動物紋理設計很有質感，款式T-Lock金色扣也大方耐看，也是聖誕禮物可選單品之一。

TOTEME Printed silk crepe de chine scarf $1,725

SHOP NOW

TOTEME Printed silk crepe de chine scarf $1,725

TOTEME T-Lock croc-effect leather cardholder $3,100

SHOP NOW

TOTEME T-Lock croc-effect leather cardholder $3,100

說了那麼久，其實要來告訴大家，我們Yahoo購物專員為大家謀到福利，隨時可以擁有一個價值$7,900的TOTEME手袋！留意以下詳情，登記成為NET-A-PORTER新會員，可以享$300購物金之外，消費最高額者更可獲TOTEME手袋，各位聖誕要快樂，拿著新手袋去派對！

【Yahoo送禮福利】聖誕送禮物大行動

新會員專享：送$300＋Top Spender送$7,900手袋

難得今次會員減價，但未成為NET-A-PORTER會員的各位也有福利！Yahoo x NET-A-PORTER「今個聖誕願望成真」聯名活動，我們幫大家謀福利：

新登記成為NET-A-PORTER會員並完成首單購物（不限金額）後，可獲$300購物金，於下次購物使用。

在活動期間登記成為新會員，並在期間消費額最高者（Top Spender）可獲價值$7,900的TOTEME手袋

活動日期：2025年11月18日-12月31日

條款與細則：用戶需要透過Yahoo平台文章上的連結，在活動期間登記成為NET-A-PORTER新會員，購物後才可獲$300購物金，並可在下次購物時使用。（留意：購物金可使用的品牌會有限制）

按此登記成為NET-A-PORTER新會員

Voucher Code購物金優惠碼條款：

有效日期：2026年3月31日

不可使用品牌：Sales items, Alexander McQueen, AP8, Balenciaga, Bottega Veneta, Chloé, Gucci, Loewe, Loro Piana, Saint Laurent, Totême, The Row, Fine Jewelry, and Watches.

消費額最高者終極大獎（Top Spender Grand Prize Giveaway）

在活動期間登記成為新會員，並在期間消費額最高者，可獲TOTEME手袋一個，價值$7,990（得獎者：1位）。

TOTEME Bevel leather tote $7,900

SEE MORE

TOTEME Bevel leather tote $7,900

按此看The Gift List

按此登記成為NET-A-PORTER新會員

NET-A-PORTER新會員可享期間限定「免運費」優惠：

日期：2025年11月10日-12月31日

Code：FREESHIP

備註：無限額消費可享免運費（香港及澳洲地區）

NET-A-PORTER新會員可享用優惠碼包括：

1.首次在NET-A-PORTER手機程式購買新品，並輸入優惠碼【APP10】即可享額外9折

2.新會員首次下單後，將獲【NAP10FPX】9折優惠碼，可下次購物使用

許光漢同款LEMAIRE袋快閃7折！會員獨家優惠快搶，Soft Same流浪包折後低至$3,9XX

