黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
聖誕禮物2025｜劉雯同款TOTEME手袋萬元內搶？「靜奢頂流品牌」Krystal都愛上的實用禮物低至$1,7XX
聖誕節2025將至，大家都開始準備買聖誕禮物。如果你想趁年底前買份名牌禮物獎勵自己或送人，The Row、Alaia、Lemaire也許是近年靜奢界頂流，比起Chanel、Dior、Gucci聲勢還要強，但一個The Row手袋都起碼兩、三萬，有「平替高質」之選嗎？有！真的有！
要來推介大家留意BLACKPINK Lisa機場穿搭曾穿；名模劉雯、Hailey Bieber、「高冷女神」Krystal、話題K-pop偶像Winter都私下有加持的TOTEME。TOTEME貨品高質，價位比想像中容易處理的北歐品牌，在聖誕許願擁有實用禮物！
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
TOTEME由瑞典時尚博主Elin Kling和丈夫Karl Lindman在2014年創立，品牌風格強調簡約線條、實穿設計與優雅質感，並以米色、黑色、灰色等中性色調為主，容易搭配且適合各種場合。品牌標誌性的Logo以對稱線條構成，經常出現在圍巾、外套等經典單品上。
TOTEME沒有很誇張的宣傳，卻引來一眾國際名人愛戴，包括Blackpink成員Lisa、楊冪、Jennifer Lawrence、劉雯、Hailey Bieber、Krystal、aespa成員Winter以及Selena Gomez等，都是其服裝和配飾的擁躉。劉雯同款水桶包實用又時尚，她拿了後隨即成為很多時尚人的搶購目標。
TOTEME Suede tote $9,800
TOTEME Belted leather tote $11,300
品牌的T-Lock手袋也是經典，從手拿的小Clutch到現在出了大手袋版，都是長期品牌熱賣系列。還有可愛得像幸運曲奇的Bevel小手袋，長肩帶可以手拿或側揹，款式夠立體高級，相當精緻的設計，但價錢不用萬元就能入手，難怪成為時尚迷默默入手的高級心頭好。
TOTEME T-Lock mini textured patent-leather clutch $6,000
TOTEME T-Lock leather shoulder bag $13,400
划算系的單品要來留意絲巾，有品牌標誌的對稱線條Logo，簡約俐落款式永不過時，價位在$1,725，是不是有心動想入手的聖誕禮物呢！還有卡片套都很想推介給大家，動物紋理設計很有質感，款式T-Lock金色扣也大方耐看，也是聖誕禮物可選單品之一。
TOTEME Printed silk crepe de chine scarf $1,725
TOTEME T-Lock croc-effect leather cardholder $3,100
說了那麼久，其實要來告訴大家，我們Yahoo購物專員為大家謀到福利，隨時可以擁有一個價值$7,900的TOTEME手袋！留意以下詳情，登記成為NET-A-PORTER新會員，可以享$300購物金之外，消費最高額者更可獲TOTEME手袋，各位聖誕要快樂，拿著新手袋去派對！
【Yahoo送禮福利】聖誕送禮物大行動
新會員專享：送$300＋Top Spender送$7,900手袋
難得今次會員減價，但未成為NET-A-PORTER會員的各位也有福利！Yahoo x NET-A-PORTER「今個聖誕願望成真」聯名活動，我們幫大家謀福利：
新登記成為NET-A-PORTER會員並完成首單購物（不限金額）後，可獲$300購物金，於下次購物使用。
在活動期間登記成為新會員，並在期間消費額最高者（Top Spender）可獲價值$7,900的TOTEME手袋
活動日期：2025年11月18日-12月31日
條款與細則：用戶需要透過Yahoo平台文章上的連結，在活動期間登記成為NET-A-PORTER新會員，購物後才可獲$300購物金，並可在下次購物時使用。（留意：購物金可使用的品牌會有限制）
Voucher Code購物金優惠碼條款：
有效日期：2026年3月31日
不可使用品牌：Sales items, Alexander McQueen, AP8, Balenciaga, Bottega Veneta, Chloé, Gucci, Loewe, Loro Piana, Saint Laurent, Totême, The Row, Fine Jewelry, and Watches.
消費額最高者終極大獎（Top Spender Grand Prize Giveaway）
在活動期間登記成為新會員，並在期間消費額最高者，可獲TOTEME手袋一個，價值$7,990（得獎者：1位）。
TOTEME Bevel leather tote $7,900
NET-A-PORTER新會員可享期間限定「免運費」優惠：
日期：2025年11月10日-12月31日
Code：FREESHIP
備註：無限額消費可享免運費（香港及澳洲地區）
NET-A-PORTER新會員可享用優惠碼包括：
1.首次在NET-A-PORTER手機程式購買新品，並輸入優惠碼【APP10】即可享額外9折
2.新會員首次下單後，將獲【NAP10FPX】9折優惠碼，可下次購物使用
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
聖誕禮物推薦：
聖誕禮物2025｜「頭號獵物」名牌小銀包推薦！$2,800起GUCCI、YSL、BV無失手實用禮物列陣
聖誕禮物2025｜Diptyque節日系列來了！冷杉香調倒數香氛餐燭回歸＋貓咪魔法書倒數日曆＋旋轉燭罩首推大蠟燭版
其他人也在看
【萬寧】星期三優惠大放送（只限19/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌口腔護理系列買第2件半價！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 6 小時前
27歲LVMH四公子Jean Arnault，是痴情大學霸？名牌帝國筍盤，從麻省理工到掌舵LV腕錶事業
Jean Arnault，LVMH名牌帝國中最年輕的一位繼承者人選。他自小生長在全球最具影響力的奢侈品家族之中，卻沒有選擇高調炫富，而是踏實地從銷售基層做起，並以學霸的背景與專業的態度，默默耕耘於Louis Vuitton的腕錶事業中。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
Birkenstock突發限時半價起！人氣Arizona拖鞋低至$229、皇牌Boston包頭鞋$359起
來自德國的Birkenstock可以講是懶人必備，尤其是當中的拖鞋款式，一穿即可出門，快捷又方便。相信不少人的鞋櫃都有一對Birkenstock，即使來到秋冬季亦可以大派用場，加上這個季節必會興起涼鞋著襪的穿搭，就算現在穿都沒有問題。Yahoo購物最近發現網購平台Catalog推出Birkenstock限時低至半價優惠，當中經典Arizona拖鞋低至$229、皇牌Boston包頭鞋$359起，平平地買來搭配休閒裝一流。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
荔枝角美食｜意港夫妻意式麵包小店「Mangiapane」 必試手工Focaccia、多款口味Tiramisu
店名「Mangiapane」是意大利文「食麵包」的意思，開宗名義告訴大家這是一個主打麵包的地方。小店由意港夫妻Luca及Janie開設，在荔枝角D2 Place Two地舖開業一年多，一直都很街坊及附近的上班族歡迎，除了因為友善熱情的Luca不時會和大家打招呼及談天，更重要的是他們主打的意大利香草包（Focaccia）做得的確出色。Yahoo Food ・ 9 小時前
幸福是什麼？哈佛醫學院以80年時間研究，歸納7個走向幸福的目標：不是來自金錢、名聲或外貌
幸福到底是甚麼？幸福真的有方程式嗎？1938 年哈佛醫學院開始進行關於幸福的研究，追蹤兩組年輕男性並希望找出導向幸福的奧秘。持續 80 年的研究，歸納出 7 個走向幸福的目標，一起來看看數據中的「幸福」定義吧！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
止咳方法｜咳極唔好點解決？中醫贈你超有效止咳妙法！感冒唔食得雞 仲有以下食物都唔食得（附潤喉食物清單）
止咳有咩方法？久咳不癒一定很想得到良方，期求可以立即止咳，皆因咳嗽除了令身體不舒服，在外出途中咳嗽更令人尷尬。想盡快止咳，除了吃藥外，到底可以怎樣做？常聽說感冒不能吃雞，又有甚麼食物會暗地加重病情？今次Yahoo Food就邀請到德善堂註冊中醫師黎定豪為大家解答，更贈大家潤喉食物清單，以及一招即止咳的方法！Yahoo Food ・ 9 小時前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限18/11）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏手口專用環境友善嬰兒柔濕巾 $19/件、屈臣氏棉柔細緻面紙(盒裝) 5盒裝X100張 (3層) $22/件、Collagen By Watsons 骨膠原水潤平衡保濕凝膠 $99/件、Target Pro By Watsons 低敏長效保濕潤膚乳 $119/件、屈臣氏手臂型血壓計 $319/件、屈臣氏活。髮濃60粒 買1送1、屈臣氏維他命C+鋅水溶片 30片 $139/2件、屈臣氏亮肌膠原蛋白+維他命C咀嚼片 120片買2送1、屈臣氏補血鐵+葉酸咀嚼片 120片買2送1、屈臣氏健骨鈣+維他命D3兒童咀嚼片 120片買2送1！YAHOO著數 ・ 1 天前
YSL逆市登頂，Rosé同款手袋全部想要！5款秋冬必收款：「Icarino半月包」水原希子都拎
2025 年第三季的 Lyst Index 新鮮出爐，Saint Laurent （YSL）破天荒首次登上熱搜品牌冠軍寶座，一舉超越連續稱霸多季的 Miu Miu，成為本季最大黑馬。加上品牌大使 Rosé 的加持，她手上的 YSL 手袋更是一個接一個變斷貨王。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
【龍豐】豐搶價 Clinique特效爽膚霜 $98/件（即日起至24/11）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Clinique特效爽膚霜 $98/件、凡士林迷你潤唇膏 $15/件、GIK白番茄水光亮白面膜21片 $35/件、Prettyskin香水護手霜 $18/2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
【君蘭麵包廠】批及撻類買4送2（即日起至23/11）
由即日起至11月23日每日中午12點 – 下午6點，到君蘭買批&撻，可享買4送2優惠！人氣之選包括法式布甸千層酥皮撻、精製葡撻及雞批，加多杯奶荼或者咖啡就係完美下午茶！YAHOO著數 ・ 1 天前
Michael Kors手袋Black Friday黑五早鳥優惠4折起！近300款手袋減價／經典Tote Bag最平不用$1,900
Black Friday 2025準備到來，又是年尾瘋狂購物的好機會！今次黑色星期五優惠中，小資女大愛的美國品牌Michael Kors副線Michael Michael Kors亦於FARFETCH推出黑五優惠低至4折，折扣力度非常誇張，絕對是抵價入手的好時機。Yahoo購物專員望過，今次Michael Kors手袋減價款有近300款，由人氣Jet Set系列，到返工一族至愛的Tote Bag等都有平，打算讓大家年尾大出血！Yahoo購物專員精選3款必搶MK手袋，等大家可以用最快速度鎖定超值袋款。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 1 天前
收銀車時間表2025丨金管局收銀車2025年11月至12月日程表 即睇收銀車服務地點（每月更新）
不想對住家中的大量碎銀？金管局轄下的收銀車於11月至12月期間將會服務觀塘、灣仔、屯門、大埔區等多個地方，大家留意收銀車幾時駛到屋企附近，到時集合家中散銀換成紙幣或增值到電子錢包！YAHOO著數 ・ 4 小時前
Gemini 3 Pro 登場：代理能力大幅提升、強化推理、更好的多模態理解與互動
在 Gemini 2.0 發佈接近一年後，Google 今日正式端出了全新的 Gemini 3 Pro 模型。它主打更強的代理、推理能力，而且能更好地基於多模態理解生成動態、互動性更佳的介面幫助用家解決問題。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
2025最強 4 大限定彩妝一次看：OSAJI手繪插畫、RMK微風假日、Bobbi Brown仙境聯名全收藏！
1.CHANEL 2025香奈兒聖誕限量彩妝系列香奈兒今年以「星辰宇宙」為靈感，把夜空光芒化成臉上的流動星光。頰彩盤以細緻壓紋呈現星座符碼，粉質柔滑、光澤細膩，是打造節慶柔霧光采的必收單品。眼妝系列延伸銀紫、藍灰與水藍光芒，四色眼影的色階宛如深夜星雲，搭配兩款金屬橘紅...styletc ・ 30 分鐘前
一分鐘快速上手，HUAWEI nova 14 系列如何安裝八達通 App
說到港人常用 App 基本少不了出行必備的《八達通》電子支付工具，HUAWEI 港版手機包括新推出的 nova 14 系列，均對應 Android 八達通 App 並能以簡單方式安裝使用，進行增值及能光顧網上卡面商店。Mobile Magazine ・ 1 天前
47歲舒淇首認「一直想要小孩卻沒如願」！揭原生家庭恐懼陰影：想生不敢生
47歲女星舒淇近來以首部自編自導電影《女孩》在國際影展獲獎，作品上映之際，她接受香港主持人鄭裕玲專訪，罕見談到婚後多年沒有孩子的真正原因，也首度澄清外界對她與丈夫馮德倫的誤解。姊妹淘 ・ 44 分鐘前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 ｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」八強走勢
由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
CHANEL 25迷你手袋被搶瘋了！除了Jennie同款銀色25 Mini，「這幾款」新手袋也值得衝
Chanel 這季的新袋款真的太燒了！除了Jennie 搶先演繹的銀色 25 Mini 手袋成為話題中心，其實還有很多設計也美到讓人立刻想衝去入手。年底想要犒賞自己的你，這些新款絕對值得好好考慮！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
沙田亞公角街交通意外 小巴迎頭撞私家車再衝上行人路釀 7 傷｜Yahoo
沙田亞公角今早（19 日）發生交通意外。事發在早上 9 時 14 分左右，一輛綠色小巴沿亞公角街往沙田方向行駛，駛至亞公角街近亞公角村對開與一輛往馬鞍山方向行駛的銀灰色私家車迎頭相撞。小巴衝上行人路鏟入巴士站，撞到鐵欄後停下，小巴和私家車的右邊車頭均告損毀。Yahoo新聞 ・ 5 小時前