聖誕禮物2025｜名牌潮物實用禮物合集，「百位數起跳預算」時尚禮物願望清單
聖誕轉眼就到，想準備一份高質品味潮流禮物的話，有！這裡幫你整合一系列名牌實用禮物，從百元起入手的名牌實用禮物，總有一款成為心水！
1. Charles & Keith 韓韶禧同款手袋
Charles & Keith確是個經濟買禮物之地，在眾多單品裡該怎麼選呢？不如來看看韓韶禧同款手袋！她近為拍攝的造型照美到爆炸，手上拿著的盒子手袋很可愛，只是$299就可以擁有，可以忍手不買嗎？還有一些熱賣款都在$800內可以擁有，買來送給自己做聖誕禮物也不過分吧！
Janie Quilted Micro Bag - Burgundy $299
Arwen Quilted Pearl-Embellished Top Handle Vanity Bag - Black $539
Chance Recycled Leather Turn-Lock Crossbody Bag - Chocolate $599
XL Calla Tote Bag - Wineberry Red $739
2. DIOR 聖誕禮物
DIOR也是不少人會在裡面選購聖誕禮物之地，先來男裝，一些小皮具、飾物都在$5,000內都已經可以擁有。飾物類可留意手鏈、耳環，都是比較容易入門購買的名牌單品，用來送給伴侶也是不錯的！
至於送給女生，DIOR的首飾也挺出色的，從耳環到頸飾都有不少選擇，價位也是在$5,000內，就算不用來送禮，女生們自己買來做禮物也很心動！
3. American Eagle 節日毛毯＋朗豪坊重新開幕優惠
American Eagle 朗豪坊店重新開幕，特設 Live Your Life 期間限定空間，追蹤 American Eagle 的社交媒體賬號並自拍打卡上傳，即可免費獲贈 AE 水樽一個。另外，American Eagle 及 Aerie 都推出節日優惠，即日起至12月31日，凡於 American Eagle 門市消費滿 HK$1,088，即可獲贈限量版AE暖暖毛毯乙條；於 Aerie 門店消費滿$1,088，則可獲贈 Aerie 限定薑餅人圖案毛毯一條，很適合聖誕這個溫馨溫暖日子使用呢！
4. AIGLE 防水保暖外套
在計劃秋冬聖誕季會去比較冷的地方嗎？也許要準備一款防水又保暖的外套！AIGLE的RainPack Warm系列外套，其MTD雙層結構設計，不但防水透氣，更配以REPREVE再生纖維填充，保暖舒適且對環境友善，兼具環保及功能性，而且款式與配色都很好配搭，保暖實用同時影相又好看。
RainPack Warm可摺疊MTD防水保暖外套（中性）$2,580
品牌當然也有推出新款Gore-Tex外套系列、MTD防水外套，甚至有寵物系列，想家裡愛寵都有份聖誕禮物，也可以在這裡尋到好物呢！
寵物撥水RainPack Warm $980起
5. ANTEPRIMA Wirebag 聖誕系列
聖誕要來打扮一下，漂亮去派對的話，日本設計師荻野泉（Izumi Ogino）於1993年創立的意大利時尚品牌ANTEPRIMA，其Wirebag近期成為很多精緻少女喜愛的手袋款式。今季最炙手可熱的FLUIDO MINI WIREBAG換上呼應節日的亮眼新色。閃令令設計，加上輕巧的迷你腋下包設計，很適合用在派對場上。
聖誕節，品牌更推出多款趣味吊飾，包括旋轉木馬造型勾勒出節日的氛圍，內加了伸縮扣，可用作鎖匙包。立體薑餅人、聖誕襪與聖誕樹造型，為Wirebag增添童趣與個性。既可裝飾手袋，也可作為節日送禮的貼心小物。
6. HEREU Bombon 手袋
在COCKTAIL選物店裡，可以找到這個來自西班牙的皮具品牌 HEREU，其出品由工匠以當地柔軟亮澤的小羊皮人手製作，品質與款式媲美名牌，價錢則為四、五千就可以擁有，不少時尚迷都被皮袋迷倒。當中，Bombon 斜背包配有編織皮革手柄，也是品牌其中一款熱賣款，從皮款到麂皮款都有，想湊上麂皮熱潮的朋友可以留意一下。
7. 45R「Winter Indigo」牛仔系列
日本高端工藝品牌45R以「Winter Indigo」為主題，推出涵蓋牛仔褲、針織品與外套的全系列冬季藍染精品。一眾牛仔迷鎖定全新牛仔系列－Dash系列，並只於星街店限定有售，包含4種款式：丹寧夾克、工裝外套、四口袋褲與畫家褲。時裝之外，一些牛仔小單品都好出眾，如「風呂敷」（Furoshiki）方形圍巾及Totebag設計相當獨特，喜歡牛仔的潮人們要去看看！
8. Marimekko 2025 節日派對系列
Marimekko 繼續以彩色設計來迷倒一眾愛顏色的朋友。今年聖誕就以彩色、自信和無拘無束為主題，呈現多款令人驚艷的服飾。Marimini 連身裙有深紅色、甜美淡紫色及黑白配色，以花卉圖案為每場聚會增添活力。Maija Isola 的 Unikko圖案及 Tumma 圖案印花褶皺連身裙及上衣，完美迎合熱愛派對的你。另外針織單品都有相應推出，彩色迷要來消費了！
9. ATSURO TAYAMA「金繼」聖誕系列
ATSURO TAYAMA 聖誕推出壓軸之作——Fringe 系列，融合日本傳統修補藝術金繼（Kintsugi）、園藝生活細節，以及 Tayama 先生巧思設計的創新廓形與元素，以不規則的織紋設計，模仿「金繼」一片片的陶瓷碎片的拼接效果，完美呈現品牌標誌性的 Soft Avant Garde 風格。喜歡長身、有質感時裝的朋友，這裡會尋到寶物。
10. MCM 宇宙探索之旅聖誕系列
MCM 這年以宇宙探索之旅作為聖誕系列主題，新登場 Liz Shopper 手袋有品牌標誌的干邑色 Visetos 款式。
另外小皮具部分也很時尚高級，如啡銅色的鏈條袋、銀包，甚至有這陣子大熱的 Vanity Bag 以及品牌最標誌的背包縮小變成可愛迷你小袋，也許成為時尚人的聖誕禮物也不錯。
11. Oakley Flow Scape 護目雪鏡
Oakley Flow Scape 最新護目雪鏡亮相，是品牌迄今為止廣闊視野的雪鏡。革命性的錐形鏡片和鏡框設計，使鏡片更貼近臉部，從而帶來比以往設計擴大 60% 的視野。
Flow Scape 採用全新 Vision Rapt 海綿，採用 3D 精密模壓工藝，提升舒適度、增強貼合度，營造身臨其境、幾乎感覺不到的存在感，讓運動員全身心投入。最新版本的 Switchlock™ 技術，可快速、安全地更換鏡片，同時最大限度地擴大視野，毫不妥協。
每副均包含一雙鏡片套裝，可在變化的光線和天氣條件下即時靈活切換，並採用 Prizm™ 技術打造，可在所有雪況下增強對比度和色彩。
售價：$3,000 起（視款式而定）
12. Rue Madame「4大品牌佳節禮物提案」
Rue Madame選物店有不少歐美小眾品牌，當中有以羊絨針織單品見稱而聞名的法國品牌 FROM FUTURE、富有標誌性設計的法國珠寶品牌 Gas Bijoux、以頂級羊絨聞名的法國品牌 KUJTEN，以及兼具藝術氣息與創意巧思的法國紡織配飾品牌 Inoui Editions。
FROM FUTURE 毛衣有無袖背心款，對於香港不是太凍的天氣來說，冷背心相對會易穿搭一點。精緻個性派人士可留意 Gas Bijoux 珠寶，是源於 1969 年聖特羅佩海灘的法國標誌性珠寶品牌，每一件作品都注入了獨特的藝術氣息和精湛的工藝，Gas Bijoux「Lucce」彩石鍍金項鍊，以鍍金金屬精心打造，並綴以色彩鮮豔的手工寶石，營造出奪目又充滿玩味的時尚氣息，完美捕捉該品牌獨特的波希米亞風格與精緻永恆的法式優雅。
展現現代美學的法國羊絨品牌 KUJTEN 羊絨方巾，以及充滿藝術與歷史氣息的 Inoui Editions 圍巾等，都是打造節日造型及傳遞心意的理想之選，特別適合品味獨到的時尚愛好者。
13. NEW ERA CHRISTMAS PACK FW25 聖誕系列
CHRISTMAS PACK FW25 聖誕系列，則以冰雪光芒為靈感，大膽重新定義胡桃夾子的皇家風範。系列設計亮點包括漸變球隊隊徽、胡桃夾子圖案及雪花刺繡。
系列主打紐約洋基隊、洛杉磯道奇隊等 MLB 球隊，共推出 8 款帽款與 4 款 T 恤。帽款中，9FORTY 主打節日色調，帽前飾有金屬刺繡隊徽，閃耀吸睛；而 9FORTY A-FRAME 則更富玩味，正面繡有穿戴球隊帽的胡桃夾子圖案，帽身更綴以雪花刺繡，充滿節日氛圍！
同場亦有 NEW ERA X《ONE PIECE 海賊王》全新聯乘帽款系列，8 款帽款為《ONE PIECE 海賊王》忠實粉絲設計，當中 59FIFTY 帽款採用獨特的紅色圍繞飾帶和懸掛抽繩，別具特色。
14. MAX&Co. x Pietro Terzini 第三彈系列
意大利時尚品牌 MAX&Co. 與米蘭多元創意藝術家 Pietro Terzini 做聯名，現在來到第三季，推出 &Co.llaboration「1-800 GIFT ALERT」企劃，繼續加入幽默與歡樂驚喜於時裝，甚至延伸至生活家品，如「Don’t Talk To Me」、「Hottie」、「CEO」咖啡杯，這些家品小物用來做聖誕禮物又幾有意思！
系列當然都有時裝單品，如「I Love Naps」棒球帽、「Out of Office」T 恤，以及「I Need a Holiday After This Holiday」護照套、「Out of Cash」卡套等旅行配件，聖誕禮物又有多個考慮選擇了！
15. 法國女裝鞋履品牌 Jonak 新款鞋子
秋冬季就是想要穿靴子，來自巴黎的法國女裝鞋履品牌 Jonak，本季以巴黎圖書館「拉布魯斯特閱覽室」為靈感，從深邃木質調、舊書紙頁與皮革色彩，將書卷氛圍化作一雙雙靴子與經典鞋款，無論是日常上班、週末城市漫步，還是晚間聚會，都選到心頭好。
另外，Jonak Loafers 都很百搭，從黑與啡色皮鞋到麂皮鞋都有；同場也有一些Mary Jane鞋子，一眾喜歡 Old Money Fashion 的朋友，要來看看鞋子了！
16. FUJIFILM 相機系列
相機也是聖誕禮物清單裡常見的單品，FUJIFILM 從親民抵玩的菲林機，到專業級數碼相機都有。交換禮物首選：QuickSnap，這部經典的 QuickSnap 一次性菲林相機，無需設定，按下快門即可捕捉 27 張充滿顆粒感與獨特溫度的菲林照片，$180 就買到，絕對是預算內交換禮物之選。
如果鍾意即影即有感覺得朋友，instax WIDE Evo™（$2,798）、instax mini LiPlay+™（$1,690） 也是不少人的禮物之選。前者為混合式即影即有相機，兼容寬幅 WIDE 格式菲林，能容納更多親友入鏡；後者則是首度加入「自拍相機」與廣角鏡頭即影即有機，可以連結手機印相，同時都可以做相機影即影即有，也是用來送禮的心意之選。
