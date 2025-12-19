Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕禮物2025｜名牌潮物實用禮物合集，「百位數起跳預算」時尚禮物願望清單

聖誕轉眼就到，想準備一份高質品味潮流禮物的話，有！這裡幫你整合一系列名牌實用禮物，從百元起入手的名牌實用禮物，總有一款成為心水！

👉🏻 聖誕禮物推薦：從$100至無上限實用禮物大全

👉🏻 聖誕節日指南：大餐美食、燈飾行程、時裝美妝

1. Charles & Keith 韓韶禧同款手袋

Charles & Keith確是個經濟買禮物之地，在眾多單品裡該怎麼選呢？不如來看看韓韶禧同款手袋！她近為拍攝的造型照美到爆炸，手上拿著的盒子手袋很可愛，只是$299就可以擁有，可以忍手不買嗎？還有一些熱賣款都在$800內可以擁有，買來送給自己做聖誕禮物也不過分吧！

（IG@charleskeith_hk）

Janie Quilted Micro Bag - Burgundy $299

SHOP NOW

Janie Quilted Micro Bag - Burgundy $299

Arwen Quilted Pearl-Embellished Top Handle Vanity Bag - Black $539

SHOP NOW

Arwen Quilted Pearl-Embellished Top Handle Vanity Bag - Black $539

Chance Recycled Leather Turn-Lock Crossbody Bag - Chocolate $599

SHOP NOW

Chance Recycled Leather Turn-Lock Crossbody Bag - Chocolate $599

XL Calla Tote Bag - Wineberry Red $739

SHOP NOW

XL Calla Tote Bag - Wineberry Red $739

2. DIOR 聖誕禮物

DIOR也是不少人會在裡面選購聖誕禮物之地，先來男裝，一些小皮具、飾物都在$5,000內都已經可以擁有。飾物類可留意手鏈、耳環，都是比較容易入門購買的名牌單品，用來送給伴侶也是不錯的！

Belt HK $5,500

Gradient Dior Gravity Tie HK $2,200

Dior Contrast Chain Link Bracelet HK $3,200

Bifold Wallet HK $5,500

Saddle Bifold Wallet HK $5,500

至於送給女生，DIOR的首飾也挺出色的，從耳環到頸飾都有不少選擇，價位也是在$5,000內，就算不用來送禮，女生們自己買來做禮物也很心動！

Dior Tribales earrings in gold-finish metal with pearls and crystals HKD5,400

Nuit Étoilée earrings in pale gold-finish metal with pearl and crystal HKD3,900

Petit CD Jolie mini stud earrings in gold-finish metal and silver-tone crystals HKD3,400

Fleur de Glace bracelet in pale gold-finish metal with gold and silver-tone crystals HKD4,200

3. American Eagle 節日毛毯＋朗豪坊重新開幕優惠

American Eagle 朗豪坊店重新開幕，特設 Live Your Life 期間限定空間，追蹤 American Eagle 的社交媒體賬號並自拍打卡上傳，即可免費獲贈 AE 水樽一個。另外，American Eagle 及 Aerie 都推出節日優惠，即日起至12月31日，凡於 American Eagle 門市消費滿 HK$1,088，即可獲贈限量版AE暖暖毛毯乙條；於 Aerie 門店消費滿$1,088，則可獲贈 Aerie 限定薑餅人圖案毛毯一條，很適合聖誕這個溫馨溫暖日子使用呢！

官方圖片

官方圖片

官方圖片

官方圖片

4. AIGLE 防水保暖外套

在計劃秋冬聖誕季會去比較冷的地方嗎？也許要準備一款防水又保暖的外套！AIGLE的RainPack Warm系列外套，其MTD雙層結構設計，不但防水透氣，更配以REPREVE再生纖維填充，保暖舒適且對環境友善，兼具環保及功能性，而且款式與配色都很好配搭，保暖實用同時影相又好看。

RainPack Warm可摺疊MTD防水保暖外套（中性）$2,580

RainPack Warm可摺疊MTD防水保暖外套（中性）$2,580

RainPack Warm可摺疊MTD防水保暖外套（中性）$2,580

品牌當然也有推出新款Gore-Tex外套系列、MTD防水外套，甚至有寵物系列，想家裡愛寵都有份聖誕禮物，也可以在這裡尋到好物呢！

寵物撥水RainPack Warm $980起

寵物撥水RainPack Warm $980起

寵物撥水RainPack Warm $980起

寵物撥水RainPack Warm $980起

5. ANTEPRIMA Wirebag 聖誕系列

聖誕要來打扮一下，漂亮去派對的話，日本設計師荻野泉（Izumi Ogino）於1993年創立的意大利時尚品牌ANTEPRIMA，其Wirebag近期成為很多精緻少女喜愛的手袋款式。今季最炙手可熱的FLUIDO MINI WIREBAG換上呼應節日的亮眼新色。閃令令設計，加上輕巧的迷你腋下包設計，很適合用在派對場上。

ANTEPRIMA WIREBAG Fluido Mini Wirebag HK$2,695

ANTEPRIMA WIREBAG Fluido Mini Wirebag HK$2,695

聖誕節，品牌更推出多款趣味吊飾，包括旋轉木馬造型勾勒出節日的氛圍，內加了伸縮扣，可用作鎖匙包。立體薑餅人、聖誕襪與聖誕樹造型，為Wirebag增添童趣與個性。既可裝飾手袋，也可作為節日送禮的貼心小物。

ANTEPRIMA WIREBAG Motivo Xmas Charm HK$1,695-$1,895

ANTEPRIMA WIREBAG Motivo Xmas Charm HK$1,695-$1,895

6. HEREU Bombon 手袋

在COCKTAIL選物店裡，可以找到這個來自西班牙的皮具品牌 HEREU，其出品由工匠以當地柔軟亮澤的小羊皮人手製作，品質與款式媲美名牌，價錢則為四、五千就可以擁有，不少時尚迷都被皮袋迷倒。當中，Bombon 斜背包配有編織皮革手柄，也是品牌其中一款熱賣款，從皮款到麂皮款都有，想湊上麂皮熱潮的朋友可以留意一下。

HEREU Bombon M Supple Shiny HK$4,695

HEREU Bombon M Suede HK$4,695 (From Cocktail Select Shop)

7. 45R「Winter Indigo」牛仔系列

日本高端工藝品牌45R以「Winter Indigo」為主題，推出涵蓋牛仔褲、針織品與外套的全系列冬季藍染精品。一眾牛仔迷鎖定全新牛仔系列－Dash系列，並只於星街店限定有售，包含4種款式：丹寧夾克、工裝外套、四口袋褲與畫家褲。時裝之外，一些牛仔小單品都好出眾，如「風呂敷」（Furoshiki）方形圍巾及Totebag設計相當獨特，喜歡牛仔的潮人們要去看看！

DASH COVERALL JACKET HKD 16,995

INDIGO AYA DOODLE FUROSHIKII HKD 2,495

INDIGO DOODLE PRINT DUCK 45TOTE MEDIUM HKD 2,395

INDIGO DOODLE PRINT DUCK 45TOTE MEDIUM HKD 2,395

8. Marimekko 2025 節日派對系列

Marimekko 繼續以彩色設計來迷倒一眾愛顏色的朋友。今年聖誕就以彩色、自信和無拘無束為主題，呈現多款令人驚艷的服飾。Marimini 連身裙有深紅色、甜美淡紫色及黑白配色，以花卉圖案為每場聚會增添活力。Maija Isola 的 Unikko圖案及 Tumma 圖案印花褶皺連身裙及上衣，完美迎合熱愛派對的你。另外針織單品都有相應推出，彩色迷要來消費了！

官方圖片

官方圖片

官方圖片

9. ATSURO TAYAMA「金繼」聖誕系列

ATSURO TAYAMA 聖誕推出壓軸之作——Fringe 系列，融合日本傳統修補藝術金繼（Kintsugi）、園藝生活細節，以及 Tayama 先生巧思設計的創新廓形與元素，以不規則的織紋設計，模仿「金繼」一片片的陶瓷碎片的拼接效果，完美呈現品牌標誌性的 Soft Avant Garde 風格。喜歡長身、有質感時裝的朋友，這裡會尋到寶物。

官方圖片

官方圖片

官方圖片

10. MCM 宇宙探索之旅聖誕系列

MCM 這年以宇宙探索之旅作為聖誕系列主題，新登場 Liz Shopper 手袋有品牌標誌的干邑色 Visetos 款式。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

另外小皮具部分也很時尚高級，如啡銅色的鏈條袋、銀包，甚至有這陣子大熱的 Vanity Bag 以及品牌最標誌的背包縮小變成可愛迷你小袋，也許成為時尚人的聖誕禮物也不錯。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

11. Oakley Flow Scape 護目雪鏡

Oakley Flow Scape 最新護目雪鏡亮相，是品牌迄今為止廣闊視野的雪鏡。革命性的錐形鏡片和鏡框設計，使鏡片更貼近臉部，從而帶來比以往設計擴大 60% 的視野。

Flow Scape 採用全新 Vision Rapt 海綿，採用 3D 精密模壓工藝，提升舒適度、增強貼合度，營造身臨其境、幾乎感覺不到的存在感，讓運動員全身心投入。最新版本的 Switchlock™ 技術，可快速、安全地更換鏡片，同時最大限度地擴大視野，毫不妥協。

（官方圖片）

每副均包含一雙鏡片套裝，可在變化的光線和天氣條件下即時靈活切換，並採用 Prizm™ 技術打造，可在所有雪況下增強對比度和色彩。

售價：$3,000 起（視款式而定）

（官方圖片）

12. Rue Madame「4大品牌佳節禮物提案」

Rue Madame選物店有不少歐美小眾品牌，當中有以羊絨針織單品見稱而聞名的法國品牌 FROM FUTURE、富有標誌性設計的法國珠寶品牌 Gas Bijoux、以頂級羊絨聞名的法國品牌 KUJTEN，以及兼具藝術氣息與創意巧思的法國紡織配飾品牌 Inoui Editions。

官方圖片

官方圖片

FROM FUTURE 毛衣有無袖背心款，對於香港不是太凍的天氣來說，冷背心相對會易穿搭一點。精緻個性派人士可留意 Gas Bijoux 珠寶，是源於 1969 年聖特羅佩海灘的法國標誌性珠寶品牌，每一件作品都注入了獨特的藝術氣息和精湛的工藝，Gas Bijoux「Lucce」彩石鍍金項鍊，以鍍金金屬精心打造，並綴以色彩鮮豔的手工寶石，營造出奪目又充滿玩味的時尚氣息，完美捕捉該品牌獨特的波希米亞風格與精緻永恆的法式優雅。

官方圖片

Gas Bijoux「Adecalcia」鍍金彩石垂墜耳環 HK$990（只限實體店發售)

展現現代美學的法國羊絨品牌 KUJTEN 羊絨方巾，以及充滿藝術與歷史氣息的 Inoui Editions 圍巾等，都是打造節日造型及傳遞心意的理想之選，特別適合品味獨到的時尚愛好者。

KUJTEN Hachiko 印花羊絨方巾 HK$2,490

Inoui 羅浮宮「Archives」系列方形棉質絲巾 (自然色/ 黑色) HK$1,790

13. NEW ERA CHRISTMAS PACK FW25 聖誕系列

CHRISTMAS PACK FW25 聖誕系列，則以冰雪光芒為靈感，大膽重新定義胡桃夾子的皇家風範。系列設計亮點包括漸變球隊隊徽、胡桃夾子圖案及雪花刺繡。

NEW ERA CHRISTMAS PACK FW25 系列 HKD 339

NEW ERA FW25 系列 HKD 339 - HKD 419

系列主打紐約洋基隊、洛杉磯道奇隊等 MLB 球隊，共推出 8 款帽款與 4 款 T 恤。帽款中，9FORTY 主打節日色調，帽前飾有金屬刺繡隊徽，閃耀吸睛；而 9FORTY A-FRAME 則更富玩味，正面繡有穿戴球隊帽的胡桃夾子圖案，帽身更綴以雪花刺繡，充滿節日氛圍！

NEW ERA CHRISTMAS PACK FW25 系列 HKD 339

NEW ERA CHRISTMAS PACK FW25 系列 HKD 339

同場亦有 NEW ERA X《ONE PIECE 海賊王》全新聯乘帽款系列，8 款帽款為《ONE PIECE 海賊王》忠實粉絲設計，當中 59FIFTY 帽款採用獨特的紅色圍繞飾帶和懸掛抽繩，別具特色。

NEW ERA X ONE PIECE 2025 系列 59 FIFTY HKD 429；9FORTY HKD 359

NEW ERA X ONE PIECE 2025 系列 59 FIFTY HKD 429；9FORTY HKD 359

14. MAX&Co. x Pietro Terzini 第三彈系列

意大利時尚品牌 MAX&Co. 與米蘭多元創意藝術家 Pietro Terzini 做聯名，現在來到第三季，推出 &Co.llaboration「1-800 GIFT ALERT」企劃，繼續加入幽默與歡樂驚喜於時裝，甚至延伸至生活家品，如「Don’t Talk To Me」、「Hottie」、「CEO」咖啡杯，這些家品小物用來做聖誕禮物又幾有意思！

官方圖片

官方圖片

系列當然都有時裝單品，如「I Love Naps」棒球帽、「Out of Office」T 恤，以及「I Need a Holiday After This Holiday」護照套、「Out of Cash」卡套等旅行配件，聖誕禮物又有多個考慮選擇了！

官方圖片

官方圖片

官方圖片

15. 法國女裝鞋履品牌 Jonak 新款鞋子

秋冬季就是想要穿靴子，來自巴黎的法國女裝鞋履品牌 Jonak，本季以巴黎圖書館「拉布魯斯特閱覽室」為靈感，從深邃木質調、舊書紙頁與皮革色彩，將書卷氛圍化作一雙雙靴子與經典鞋款，無論是日常上班、週末城市漫步，還是晚間聚會，都選到心頭好。

官方圖片

VENDOME 高筒厚底靴 (深棕色絲絨) HK$3,080

BORG 踝靴 (黑白蛇紋皮革) HK$2,190

另外，Jonak Loafers 都很百搭，從黑與啡色皮鞋到麂皮鞋都有；同場也有一些Mary Jane鞋子，一眾喜歡 Old Money Fashion 的朋友，要來看看鞋子了！

DENORA 樂福鞋 (棕色/黑色) HK$1,960

DENORA 樂福鞋 (棕色/黑色) HK$1,960

ALFI 樂福鞋（棕色絲絨）HK$1,680

ALIENOR 瑪莉珍鞋 HK$1,520

DEESSE 芭蕾舞鞋 (卡其色絲絨/ 勃艮第酒紅色絲絨/ 深棕色絲絨) HK$1,520

16. FUJIFILM 相機系列

相機也是聖誕禮物清單裡常見的單品，FUJIFILM 從親民抵玩的菲林機，到專業級數碼相機都有。交換禮物首選：QuickSnap，這部經典的 QuickSnap 一次性菲林相機，無需設定，按下快門即可捕捉 27 張充滿顆粒感與獨特溫度的菲林照片，$180 就買到，絕對是預算內交換禮物之選。

FUJIFILM QuickSnap $180

如果鍾意即影即有感覺得朋友，instax WIDE Evo™（$2,798）、instax mini LiPlay+™（$1,690） 也是不少人的禮物之選。前者為混合式即影即有相機，兼容寬幅 WIDE 格式菲林，能容納更多親友入鏡；後者則是首度加入「自拍相機」與廣角鏡頭即影即有機，可以連結手機印相，同時都可以做相機影即影即有，也是用來送禮的心意之選。

instax WIDE Evo™ $2,798

instax mini LiPlay+™ $1,690

聖誕禮物推薦2025｜從$100至無上限實用禮物大全，男朋友/女朋友/朋友/同事交換禮物清單

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

