焦點

宏福苑五級火｜情緒支援熱線

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。
Yahoo Style HK

聖誕禮物2025｜名牌潮物實用禮物合集，「百位數起跳預算」時尚禮物願望清單

Yahoo Style
Yahoo Style
聖誕禮物2025｜名牌潮物實用禮物合集，「百位數起跳預算」時尚禮物願望清單
聖誕禮物2025｜名牌潮物實用禮物合集，「百位數起跳預算」時尚禮物願望清單

聖誕轉眼就到，想準備一份高質品味潮流禮物的話，有！這裡幫你整合一系列名牌實用禮物，從百元起入手的名牌實用禮物，總有一款成為心水！

👉🏻 聖誕禮物推薦：從$100至無上限實用禮物大全

👉🏻 聖誕節日指南：大餐美食、燈飾行程、時裝美妝

1. Charles & Keith 韓韶禧同款手袋

Charles & Keith確是個經濟買禮物之地，在眾多單品裡該怎麼選呢？不如來看看韓韶禧同款手袋！她近為拍攝的造型照美到爆炸，手上拿著的盒子手袋很可愛，只是$299就可以擁有，可以忍手不買嗎？還有一些熱賣款都在$800內可以擁有，買來送給自己做聖誕禮物也不過分吧！

廣告
（IG@charleskeith_hk）
（IG@charleskeith_hk）

Janie Quilted Micro Bag - Burgundy $299

SHOP NOW

Janie Quilted Micro Bag - Burgundy $299
Janie Quilted Micro Bag - Burgundy $299

Arwen Quilted Pearl-Embellished Top Handle Vanity Bag - Black $539

SHOP NOW

Arwen Quilted Pearl-Embellished Top Handle Vanity Bag - Black $539
Arwen Quilted Pearl-Embellished Top Handle Vanity Bag - Black $539

Chance Recycled Leather Turn-Lock Crossbody Bag - Chocolate $599

SHOP NOW

Chance Recycled Leather Turn-Lock Crossbody Bag - Chocolate $599
Chance Recycled Leather Turn-Lock Crossbody Bag - Chocolate $599

XL Calla Tote Bag - Wineberry Red $739

SHOP NOW

XL Calla Tote Bag - Wineberry Red $739
XL Calla Tote Bag - Wineberry Red $739

2. DIOR 聖誕禮物

DIOR也是不少人會在裡面選購聖誕禮物之地，先來男裝，一些小皮具、飾物都在$5,000內都已經可以擁有。飾物類可留意手鏈、耳環，都是比較容易入門購買的名牌單品，用來送給伴侶也是不錯的！

Belt HK $5,500
Belt HK $5,500
Gradient Dior Gravity Tie HK $2,200
Gradient Dior Gravity Tie HK $2,200
Dior Contrast Chain Link Bracelet HK $3,200
Dior Contrast Chain Link Bracelet HK $3,200
Bifold Wallet HK $5,500
Bifold Wallet HK $5,500
Saddle Bifold Wallet HK $5,500
Saddle Bifold Wallet HK $5,500

至於送給女生，DIOR的首飾也挺出色的，從耳環到頸飾都有不少選擇，價位也是在$5,000內，就算不用來送禮，女生們自己買來做禮物也很心動！

Dior Tribales earrings in gold-finish metal with pearls and crystals HKD5,400
Dior Tribales earrings in gold-finish metal with pearls and crystals HKD5,400
Nuit Étoilée earrings in pale gold-finish metal with pearl and crystal HKD3,900
Nuit Étoilée earrings in pale gold-finish metal with pearl and crystal HKD3,900
Petit CD Jolie mini stud earrings in gold-finish metal and silver-tone crystals HKD3,400
Petit CD Jolie mini stud earrings in gold-finish metal and silver-tone crystals HKD3,400
Fleur de Glace bracelet in pale gold-finish metal with gold and silver-tone crystals HKD4,200
Fleur de Glace bracelet in pale gold-finish metal with gold and silver-tone crystals HKD4,200

3. American Eagle 節日毛毯＋朗豪坊重新開幕優惠

American Eagle 朗豪坊店重新開幕，特設 Live Your Life 期間限定空間，追蹤 American Eagle 的社交媒體賬號並自拍打卡上傳，即可免費獲贈 AE 水樽一個。另外，American Eagle 及 Aerie 都推出節日優惠，即日起至12月31日，凡於 American Eagle 門市消費滿 HK$1,088，即可獲贈限量版AE暖暖毛毯乙條；於 Aerie 門店消費滿$1,088，則可獲贈 Aerie 限定薑餅人圖案毛毯一條，很適合聖誕這個溫馨溫暖日子使用呢！

官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片

4. AIGLE 防水保暖外套

在計劃秋冬聖誕季會去比較冷的地方嗎？也許要準備一款防水又保暖的外套！AIGLE的RainPack Warm系列外套，其MTD雙層結構設計，不但防水透氣，更配以REPREVE再生纖維填充，保暖舒適且對環境友善，兼具環保及功能性，而且款式與配色都很好配搭，保暖實用同時影相又好看。

RainPack Warm可摺疊MTD防水保暖外套（中性）$2,580

RainPack Warm可摺疊MTD防水保暖外套（中性）$2,580
RainPack Warm可摺疊MTD防水保暖外套（中性）$2,580
RainPack Warm可摺疊MTD防水保暖外套（中性）$2,580
RainPack Warm可摺疊MTD防水保暖外套（中性）$2,580

品牌當然也有推出新款Gore-Tex外套系列、MTD防水外套，甚至有寵物系列，想家裡愛寵都有份聖誕禮物，也可以在這裡尋到好物呢！

寵物撥水RainPack Warm $980起

寵物撥水RainPack Warm $980起
寵物撥水RainPack Warm $980起
寵物撥水RainPack Warm $980起
寵物撥水RainPack Warm $980起
寵物撥水RainPack Warm $980起
寵物撥水RainPack Warm $980起

5. ANTEPRIMA Wirebag 聖誕系列

聖誕要來打扮一下，漂亮去派對的話，日本設計師荻野泉（Izumi Ogino）於1993年創立的意大利時尚品牌ANTEPRIMA，其Wirebag近期成為很多精緻少女喜愛的手袋款式。今季最炙手可熱的FLUIDO MINI WIREBAG換上呼應節日的亮眼新色。閃令令設計，加上輕巧的迷你腋下包設計，很適合用在派對場上。

ANTEPRIMA WIREBAG Fluido Mini Wirebag HK$2,695
ANTEPRIMA WIREBAG Fluido Mini Wirebag HK$2,695
ANTEPRIMA WIREBAG Fluido Mini Wirebag HK$2,695
ANTEPRIMA WIREBAG Fluido Mini Wirebag HK$2,695

聖誕節，品牌更推出多款趣味吊飾，包括旋轉木馬造型勾勒出節日的氛圍，內加了伸縮扣，可用作鎖匙包。立體薑餅人、聖誕襪與聖誕樹造型，為Wirebag增添童趣與個性。既可裝飾手袋，也可作為節日送禮的貼心小物。

ANTEPRIMA WIREBAG Motivo Xmas Charm HK$1,695-$1,895
ANTEPRIMA WIREBAG Motivo Xmas Charm HK$1,695-$1,895
ANTEPRIMA WIREBAG Motivo Xmas Charm HK$1,695-$1,895
ANTEPRIMA WIREBAG Motivo Xmas Charm HK$1,695-$1,895

6. HEREU Bombon 手袋

在COCKTAIL選物店裡，可以找到這個來自西班牙的皮具品牌 HEREU，其出品由工匠以當地柔軟亮澤的小羊皮人手製作，品質與款式媲美名牌，價錢則為四、五千就可以擁有，不少時尚迷都被皮袋迷倒。當中，Bombon 斜背包配有編織皮革手柄，也是品牌其中一款熱賣款，從皮款到麂皮款都有，想湊上麂皮熱潮的朋友可以留意一下。

HEREU Bombon M Supple Shiny HK$4,695
HEREU Bombon M Supple Shiny HK$4,695
HEREU Bombon M Suede HK$4,695 (From Cocktail Select Shop)
HEREU Bombon M Suede HK$4,695 (From Cocktail Select Shop)

7. 45R「Winter Indigo」牛仔系列

日本高端工藝品牌45R以「Winter Indigo」為主題，推出涵蓋牛仔褲、針織品與外套的全系列冬季藍染精品。一眾牛仔迷鎖定全新牛仔系列－Dash系列，並只於星街店限定有售，包含4種款式：丹寧夾克、工裝外套、四口袋褲與畫家褲。時裝之外，一些牛仔小單品都好出眾，如「風呂敷」（Furoshiki）方形圍巾及Totebag設計相當獨特，喜歡牛仔的潮人們要去看看！

DASH COVERALL JACKET HKD 16,995
DASH COVERALL JACKET HKD 16,995
INDIGO AYA DOODLE FUROSHIKII HKD 2,495
INDIGO AYA DOODLE FUROSHIKII HKD 2,495
INDIGO DOODLE PRINT DUCK 45TOTE MEDIUM HKD 2,395
INDIGO DOODLE PRINT DUCK 45TOTE MEDIUM HKD 2,395
INDIGO DOODLE PRINT DUCK 45TOTE MEDIUM HKD 2,395
INDIGO DOODLE PRINT DUCK 45TOTE MEDIUM HKD 2,395

8. Marimekko 2025 節日派對系列

Marimekko 繼續以彩色設計來迷倒一眾愛顏色的朋友。今年聖誕就以彩色、自信和無拘無束為主題，呈現多款令人驚艷的服飾。Marimini 連身裙有深紅色、甜美淡紫色及黑白配色，以花卉圖案為每場聚會增添活力。Maija Isola 的 Unikko圖案及 Tumma 圖案印花褶皺連身裙及上衣，完美迎合熱愛派對的你。另外針織單品都有相應推出，彩色迷要來消費了！

官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片

9. ATSURO TAYAMA「金繼」聖誕系列

ATSURO TAYAMA 聖誕推出壓軸之作——Fringe 系列，融合日本傳統修補藝術金繼（Kintsugi）、園藝生活細節，以及 Tayama 先生巧思設計的創新廓形與元素，以不規則的織紋設計，模仿「金繼」一片片的陶瓷碎片的拼接效果，完美呈現品牌標誌性的 Soft Avant Garde 風格。喜歡長身、有質感時裝的朋友，這裡會尋到寶物。

官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片

10. MCM 宇宙探索之旅聖誕系列

MCM 這年以宇宙探索之旅作為聖誕系列主題，新登場 Liz Shopper 手袋有品牌標誌的干邑色 Visetos 款式。

（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）

另外小皮具部分也很時尚高級，如啡銅色的鏈條袋、銀包，甚至有這陣子大熱的 Vanity Bag 以及品牌最標誌的背包縮小變成可愛迷你小袋，也許成為時尚人的聖誕禮物也不錯。

（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）

11. Oakley Flow Scape 護目雪鏡

Oakley Flow Scape 最新護目雪鏡亮相，是品牌迄今為止廣闊視野的雪鏡。革命性的錐形鏡片和鏡框設計，使鏡片更貼近臉部，從而帶來比以往設計擴大 60% 的視野。

Flow Scape 採用全新 Vision Rapt 海綿，採用 3D 精密模壓工藝，提升舒適度、增強貼合度，營造身臨其境、幾乎感覺不到的存在感，讓運動員全身心投入。最新版本的 Switchlock™ 技術，可快速、安全地更換鏡片，同時最大限度地擴大視野，毫不妥協。

（官方圖片）
（官方圖片）

每副均包含一雙鏡片套裝，可在變化的光線和天氣條件下即時靈活切換，並採用 Prizm™ 技術打造，可在所有雪況下增強對比度和色彩。

售價：$3,000 起（視款式而定）

（官方圖片）
（官方圖片）

12. Rue Madame「4大品牌佳節禮物提案」

Rue Madame選物店有不少歐美小眾品牌，當中有以羊絨針織單品見稱而聞名的法國品牌 FROM FUTURE、富有標誌性設計的法國珠寶品牌 Gas Bijoux、以頂級羊絨聞名的法國品牌 KUJTEN，以及兼具藝術氣息與創意巧思的法國紡織配飾品牌 Inoui Editions。

官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片

FROM FUTURE 毛衣有無袖背心款，對於香港不是太凍的天氣來說，冷背心相對會易穿搭一點。精緻個性派人士可留意 Gas Bijoux 珠寶，是源於 1969 年聖特羅佩海灘的法國標誌性珠寶品牌，每一件作品都注入了獨特的藝術氣息和精湛的工藝，Gas Bijoux「Lucce」彩石鍍金項鍊，以鍍金金屬精心打造，並綴以色彩鮮豔的手工寶石，營造出奪目又充滿玩味的時尚氣息，完美捕捉該品牌獨特的波希米亞風格與精緻永恆的法式優雅。

官方圖片
官方圖片
Gas Bijoux「Adecalcia」鍍金彩石垂墜耳環 HK$990（只限實體店發售)
Gas Bijoux「Adecalcia」鍍金彩石垂墜耳環 HK$990（只限實體店發售)

展現現代美學的法國羊絨品牌 KUJTEN 羊絨方巾，以及充滿藝術與歷史氣息的 Inoui Editions 圍巾等，都是打造節日造型及傳遞心意的理想之選，特別適合品味獨到的時尚愛好者。

KUJTEN Hachiko 印花羊絨方巾 HK$2,490
KUJTEN Hachiko 印花羊絨方巾 HK$2,490
Inoui 羅浮宮「Archives」系列方形棉質絲巾 (自然色/ 黑色) HK$1,790
Inoui 羅浮宮「Archives」系列方形棉質絲巾 (自然色/ 黑色) HK$1,790

13. NEW ERA CHRISTMAS PACK FW25 聖誕系列

CHRISTMAS PACK FW25 聖誕系列，則以冰雪光芒為靈感，大膽重新定義胡桃夾子的皇家風範。系列設計亮點包括漸變球隊隊徽、胡桃夾子圖案及雪花刺繡。

NEW ERA CHRISTMAS PACK FW25 系列 HKD 339
NEW ERA CHRISTMAS PACK FW25 系列 HKD 339
NEW ERA FW25 系列 HKD 339 - HKD 419
NEW ERA FW25 系列 HKD 339 - HKD 419

系列主打紐約洋基隊、洛杉磯道奇隊等 MLB 球隊，共推出 8 款帽款與 4 款 T 恤。帽款中，9FORTY 主打節日色調，帽前飾有金屬刺繡隊徽，閃耀吸睛；而 9FORTY A-FRAME 則更富玩味，正面繡有穿戴球隊帽的胡桃夾子圖案，帽身更綴以雪花刺繡，充滿節日氛圍！

NEW ERA CHRISTMAS PACK FW25 系列 HKD 339
NEW ERA CHRISTMAS PACK FW25 系列 HKD 339
NEW ERA CHRISTMAS PACK FW25 系列 HKD 339
NEW ERA CHRISTMAS PACK FW25 系列 HKD 339

同場亦有 NEW ERA X《ONE PIECE 海賊王》全新聯乘帽款系列，8 款帽款為《ONE PIECE 海賊王》忠實粉絲設計，當中 59FIFTY 帽款採用獨特的紅色圍繞飾帶和懸掛抽繩，別具特色。

NEW ERA X ONE PIECE 2025 系列 59 FIFTY HKD 429；9FORTY HKD 359
NEW ERA X ONE PIECE 2025 系列 59 FIFTY HKD 429；9FORTY HKD 359
NEW ERA X ONE PIECE 2025 系列 59 FIFTY HKD 429；9FORTY HKD 359
NEW ERA X ONE PIECE 2025 系列 59 FIFTY HKD 429；9FORTY HKD 359

14. MAX&Co. x Pietro Terzini 第三彈系列

意大利時尚品牌 MAX&Co. 與米蘭多元創意藝術家 Pietro Terzini 做聯名，現在來到第三季，推出 &Co.llaboration「1-800 GIFT ALERT」企劃，繼續加入幽默與歡樂驚喜於時裝，甚至延伸至生活家品，如「Don’t Talk To Me」、「Hottie」、「CEO」咖啡杯，這些家品小物用來做聖誕禮物又幾有意思！

官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片

系列當然都有時裝單品，如「I Love Naps」棒球帽、「Out of Office」T 恤，以及「I Need a Holiday After This Holiday」護照套、「Out of Cash」卡套等旅行配件，聖誕禮物又有多個考慮選擇了！

官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片

15. 法國女裝鞋履品牌 Jonak 新款鞋子

秋冬季就是想要穿靴子，來自巴黎的法國女裝鞋履品牌 Jonak，本季以巴黎圖書館「拉布魯斯特閱覽室」為靈感，從深邃木質調、舊書紙頁與皮革色彩，將書卷氛圍化作一雙雙靴子與經典鞋款，無論是日常上班、週末城市漫步，還是晚間聚會，都選到心頭好。

官方圖片
官方圖片
VENDOME 高筒厚底靴 (深棕色絲絨) HK$3,080
VENDOME 高筒厚底靴 (深棕色絲絨) HK$3,080
BORG 踝靴 (黑白蛇紋皮革) HK$2,190
BORG 踝靴 (黑白蛇紋皮革) HK$2,190

另外，Jonak Loafers 都很百搭，從黑與啡色皮鞋到麂皮鞋都有；同場也有一些Mary Jane鞋子，一眾喜歡 Old Money Fashion 的朋友，要來看看鞋子了！

DENORA 樂福鞋 (棕色/黑色) HK$1,960
DENORA 樂福鞋 (棕色/黑色) HK$1,960
DENORA 樂福鞋 (棕色/黑色) HK$1,960
DENORA 樂福鞋 (棕色/黑色) HK$1,960
ALFI 樂福鞋（棕色絲絨）HK$1,680
ALFI 樂福鞋（棕色絲絨）HK$1,680
ALIENOR 瑪莉珍鞋 HK$1,520
ALIENOR 瑪莉珍鞋 HK$1,520
DEESSE 芭蕾舞鞋 (卡其色絲絨/ 勃艮第酒紅色絲絨/ 深棕色絲絨) HK$1,520
DEESSE 芭蕾舞鞋 (卡其色絲絨/ 勃艮第酒紅色絲絨/ 深棕色絲絨) HK$1,520

16. FUJIFILM 相機系列

相機也是聖誕禮物清單裡常見的單品，FUJIFILM 從親民抵玩的菲林機，到專業級數碼相機都有。交換禮物首選：QuickSnap，這部經典的 QuickSnap 一次性菲林相機，無需設定，按下快門即可捕捉 27 張充滿顆粒感與獨特溫度的菲林照片，$180 就買到，絕對是預算內交換禮物之選。

FUJIFILM QuickSnap $180
FUJIFILM QuickSnap $180

如果鍾意即影即有感覺得朋友，instax WIDE Evo™（$2,798）、instax mini LiPlay+™（$1,690） 也是不少人的禮物之選。前者為混合式即影即有相機，兼容寬幅 WIDE 格式菲林，能容納更多親友入鏡；後者則是首度加入「自拍相機」與廣角鏡頭即影即有機，可以連結手機印相，同時都可以做相機影即影即有，也是用來送禮的心意之選。

instax WIDE Evo™ $2,798
instax WIDE Evo™ $2,798
instax mini LiPlay+™ $1,690
instax mini LiPlay+™ $1,690

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：聖誕禮物推薦2025｜從$100至無上限實用禮物大全，男朋友/女朋友/朋友/同事交換禮物清單

聖誕禮物推薦2025｜從$100至無上限實用禮物大全，男朋友/女朋友/朋友/同事交換禮物清單
聖誕禮物推薦2025｜從$100至無上限實用禮物大全，男朋友/女朋友/朋友/同事交換禮物清單

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

聖誕禮物推薦：

聖誕禮物2025｜千元買DIOR禮物！輕珠寶首飾得體推薦：Ariana Grande同款SWAROVSKI飾物閃令令登場

聖誕禮物2025｜$100-$500從MUJI到DIOR！彩妝護膚品聖誕交換禮物清單，學生黨/上班族都適合

聖誕禮物2025｜聖誕美妝護膚禮盒合集持續更新！DIOR、MAC、YSL等名牌節日套裝巡禮

宏福苑五級大火

其他人也在看

【萬寧】一日限定全場88折 10大精選必買產品（只限19/12）

【萬寧】一日限定全場88折 10大精選必買產品（只限19/12）

萬寧今日（12月19日）全場產品無門88折，部分產品仲有折上折優惠，​即睇以下10大精選必買單品，無論聖誕送俾人定自用都一樣咁啱！

YAHOO著數 ・ 1 小時前
【惠康】買維他/維他奶滿$88 即送總值$65出前一丁、零食（即日起至25/12）

【惠康】買維他/維他奶滿$88 即送總值$65出前一丁、零食（即日起至25/12）

今期惠康有豐富禮品優惠，買維他/維他奶常溫飲料滿$88，即送總值$65禮品；買1排刀嘜3支裝金裝濃香花生油/零反高健純正花生油3x900毫升，即送總值$50禮品！

YAHOO著數 ・ 1 小時前
759阿信屋會員7折 即睇限定五日日期

759阿信屋會員7折 即睇限定五日日期

759阿信屋為你帶黎聖誕五天限定優惠，即日起至12月21日憑會員卡購物即享7折優惠！ *優惠不適用於：折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠、「次品/清貨價」貨品及分店標明不享額外折扣之貨品。 *收銀系統會比較同期進行的《折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠》優惠，自動為顧客選擇使用較便宜之優惠。

YAHOO著數 ・ 2 天前
Polo Ralph Lauren低至3折！「人間Polo」Sana、舒華代言，麻花背心冷衫$842起

Polo Ralph Lauren低至3折！「人間Polo」Sana、舒華代言，麻花背心冷衫$842起

Polo Ralph Lauren作為美式經典時尚的代表品牌，以優雅休閒的設計風格聞名全球。其標誌性的Polo恤與簡約剪裁，長年深受明星與潮人喜愛。 想入手經典Polo Ralph Lauren單品的好時機來了！NET-A-PORTER推出限時優惠，低至3折即可帶走精選Polo服飾，連「人間Polo」Sana與Krystal都愛穿的麻花單品，背心冷衫低至$842。高質感設計搭配親民價，絕對是時尚迷和潮人們不能錯過的入手機會。

Yahoo Style HK ・ 21 小時前
Body Cream推薦｜搽身體乳常見四大誤區 把握「黃金三分鐘」！乾燥必買10款Body Cream 低至64折/網購Aveeno比香港平過半

Body Cream推薦｜搽身體乳常見四大誤區 把握「黃金三分鐘」！乾燥必買10款Body Cream 低至64折/網購Aveeno比香港平過半

近日香港天氣非常乾燥，每次洗臉、沖涼後，即刻感到皮膚爆拆、痕癢、甩皮，甚至泛紅！想好好呵護冬天乾燥肌的話，大家會想到搽身體乳，不過原來搽身體乳也有講究，最好吸收原來是「這個時候」！Yahoo購物專員在文末列出不少人常犯的五大誤區，大家可以看看有沒有中。此外，更精選10款抵買body cream，有Aveeno、NIVEA、CeraVe、Cetaphil、彩豐行等人氣品牌，當中最平低至$32就買到！想知有邊幾款潤膚乳推薦，即看內文！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜2025 聖誕男友生存指南，送女朋友 4 大零失誤禮物攻略

聖誕禮物2025｜2025 聖誕男友生存指南，送女朋友 4 大零失誤禮物攻略

又到一年一度最令人心跳加速的聖誕節——不是因為霓虹燈飾，而是因為「送禮」這道終極考題。看著購物車裡搖擺不定的選項，你是否正陷入「她會不會喜歡？」、「這個夠不夠特別？」的無限循環中？送禮物給女朋友最重要的是儀式感、精緻化與體驗感 。

Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
【屈臣氏】買指定舒適達牙膏4支 送$181.9禮品（即日起至23/12）

【屈臣氏】買指定舒適達牙膏4支 送$181.9禮品（即日起至23/12）

由即日起至12月23日，去屈臣氏門市或網店買4支舒適達全方位防護+、專業修復抗敏、專業抗敏護齦、速效抗敏、專業抗敏修護琺瑯質，即送總值$181.1禮遇！

YAHOO著數 ・ 23 小時前
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年12月優惠低至15折/免運費/免費退貨/網購教學

The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年12月優惠低至15折/免運費/免費退貨/網購教學

如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區優惠低至15折，今期必買名牌產品有Tory Burch手袋，最平$1,649入手，男裝Veja波鞋優惠激減低至$292！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～

Yahoo Style HK ・ 1 天前
ZARA聯手LVMH Prize得主！近60款新品，日本設計師大月壯士重現80年代日本泡沫經濟美學

ZARA聯手LVMH Prize得主！近60款新品，日本設計師大月壯士重現80年代日本泡沫經濟美學

當大家還在 Instagram 瘋狂搜尋下一個潮流新星時， ZARA 已經率先出手，直接找上 2025 年 LVMH Prize 總冠軍——日本品牌 Soshiotsuki 。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
【IKEA】過千款貨品低至3折 會員買滿$1,000享3x yuu積分（即日起至21/01）

【IKEA】過千款貨品低至3折 會員買滿$1,000享3x yuu積分（即日起至21/01）

由即日起至2026年1月21日，IKEA進行大減價，過千款貨品低至3折，yuu 會員買滿$1,000仲賺多 3x yuu 積分，仲有精選優惠陸續送上！

YAHOO著數 ・ 19 小時前
聖誕禮物2025｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

聖誕禮物2025｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。

Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
英國時尚大獎 2025：Jonathan Anderson 三連霸背後，為何他是今屆「年度設計師」無可爭議的人選

英國時尚大獎 2025：Jonathan Anderson 三連霸背後，為何他是今屆「年度設計師」無可爭議的人選

英國時尚大獎完滿結婚，當晚的最大焦點毫無意外地落在 Jonathan Anderson 身上。他憑藉對個人品牌 JW Anderson 的重塑，以及接掌 Dior 全線男女裝之後首次作品的亮相，成功獲頒「Designer of the Year」，這已是他連續第三年奪得同一獎項。這次勝利不只是個人榮耀，更象徵了一種強烈訊號：英國設計師正以新姿態，重塑全球時尚版圖。

men's uno HK ・ 2 小時前

Alphabet(GOOGL.US)旗下谷歌發布Gemini 3 Flash模型

谷歌基於上月發布的Gemini 3人工智能(AI)模型，發布Gemini 3 Flash模型，同時將該模型設為Gemini應用程式及搜尋中的AI模式預設模型，用戶可從模型選擇器中選用Pro模型處理數學和程式設計問題。 谷歌稱，在基準測試中，Gemini 3 Flash模型大幅超越其前代模型，並在某些指標上與其他領先模型如Gemini 3 Pro及OpenAI的ChatGPT-5.2相當。公司又稱，新模型擅長識別多模態內容，並根據內容提供答案。該模型亦更能理解用戶查詢的意圖，並能產生更具視覺化的答案，包含圖像和表格等元素。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前

據報菜鳥聯手天貓超市加碼淘寶閃購

據《證券時報》報道，菜鳥聯手天貓超市持續加碼淘寶閃購服務。預計到明年1月底，菜鳥通過在全國多城新開及增開天貓超市閃購倉，助力天貓超市在全國31城淘寶閃購端服務實現全面提速，最快可4小時送達。(ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 20 小時前
時尚圈總監換位遊戲尚未結束？ ALAÏA創意總監Pieter Mulier盛傅將成Versace掌舵人

時尚圈總監換位遊戲尚未結束？ ALAÏA創意總監Pieter Mulier盛傅將成Versace掌舵人

時尚界迎來重大變動！Prada集團於2025年12月初正式完成對Versace的收購後，僅短短數日，Versace便宣布與上任不到九個月的創意總監Dario Vitale雙方協議分道揚鑣。這突如其來的變化引發業界廣泛關注，隨即近日又有可靠消息指出，現任ALAÏA創意總監Pieter Mulier有望接棒，成為Versace的掌舵人。

JESSICA ・ 1 天前
張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo

張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo

資深電影人張堅庭與太太楊諾思係圈中模範夫妻之一，二人婚後育有兩子一女，一家人樂也融融。喺2013年大仔張高銘（Justin）與圈外女友Alina結婚後，日前佢哋又有喜訊啦，就係二女張一諾（Jasmine）與圈外男友結婚，流露出不捨又滿滿祝福嘅心情。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫

《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫

歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg

30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg

根據中大調查顯示，全港有4份之1香港人患有脂肪肝，到底要如何預防及改善脂肪肝問題呢？早前，有一名30多歲女子成功以改變早餐飲食習慣，短短3個月內脂肪肝便神奇地消失，更成功在零運動的情況下瘦了5公斤。

Yahoo Style HK ・ 41 分鐘前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒

53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒

陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...

styletc ・ 18 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬

大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬

「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。

Yahoo 地產 ・ 22 小時前