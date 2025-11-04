雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
聖誕禮物2025｜「頭號獵物」名牌小銀包推薦！$2,800起GUCCI、YSL、BV無失手實用禮物列陣
不到兩個月就到聖誕節，聖誕禮物名單也為你準備就緒！先來看看名牌「頭號獵物」小銀包推薦，如果你之前還未送過小銀包的話，那看這邊就對了，幫你整理了一系列在$2,800至$4,300價位的名牌小銀包，幫你在預算之內買到得體又實用的聖誕禮物心頭好！
這次幫你在名牌網Net-A-Porter裡尋寶，網站裡都會有一個「The Gift Edit」的禮物選單，而這次就以小銀包、卡片套為題，選來一系列的名牌款式。當中有GUCCI、Saint Laurent、LOEWE到BV的款式，由$2,800到$4,300都有，各位可以因應愛好來選。
Yahoo購物專員個人覺得GUCCI的款式挺划算，從$2,800到$4,300都有，卡片套暫時來說不用$3,000就買到，跟去年並不多價位，相對其他名牌不會加價太多，而且款式都幾實用，辦識度也很高，絕對是名牌禮物的「頭號獵物」。
GUCCI Ophidia textured leather-trimmed printed coated-canvas cardholder $2,800
GUCCI GG Emblem Mini printed coated-canvas and leather wallet $4,000
GUCCI Marmont Petite textured-leather wallet $4,300
GUCCI Appliquéd printed coated-canvas and leather cardholder $4,300
另外，Saint Laurent也是很多名牌迷很追求的品牌，相對款式會耐看高貴一點，相對Prada、CHANEL又會比較划算，送給知性型女生會比較適合。
SAINT LAURENT Cassandre matelassé leather cardholder $3,800
SAINT LAURENT Monogramme Envelope quilted textured-leather wallet $3,900
至於LOEWE以及BV就會貴少少，款式與配色會新潮一點，送給潮流派女生她們會很喜歡。
LOEWE + Josef Albers printed leather cardholder $4,100
BOTTEGA VENETA Intrecciato leather passport holder $4,200
相關文章：聖誕禮物2025｜Diptyque節日系列來了！冷杉香調倒數香氛餐燭回歸＋貓咪魔法書倒數日曆＋旋轉燭罩首推大蠟燭版
聖誕禮物推薦：
Jisoo「Cartier公主」戴上軟鏈款白金手鐲！LOVE Unlimited首款軟鏈，許願奢求成為聖誕禮物的首飾
Winter同款Chaumet飾物來了！5款「貴氣到骨子里」的珠寶清單，蜂巢頸鏈考慮做聖誕禮物？
