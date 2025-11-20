Trip.com酒店減$500、機票減$200
聖誕禮物隨時贏TOTEME價值$7,900手袋！Yahoo獨家活動，登記NET-A-PORTER新會員即攞$300
聖誕節2025還有一個月左右就到，去看聖誕燈飾的同時，當然要準備聖誕禮物！聖誕禮物實用清單都為你準備好了，而且我們Yahoo購物專員都為大家謀到福利，讓大家購物的同時隨時可以擁有一個價值$7,900的TOTEME手袋，留意以下詳情！
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
【Yahoo送禮福利】聖誕送禮物大行動
經我們的文章連結，成功登記成為NET-A-PORTER新會員，可以享$300購物金之外，消費最高額者更可獲TOTEME手袋，各位聖誕要快樂，拿著新手袋去派對！
新會員專享：送$300＋Top Spender送$7,900手袋
難得今次會員減價，但未成為NET-A-PORTER會員的各位也有福利！Yahoo「今個聖誕願望成真」活動，我們幫大家謀福利：
新登記成為NET-A-PORTER會員並完成首單購物（不限金額）後，可獲$300購物金，於下次購物使用。
在活動期間登記成為新會員，並在期間消費額最高者（Top Spender）可獲價值$7,900的TOTEME手袋。
活動日期：2025年11月18日-12月31日
條款與細則：用戶需要透過Yahoo平台文章上的連結，在活動期間登記成為NET-A-PORTER新會員，購物後才可獲$300購物金，並可在下次購物時使用。（留意：購物金可使用的品牌會有限制）
Voucher Code購物金優惠碼條款：
有效日期：2026年3月31日
不可使用品牌：Sales items, Alexander McQueen, AP8, Balenciaga, Bottega Veneta, Chloé, Gucci, Loewe, Loro Piana, Saint Laurent, Totême, The Row, Fine Jewelry, and Watches.
消費額最高者終極大獎（Top Spender Grand Prize Giveaway）
在活動期間登記成為新會員，並在期間消費額最高者，可獲TOTEME手袋一個，價值$7,990（得獎者：1位）。
TOTEME Bevel leather tote $7,900
NET-A-PORTER新會員可享期間限定「免運費」優惠：
日期：2025年11月10日-12月31日
Code：FREESHIP
備註：無限額消費可享免運費（香港及澳洲地區）
NET-A-PORTER新會員可享用優惠碼包括：
1.首次在NET-A-PORTER手機程式購買新品，並輸入優惠碼【APP10】即可享額外9折
2.新會員首次下單後，將獲【NAP10FPX】9折優惠碼，可下次購物使用
聖誕禮物實用推薦：半價SAVETTE、6折買Valentino高質絲巾
未有頭緒想買什麼實用聖誕禮物的話，來來來，Yahoo購物專員為你選來一系列高質（專員自己都想買的）聖誕禮物清單，難得現在有超限時免運費，新會員又有折扣優惠，就在這個2025年底買份開心的聖誕禮物吧！
減價區裡尋寶，由於減得太過份，好多都真的所剩無幾。手袋選來BALLY Beckett以及SAVETTE The Tondo Crescent，兩款都是修長形郵差包，一來就半價，五、六千就買到，很搶手。另外絲巾都見到有Valentino黑白款，6折後$2,700，認真好吸引，Vintage都做不到這個價錢。
聖誕禮物推薦1. BALLY Beckett embellished glossed textured-leather shoulder bag
半價：$5,645；原價：$11,290
聖誕禮物推薦2. SAVETTE The Tondo Crescent leather shoulder bag（LAST ONE）
半價：$6,253；原價：$12,505
聖誕禮物推薦3. VALENTINO GARAVANI Printed silk-twill scarf
6折：$2,700；原價：$4,500
鞋子減得更誇張，Ferragamo、Roger Vivier都半價，$4,000內買到，難怪已變斷碼款，大腳板朋友這次有福了，可以抵價入手靚鞋。另外，好穿的Aeyde樂福鞋，同樣有半價；「平替Alaia」Le Monde Beryl的Mary Jane也有半價，各位想買鞋子的朋友買定離手！
聖誕禮物推薦4. FERRAGAMO Vara bow-embellished leather pumps
半價：$3,650；原價：$7,300
聖誕禮物推薦5. ROGER VIVIER Decolleté Belle Vivier 45 crinkled patent-leather pumps
半價：$3,550；原價：$7,100
聖誕禮物推薦6. AEYDE Harris suede boat shoes
半價：$1,900；原價：$3,800
聖誕禮物推薦7. LE MONDE BERYL Studded leather Mary Jane ballet flats
半價：$2,075；原價：$4,150
聖誕禮物2025｜劉雯同款TOTEME手袋萬元內搶？「靜奢頂流品牌」Krystal都愛上的實用禮物低至$1,7XX
