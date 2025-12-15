聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？

聖誕節快到了，應該有不少人都為準備聖誕禮物而絞盡腦汁。假如你想送禮物給男朋友、老公或者心儀男孩的話，有些禮物地雷要避免踏上！日本一項關於男生最不想收到禮物的調查中，整理出男生收到會覺得困擾的禮物排行榜Top 7，沒想到連頸巾與名牌都上榜！

圖片來源：《愉悅的音樂專輯》劇照

男生最不想收到的聖誕禮物1. 手作料理

手作料理看似很Sweet，但無法再拿出來紀念，因為飯隨時都可以食，即使是「相機食先」都沒有實實在在收到一份可以保存的禮物深刻。

圖片來源：《阿婆的夏令營》劇照

男生最不想收到的聖誕禮物2. 花

男生送花就試過，但收花可能會不知道怎樣處理，反而會有種尷尬感。

圖片來源：《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照

男生最不想收到的聖誕禮物3. 手作頸巾

很多女生都會為喜歡的男生做小手作，溫暖牌手織頸巾相信都有好多女生整過，但其實男生好多時都未必太有戴頸巾的習慣，對於手作頸巾可免則免。

圖片來源：《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照

男生最不想收到的聖誕禮物4. 拼圖

如果男友本身不是拼圖愛好者，即使收到拼圖都會沒有興趣把它完成，加上拼圖需要花時間和心機，男生會覺得好浪費時間。

圖片來源：《真愛拼拼圖》劇照

男生最不想收到的聖誕禮物5. 高級名牌

對男生來說，實用的東西最緊要。當女生以為名牌就等於實用時，其實又未必，好視乎所選的是否他日常會用得著，即使很美觀、很貴但不會經常用的話，對於男生來說又會覺得不值。

圖片來源：《愛的迫降》劇照

男生最不想收到的聖誕禮物6. 擺設

上回提及，男生比較在乎禮物的實用性，而擺設如果沒什麼大作用的話，都不會特別再拿出來欣賞，最後還是變成沒用途的東西。

男生最不想收到的聖誕禮物7. 情侶單品

要選情侶單品也好考功夫，如果太高調兼一式一樣的情侶單品，對於男生來說會有點手足無措，容易有尷尬感，穿起來都不會自在。

圖片來源：《如花束般的戀愛》劇照

