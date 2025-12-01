Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕禮物2025｜千元買DIOR禮物！輕珠寶首飾得體推薦：Ariana Grande同款SWAROVSKI飾物閃令令登場

聖誕節到來，好多人都會為準備聖誕禮物而煩惱，千元入門的得體輕珠寶首飾也是個不錯的選擇！來來來，幫你整合話題首飾品牌的聖誕系列，讓各位可以有閃令令的聖誕禮物！

1.DIOR

聖誕禮物怎能沒有DIOR，這次新款有標誌的星星設計Nuit Étoilée系列，從耳環到戒指，到Choker都很漂亮！當然都有經典的「CD」款，Petit CD Jolie系列同樣有耳環、手鏈等款式。另外也加入小花朵的Fleur de Glace系列，優雅少女們可以留意！款式都在千元內就買到，也許是個budget內很得體的聖誕禮物吧！

（官方圖片）

（官方圖片）

Fleur de Glace Bracelet $4,200

Fleur de Glace Bracelet $4,200

Nuit Étoilée Earrings $3,900

Nuit Étoilée Earrings $3,900

Petit CD Multi Bracelet $4,000

Petit CD Multi Bracelet $4,000

CD Navy Earrings $3,700

CD Navy Earrings $3,700

2.EMPHASIS

周生生旗下的EMPHASIS，聖誕與合作無間的國際設計師Vanessa Chow再次操刀，以其標誌性的Manon「融」系列設計全新珠寶作品。系列以捕捉大自然的螢火蟲與水窪光影為靈感，延續其多變獨特的個性美，更以「Celebrate Every Little Spark」為主題，旨在將生活中的「小確幸」凝聚成永恆的詩意珠寶，頌讚生命中每個微小而珍貴的閃爍時刻。

按此到EMPHASIS官網看系列

Manon「融」系列

Manon「融」系列

Manon「融」18K黃色黃金鑽石手鐲 $39,600

SHOP NOW

Manon「融」18K黃色黃金鑽石手鐲 $39,600

Manon「融」18K黃色黃金鑽石耳夾 $4,400

SHOP NOW

Manon「融」18K黃色黃金鑽石耳夾 $4,400

3.SWAROVSKI

Ariana Grande都有加持的SWAROVSKI，聖誕就是要來閃令令派對vibe，有誇張閃亮的Millenia choker，也有低調的Matrix Tennis頸鏈、手鏈、耳環等，幫你在聖誕派對上，像Ari一樣穿起高貴公主服加首飾閃令令登場。

按此到SWAROVSKI看系列

（IG@swarovski）

（IG@swarovski）

Matrix drop earrings

Matrix Tennis set

Millenia choker

