聖誕禮物2025｜千元買DIOR禮物！輕珠寶首飾得體推薦：Ariana Grande同款SWAROVSKI飾物閃令令登場
聖誕節到來，好多人都會為準備聖誕禮物而煩惱，千元入門的得體輕珠寶首飾也是個不錯的選擇！來來來，幫你整合話題首飾品牌的聖誕系列，讓各位可以有閃令令的聖誕禮物！
1.DIOR
聖誕禮物怎能沒有DIOR，這次新款有標誌的星星設計Nuit Étoilée系列，從耳環到戒指，到Choker都很漂亮！當然都有經典的「CD」款，Petit CD Jolie系列同樣有耳環、手鏈等款式。另外也加入小花朵的Fleur de Glace系列，優雅少女們可以留意！款式都在千元內就買到，也許是個budget內很得體的聖誕禮物吧！
Fleur de Glace Bracelet $4,200
Nuit Étoilée Earrings $3,900
Petit CD Multi Bracelet $4,000
CD Navy Earrings $3,700
2.EMPHASIS
周生生旗下的EMPHASIS，聖誕與合作無間的國際設計師Vanessa Chow再次操刀，以其標誌性的Manon「融」系列設計全新珠寶作品。系列以捕捉大自然的螢火蟲與水窪光影為靈感，延續其多變獨特的個性美，更以「Celebrate Every Little Spark」為主題，旨在將生活中的「小確幸」凝聚成永恆的詩意珠寶，頌讚生命中每個微小而珍貴的閃爍時刻。
Manon「融」18K黃色黃金鑽石手鐲 $39,600
Manon「融」18K黃色黃金鑽石耳夾 $4,400
3.SWAROVSKI
Ariana Grande都有加持的SWAROVSKI，聖誕就是要來閃令令派對vibe，有誇張閃亮的Millenia choker，也有低調的Matrix Tennis頸鏈、手鏈、耳環等，幫你在聖誕派對上，像Ari一樣穿起高貴公主服加首飾閃令令登場。
聖誕禮物推薦：
聖誕禮物2025｜$100-$500從MUJI到DIOR！彩妝護膚品聖誕交換禮物清單，學生黨/上班族都適合
Jisoo「Cartier公主」戴上軟鏈款白金手鐲！LOVE Unlimited首款軟鏈，許願奢求成為聖誕禮物的首飾
