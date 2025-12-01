兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
聖誕禮物許願心理測驗，你是「品味型」還是「實務型」？第1直覺選最愛圖片，測出你選禮物時的真實個性
聖誕節轉眼就到！聖誕當然會選聖誕禮物，在選擇時其實都潛在顯示你的個性，到底你是「精緻品味型」、「實務質感型」，還是「天馬行空型」，一起來玩聖誕禮物許願心理測驗吧！
第一直覺，選出1款「最愛的手袋」，測出你選禮物時是什麼型人。別想太多，直接覺得哪款袋，或者哪個選項位置有感覺就選下去吧！
選A：精緻品味型
您是一個追求精緻感和個人品味的人。您看重禮物是否能展現出細膩的心思和獨特的格調，而非盲目追求流行或實用性。這款T-Lock Clutch簡潔而優雅，透露出您對美學和純粹設計的熱愛。
您的選禮/許願模式：您會選擇那些設計感強烈、能提升個人氣質、或具有紀念意義的禮物。您可能會許願一個有故事性的藝術品、一件設計師單品，或是一趟能豐富心靈的體驗。
送禮建議：禮物重點在於其獨特性、美學價值和背後所承載的心意。
選禮物關鍵詞：精緻、品味、設計、浪漫、純粹。
TOTEME T-Lock leather clutch $8,500
選B：天馬行空型
您是個不喜歡墨守成規、勇於嘗試新事物的人。您追求獨特和前衛，認為禮物應當能展現出個性和與眾不同的態度。這款Bevel Tote的「幸運曲奇」幾何造型和手提方式，完美契合您獨特的審美。
您的選禮/許願模式：您會許願或選擇那些設計大膽、有強烈視覺衝擊力、或是能引領潮流的物品。您可能對限量版潮牌、概念性科技產品或另類藝術品情有獨鍾。
送禮建議：應選擇具備話題性、設計創新、且能凸顯個人風格的禮物。
選禮物關鍵詞：獨特、前衛、大膽、潮流、個性。
TOTEME Bevel leather tote $7,900
選C：實務質感型
您注重生活中的舒適、實用與質感。您認為禮物最好的價值在於它能融入日常、提供便利，並兼具溫潤的品質感。這款Belted Tote的容量、材質和休閒設計，體現了您對生活品質與實用性的雙重追求。
您的選禮/許願模式：您會選擇那些能提升生活品質、經久耐用、且具有多功能性的物品。例如：高品質的旅行用品、經典款的實用家電，或是有機、環保的居家產品。
送禮建議：可以選擇有深度、有實用價值、且能帶來舒適感的物品。
選禮物關鍵詞：實用、質感、舒適、耐用、生活品味。
TOTEME Belted suede tote $10,900
聖誕許願選項，洩漏了你的潛意識，同時也來向你送大禮！
【Yahoo送禮福利】聖誕送禮物大行動
經我們的文章連結，成功登記成為NET-A-PORTER新會員，可以享$300購物金之外，消費最高額者更可獲TOTEME手袋，各位聖誕要快樂，拿著新手袋去派對！
新會員專享：送$300＋Top Spender送$7,900手袋
難得今次會員減價，但未成為NET-A-PORTER會員的各位也有福利！Yahoo「今個聖誕願望成真」活動，我們幫大家謀福利：
新登記成為NET-A-PORTER會員並完成首單購物（不限金額）後，可獲$300購物金，於下次購物使用。
在活動期間登記成為新會員，並在期間消費額最高者（Top Spender）可獲價值$7,900的TOTEME手袋。
活動日期：2025年11月18日-12月31日
條款與細則：用戶需要透過Yahoo平台文章上的連結，在活動期間登記成為NET-A-PORTER新會員，購物後才可獲$300購物金，並可在下次購物時使用。（留意：購物金可使用的品牌會有限制）
Voucher Code購物金優惠碼條款：
有效日期：2026年3月31日
不可使用品牌：Sales items, Alexander McQueen, AP8, Balenciaga, Bottega Veneta, Chloé, Gucci, Loewe, Loro Piana, Saint Laurent, Totême, The Row, Fine Jewelry, and Watches.
消費額最高者終極大獎（Top Spender Grand Prize Giveaway）
在活動期間登記成為新會員，並在期間消費額最高者，可獲TOTEME手袋一個，價值$7,990（得獎者：1位）。
TOTEME Bevel leather tote $7,900
NET-A-PORTER新會員可享期間限定「免運費」優惠：
日期：2025年11月10日-12月31日
Code：FREESHIP
備註：無限額消費可享免運費（香港及澳洲地區）
NET-A-PORTER新會員可享用優惠碼包括：
1.首次在NET-A-PORTER手機程式購買新品，並輸入優惠碼【APP10】即可享額外9折
2.新會員首次下單後，將獲【NAP10FPX】9折優惠碼，可下次購物使用
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：聖誕禮物隨時贏TOTEME價值$7,900手袋！Yahoo獨家活動，登記NET-A-PORTER新會員即攞$300
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
聖誕禮物推薦：
聖誕禮物2025｜劉雯同款TOTEME手袋萬元內搶？「靜奢頂流品牌」Krystal都愛上的實用禮物低至$1,7XX
聖誕禮物2025｜「頭號獵物」名牌小銀包推薦！$2,800起GUCCI、YSL、BV無失手實用禮物列陣
其他人也在看
「Quarter Zip」中產穿搭風格，成為GenZ爆紅潮流！Sana、舒華都著「半開拉鏈上衣」從爸爸衣櫃翻紅
「Quarter Zip」半開式拉鏈上衣爆紅，再度興起老爹風「Gen Z 老錢時尚」！這款爸爸最愛的「中產象徵老錢風上衣」，突然成為 Gen Z 大愛的時尚單品，但不單是普通的爆紅潮流，更內藏有趣的文化象徵，一起來跟上這波 Quarter Zip 潮流吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
正在找一款全能的高階戶外智能手錶？Garmin 旗下的 Fenix 8 系列正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。Fenix 8 AMOLED 和 Fenix 8 Solar 目前的價格分別降到了 US$750 起和 US$850 起，對應 HK$5,840 和 HK$6,620，而且都是免運費直送香港喔。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
「第三者是雞、離婚是公廁？」當女性活出非標準答案，當中的「批判」是因為權力而非道德？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
作為一位感情教練，我的內容總離不開探討關係中的黑暗與光明。上個月，我上載了一條訪問幾位《美麗40路》的離婚女士的影片，內容本應非常勵志：她們如何從谷底重生，活出新的自我。幾位女士都覺得雖然現時有追求者，但因上一段婚姻的影響，她覺得「可以再慢慢睇吓先」，不急於進入新關係。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
新聞女王2 劇情︳佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒
佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒Yahoo 娛樂圈 ・ 6 天前
大埔宏福苑五級火｜居民感謝管理員上樓逐戶拍門救出兩老 大讚彰顯人性
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，但期間亦看到人性光輝。有居民發文感謝宏昌閣大廈管理員，在火警初期逐戶拍門，令他的父母能及時逃生。am730 ・ 1 天前
亞洲首間Motto by Hilton登陸香港上環蘇杭街！11種房型選擇、人均每晚$575.5起｜香港新酒店
亞洲首間Motto by Hilton正式落戶香港，選址上環蘇杭街83號，命名為Motto by Hilton Hong Kong SoHo。酒店有達11種房型選擇，跟中上環僅步行距離，而且酒店打造成一個城市生活的縮影，將設計、社群、文化與便利揉合，人均每晚只需$533起，潮人必要留意！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 分鐘前
澳洲總理艾班尼斯再婚 與金融圈女友在官邸舉行婚禮
（法新社雪梨29日電） 現年62歲的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天再婚，他與從事金融服務業的女友赫頓（Jodie Haydon）在官邸舉行私人婚禮，成為澳洲首位在任內結婚的國家領導人。儀式結束後，新人在美國歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）的歌曲Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)歌聲中步出紅毯，兩人將自12月1日起展開為期5天的澳洲蜜月行程。法新社 ・ 1 天前
莫文蔚演唱會2025丨取消啟德《大秀一場》演唱會 售票平台將自動退票
莫文蔚完成《大秀一場》內地十二場演出後，特別於12月20日在啟德主場館安排特別限定場次，與三位資深音樂人組成「The Masters」限定樂隊，重新詮釋過往精彩作品！莫文蔚《大秀一場》演唱會門票現正於快達票公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
宏福苑五級火︱曾俊華撰文指「不應咁快判竹棚死刑」 金屬棚架遇上極高溫時亦有機會倒塌｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火，火勢隨棚架圍網快速蔓延，更波及整個屋苑共七座大廈，令不少市民關注棚架及圍網相關起火意外。前財政司司長曾俊華今（30 日）於網上發文，認為「唔應該咁快作下結論，去判『竹棚』死刑。」曾續指：有普通常識嘅人都會知道，竹唔係咁容易燒著，問題可能係箍住竹枝嘅膠繩，而金屬棚架亦唔係固若金湯，遇上極高溫嘅時候，同樣有機會倒塌。」Yahoo新聞 ・ 20 小時前
Black Friday優惠2025｜銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐買一送一！人均只需$210起歎新鮮生蠔/暖身羊腩煲/芝士焗龍蝦
想嘆新鮮海鮮和頂級肉類？銅鑼灣Mr. Steak a la minute帶來買一送一自助餐優惠！11月26日中午12點開始，上KKday入手優惠，低至每位$210起，任食雪花蟹腳、翡翠螺、刺身、美國燒牛肉及多款湯品，周末假期更有即開生蠔、養生燉湯、即燒美國極黑牛鐵板燒和Haagen-Dazs雪糕供應！此外，更開放聖誕自助餐預訂名額，感興趣就快手去預定啦！Yahoo Food ・ 1 天前
急凍煎餃 = 煮食技巧門檻極高食物？ 網民熱論呢個方法最有效？
最近有位網民於網上討論區崩潰開帖，表示急凍煎餃根本是人類廚藝最大敵人！樓主試過油少痴底、油多又皮身分離；又試過跟足包裝煮法，結果餃子未加水已經爆裂，出爐及鑊黏到分不開，洗鑊洗到喊，最後怒吼不如直接叫外賣算數！帖文一出即引起熱論，網友各自分享煎餃心得，紛紛獻計救樓主，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 3 小時前
台灣抽獎2.0｜「金福氣感謝季」金福氣活動延續！送機票/酒店/便利店禮物卡 即睇登記攻略、中獎再飛台北/台中/高雄
廣受港人歡迎的「遊台灣金福氣」抽獎活動，雖然已於2025年9月30日完結，但台灣交通部觀光署再推出2.0活動：「金福氣感謝季」，有機會獲得機票、酒店住宿券及便利商店禮物卡！即睇參加資格、條件、方法、領獎方式。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
宏福苑五級火丨一文看清走佬袋物品清單、消防署應對火警指引
大埔宏福苑火災至今造成 128 人死亡，市民為死傷者痛心的同時，也不免關注應對災害的方法。本文參考紅十字會及香港賽馬會災難防護應變教研中心的資訊，方便大家準備逃生包，在緊急情況時能爭分奪秒逃生。YAHOO著數 ・ 1 天前
氣旋肆虐斯里蘭卡 罹難人數增至334死
（法新社可倫坡30日電） 斯里蘭卡國家災害管理中心（Disaster Management Centre）指出，氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）引發洪水和山崩，罹難人數今天急劇上升至334人，有近400人仍然失蹤。當年海嘯在斯里蘭卡造成約3萬1000人喪生，超過100萬人無家可歸。法新社 ・ 2 小時前
許瑋甯婚禮熱舞「勾」老公 邱澤含情脈脈冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月迎來囝囝Ian，並於昨晚（28日）在台北筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
油塘東源街唐狗墮海 男子跳海救狗失敗 熱心途人救狗救人
警方今日(30日)下午5時許接獲報案指，油塘東源街4號有一人一狗於海面漂浮，懷疑他們墮海，並將他們救起報警求助。救援人員接報到場，姓陳（48歲）事主清醒被送往聯合醫院治理。警方將案件列作「有人墮海」處理。 據了解，墮海男子為狗主的男友，眼見狗隻墮海，便馬上跳海拯救果，終被途人救起。am730 ・ 12 小時前
2025年旅遊大事回顧｜細數外遊旅行疾病/病毒！大S流感併發肺炎離世、首宗人類感染禽流感、嬰兒殺手百日咳
自從新冠疫情之後，令大家意識到旅遊風險已不再只是機票和天氣，傳染病也是大家重視的一環！今年大S遊日期間因流感併發肺炎不幸離世，消息轟動中港台，還有同樣創下新高的感染性腸胃炎、諾如病毒、百日咳、首次出現人類感染個案的禽流感、死亡率高達80%的馬爾堡病毒病等。藉着是次回顧2025年外遊旅行疾病/病毒，再次提醒自己旅行時必須注意事項吧！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
鮮娛糧｜迪麗熱巴新劇片酬曝光 疑為劇減磅健康亮紅燈
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴與小生陳星旭主演的新劇《梟起青壤》最近開播，首播當日穩坐收視冠軍，並打破多個紀錄。劇中演員的酬勞近日在網上流出，有指熱巴獲800萬人民幣成全劇之冠，陳星旭因為是二番男主，酬勞只有熱巴的一半，身價400萬人民幣（約440萬港元東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
宏福苑五級火︱獲救寵物燻黑受驚 獸醫護士通宵救援不言休：救到最後一隻︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在五級無情火舌中掙扎求存的，除了一眾宏福苑居民，還有他們的愛寵。有獸醫護士由昨晚起到場做義工，為被搜救的小動物做救援工作。他目前至少接觸20宗個案，包括貓、狗和爬行類動物，部份不幸罹難的寵物屍體被燒至燻黑，甚至出現腐味和烏蠅蟲。有居民向醫護哭訴求助，希望尋得愛犬，「望吓佢條屍都好」。Yahoo新聞 ・ 1 天前