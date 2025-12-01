Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕禮物許願心理測驗，你是「品味型」還是「實務型」？第1直覺選最愛圖片，測出你選禮物時的真實個性

聖誕節轉眼就到！聖誕當然會選聖誕禮物，在選擇時其實都潛在顯示你的個性，到底你是「精緻品味型」、「實務質感型」，還是「天馬行空型」，一起來玩聖誕禮物許願心理測驗吧！

👉🏻 聖誕禮物推薦：從$100至無上限實用禮物大全

👉🏻 聖誕節日指南：大餐美食、燈飾行程、時裝美妝

第一直覺，選出1款「最愛的手袋」，測出你選禮物時是什麼型人。別想太多，直接覺得哪款袋，或者哪個選項位置有感覺就選下去吧！

（Yahoo Style圖片）

選A：精緻品味型

您是一個追求精緻感和個人品味的人。您看重禮物是否能展現出細膩的心思和獨特的格調，而非盲目追求流行或實用性。這款T-Lock Clutch簡潔而優雅，透露出您對美學和純粹設計的熱愛。

您的選禮/許願模式：您會選擇那些設計感強烈、能提升個人氣質、或具有紀念意義的禮物。您可能會許願一個有故事性的藝術品、一件設計師單品，或是一趟能豐富心靈的體驗。

送禮建議：禮物重點在於其獨特性、美學價值和背後所承載的心意。

選禮物關鍵詞：精緻、品味、設計、浪漫、純粹。

TOTEME T-Lock leather clutch $8,500

TOTEME T-Lock leather clutch $8,500

選B：天馬行空型

您是個不喜歡墨守成規、勇於嘗試新事物的人。您追求獨特和前衛，認為禮物應當能展現出個性和與眾不同的態度。這款Bevel Tote的「幸運曲奇」幾何造型和手提方式，完美契合您獨特的審美。

您的選禮/許願模式：您會許願或選擇那些設計大膽、有強烈視覺衝擊力、或是能引領潮流的物品。您可能對限量版潮牌、概念性科技產品或另類藝術品情有獨鍾。

送禮建議：應選擇具備話題性、設計創新、且能凸顯個人風格的禮物。

選禮物關鍵詞：獨特、前衛、大膽、潮流、個性。

TOTEME Bevel leather tote $7,900

TOTEME Bevel leather tote $7,900

選C：實務質感型

您注重生活中的舒適、實用與質感。您認為禮物最好的價值在於它能融入日常、提供便利，並兼具溫潤的品質感。這款Belted Tote的容量、材質和休閒設計，體現了您對生活品質與實用性的雙重追求。

您的選禮/許願模式：您會選擇那些能提升生活品質、經久耐用、且具有多功能性的物品。例如：高品質的旅行用品、經典款的實用家電，或是有機、環保的居家產品。

送禮建議：可以選擇有深度、有實用價值、且能帶來舒適感的物品。

選禮物關鍵詞：實用、質感、舒適、耐用、生活品味。

TOTEME Belted suede tote $10,900

TOTEME Belted suede tote $10,900

聖誕許願選項，洩漏了你的潛意識，同時也來向你送大禮！

【Yahoo送禮福利】聖誕送禮物大行動

經我們的文章連結，成功登記成為NET-A-PORTER新會員，可以享$300購物金之外，消費最高額者更可獲TOTEME手袋，各位聖誕要快樂，拿著新手袋去派對！

新會員專享：送$300＋Top Spender送$7,900手袋

難得今次會員減價，但未成為NET-A-PORTER會員的各位也有福利！Yahoo「今個聖誕願望成真」活動，我們幫大家謀福利：

新登記成為NET-A-PORTER會員並完成首單購物（不限金額）後，可獲$300購物金，於下次購物使用。

在活動期間登記成為新會員，並在期間消費額最高者（Top Spender）可獲價值$7,900的TOTEME手袋。

活動日期：2025年11月18日-12月31日

條款與細則：用戶需要透過Yahoo平台文章上的連結，在活動期間登記成為NET-A-PORTER新會員，購物後才可獲$300購物金，並可在下次購物時使用。（留意：購物金可使用的品牌會有限制）

Yahoo 「今個聖誕願望成真」 活動條款及細則

按此登記成為NET-A-PORTER新會員

Voucher Code購物金優惠碼條款：

有效日期：2026年3月31日

不可使用品牌：Sales items, Alexander McQueen, AP8, Balenciaga, Bottega Veneta, Chloé, Gucci, Loewe, Loro Piana, Saint Laurent, Totême, The Row, Fine Jewelry, and Watches.

消費額最高者終極大獎（Top Spender Grand Prize Giveaway）

在活動期間登記成為新會員，並在期間消費額最高者，可獲TOTEME手袋一個，價值$7,990（得獎者：1位）。

TOTEME Bevel leather tote $7,900

TOTEME Bevel leather tote $7,900

按此登記成為NET-A-PORTER新會員

NET-A-PORTER新會員可享期間限定「免運費」優惠：

日期：2025年11月10日-12月31日

Code：FREESHIP

備註：無限額消費可享免運費（香港及澳洲地區）

NET-A-PORTER新會員可享用優惠碼包括：

1.首次在NET-A-PORTER手機程式購買新品，並輸入優惠碼【APP10】即可享額外9折

2.新會員首次下單後，將獲【NAP10FPX】9折優惠碼，可下次購物使用

按此看The Gift List

聖誕禮物隨時贏TOTEME價值$7,900手袋！Yahoo獨家活動，登記NET-A-PORTER新會員即攞$300

