聖誕禮物2025｜香水香氛禮物合集！也許「療癒」可成為交換禮物主題，分享高質實用禮物

聖誕節轉眼就到，在準備聖誕禮物嗎？也許「療癒」可以成為主題，當中可以買香水、香氛蠟燭，或者一系列與香氣相關的單品做禮物，中性又實用，讓一眾喜歡香氣的朋友收到高質實用禮物。

👉🏻 聖誕禮物推薦：從$100至無上限實用禮物大全

👉🏻 聖誕節日指南：大餐美食、燈飾行程、時裝美妝

1. Jo Malone London 聖誕系列

Jo Malone London Fun & Games 聖誕系列，從一場英倫遊戲派對展開。禮盒以格紋為主打設計，復古又有型，其中每年大賣的倒數日曆，今年有25日以及12日款，兩款都有著品牌的話題香水香氛單品，相信一眾Jo Malone迷又有藉口入貨。同場又有好多聖誕套裝，從兩三百元起就可以買到，很適合用來做交換禮物的選項！另外，品牌又將2023年聖誕限定的薑餅味香水帶回來，溫暖香甜的味道，很有聖誕氣氛，各位之前沒買到或是想回購的朋友，把握這次機會了！

Advent Calendar 25天聖誕倒數日曆 $4,215

Twelve Days of Ornaments 12日聖誕掛飾 $2,110

Gold Ornament 聖誕吊飾 - 復古亮金色 $355

Holly Cracker 聖誕拉炮 - 經典花果香 $440

2. Diptyque 節日系列

今年聖誕Diptyque「燭金夜語」節日系列，向聖日耳曼德佩區（Saint-Germain-des-Prés）文學咖啡館的傳統精神致敬，由三位藝術家攜手創作包括巴黎書商暨插畫家Vincent Puente、當代作家與詩人Victor Pouchet及藝術家Inès Mélia。

Diptyque從聖誕倒數日曆就已經超搶手，今年以童話世界為題，將聖誕倒數日曆化身為一本魔法之書，是25份充滿驚喜的禮物，日日揭曉，為整個十二月注入暖心驚喜，甚至節慶過後仍餘韻猶存。至於香氣，則有聖誕必須出現的Sapin（冷杉），呼喚出新鮮採伐的聖誕樹所散發之溫暖氣息。

限量版聖誕倒數日曆 $3,850

限量版直紋燭罩配橢圓托盤 適用於經典蠟燭 $1,950

限量版淡香精禮盒（5款） $1,160

3. Frédéric Malle 全新貴婦肖像 PORTRAIT OF A LADY — 15週年限定版

GD權志龍也愛用的香水品牌Frédéric Malle，全新貴婦肖像PORTRAIT OF A LADY，15 週年限定版亮相。以大膽紅色漆面重新演繹這款經典，Frédéric Malle與調香師Dominique Ropion，在高達400朵土耳其玫瑰淬鍊出一瓶100ml的貴婦肖像香水裡，加入黑醋栗與覆盆子的果香調性，綻放出迷人氛圍；接著丁香的辛香與焚香、廣藿香、檀木交織堆疊，那種木質調、琥珀與焚香的香氣，成為神秘誘人同時又有堅定自信的香味。想擁有《貴婦肖像》15週年限定版香水就把握時機入貨，也許可以用來送給身邊那位自信又誘人的女生呢！

貴婦肖像 PORTRAIT OF A LADY — 15 週年限定版 [限量發售] Perfume 100ml $3,290

貴婦肖像 PORTRAIT OF A LADY

4. ETM Pemedies ONE TWO THREE 禮盒

由香港芳香治療師 Belinda Lam 創辦的 ETM Remedies （Enjoy This Moment），設計的芳香治療 ONE TWO THREE 禮盒，巧妙地讓多種芬芳治癒的香薰蠟燭和諧交融，可以於7款迷人香氣中挑選3款，組成「三重奏」禮盒；或交由 Belinda，以她的專業品味為您搭配——浪漫的薰衣草、玫瑰與天竺葵、歡愉的葡萄柚與甜橙及清新中性的雪松與香茅。每支蠟燭皆以相應的精緻乾花及乾果點綴，帶來視覺與心靈的奢華享受，對於現在注重儀式感、香氣的朋友，收到這份禮物都會感到很有生活品味。品牌也有的天然汽車香薰、室內噴霧、融燭燈等，各位想要選香氛做禮物的話，在這裡都有不少選擇！

ONE TWO THREE 禮盒 $390/3款35g蠟燭

THE WANDER $450/250g

ROADTRIP $380

THE GLOW $680

聖誕禮物推薦2025｜從$100至無上限實用禮物大全，男朋友/女朋友/朋友/同事交換禮物清單

