聖誕禮物2025｜$100-$500從MUJI到DIOR！彩妝護膚品聖誕交換禮物清單，學生黨/上班族都適合
聖誕交換禮物最怕買到讓人尷尬的雞肋產品！這次精選多款$100-$500價位的護膚美妝好物，從學生黨到上班族都能找到心水選擇，保證花心思、真心好用，送禮絕不失手。
聖誕禮物2025推薦1. 開架黑馬：MUJI發酵導入精華液（HK$98）
這支熱銷不斷的導入精華液絕對是開架護膚的隱藏版好物。以天然發酵米糠液與神經醯胺為核心成分，質地輕透且不含酒精香料。在化妝水前使用，能提升後續保養品的吸收力，讓肌膚角質層飽滿水潤。
聖誕禮物2025推薦2. 高效修護：MUJI高濃度美容液（HK$188）
含有10%高濃度維生素B3的美容液，專門針對肌膚暗沉與鬆弛問題。質地清爽卻能深度滋潤乾燥肌膚，使用後能感受到肌膚逐漸恢復彈性與緊緻度，且配方溫和各種膚質都能安心使用。
聖誕禮物2025推薦3. 儀式感之選：RITUALS夜櫻限定禮盒（$295）
靈感來自日本夜間賞櫻傳統的限定禮盒，充滿節日儀式感！內含沐浴露、身體乳霜、護手霜與髮膚香氛四件產品，融合吉野櫻、清酒與黑米萃取成分。精緻包裝更可重複利用作為收納盒，無論送禮或自用都能為冬日生活增添優雅氣息。
聖誕禮物2025推薦4. 自然妝感：THREE蜜光修容雙色胭脂（$300）
這款雙色胭脂結合霜狀與粉狀質地，輕鬆打造立體紅潤感。霜狀胭脂貼膚呈現日系自然血色，粉狀胭脂則增添透明光澤，無需複雜技巧即可暈染出輕透層次，持久妝效適合日常上班與假日約會。
聖誕禮物2025推薦5. 療癒放鬆香氣：THREE平衡萃潤潔面乳（$300）
注重肌膚清潔的人絕對會愛上這支潔面乳！綿密泡沫能深入毛孔帶走污垢，同時保留肌膚水分。清新自然的植物香氣帶來療癒的洗臉時光，溫和配方洗完不緊繃，更有淡淡舒壓香氣。
聖誕禮物2025推薦6. 經典不敗：Dior Rouge唇膏限量版（$430）
Dior經典唇膏換上節日限量包装，絲絨質地兼具保濕與持久顯色度，有內在美同時有外在美，任何女生（抽）收到都一定開心！
聖誕禮物2025推薦7. 全能修護：Dior萬用滋潤霜（HK$500）
Jisoo同款多功能保養霜能同時照顧手部、唇部與身體乾燥部位。富含滋養成分可持續保濕72小時，輕巧包裝方便隨身攜帶。特別適合經常處於冷氣房的乾燥肌膚，是實用度滿分的貼心禮物選擇！
