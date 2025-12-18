聖誕禮物 2025｜預算有限都能買到的「高質感」聖誕禮物？Y2K 復古科技與盲盒熱潮

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

預算有限都能買到的「高質感」聖誕禮物？Y2K 復古科技與盲盒熱潮

踏入 2025 年，潮流圈似乎對「高科技」感到疲勞，反而吹起一股濃厚的復古風與實體觸感熱潮。對於預算有限的朋友來說，這絕對是好消息！因為最潮的單品不再是動輒過萬的最新型號手機，而是充滿玩味、價格親民的「復古科技小物」與「設計師盲盒」。

以下為你精選 4 款 HKD 300 上下，既能展現 Z 世代（Gen Z）品味，又不傷荷包的聖誕禮物推介。

👉🏻 聖誕禮物推薦：從$100至無上限實用禮物大全

👉🏻 聖誕節日指南：大餐美食、燈飾行程、時裝美妝

Apple EarPods (USB-C)：從「隨機附送」變身「時尚單品」

預算有限都能買到的「高質感」聖誕禮物？Y2K 復古科技與盲盒熱潮

廣告 廣告

你沒看錯，那條曾經被嫌棄的有線耳機回來了。

在無線耳機（Wireless Earbuds）主宰市場多年後，歐美與日本的 Z 世代重新愛上了有線耳機。根據 Yahoo 新聞報導，這股「反科技」浪潮源於年輕人對 Y2K 美學的追求。相比起容易遺失、需要充電的 AirPods，EarPods 擁有一種「復古濾鏡」般的電影感——想像一下與戀人一人一邊耳機聽歌的畫面，那是無線耳機無法取代的浪漫。

除了時尚屬性，實用性也是一大賣點：HK$ 149 的價格、無延遲的音質（對音遊玩家至關重要）、不用擔心電池耗盡，加上 USB-C 接頭完美支援 iPhone 15 及 16 系列，讓它成為今年性價比最高的潮流配件。

Apple 官網 HK$149

立即購買

有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸

Escura Lab SnapRoll：菲林靈魂的數碼盲盒

預算有限都能買到的「高質感」聖誕禮物？Y2K 復古科技與盲盒熱潮

想玩復古菲林（Film）相機但怕燒錢？香港品牌 Escura Lab 推出的 SnapRoll 是一個完美的平衡點。

這款設計成 135 底片造型的超迷你相機，實際上是一部帶有 1.3 吋螢幕的數碼相機（Digital Camera）。它保留了菲林相機的「粗顆粒」與「漏光」濾鏡效果，卻省去了沖曬的費用。最過癮的是它以「盲盒」（Blind Box）形式發售，共有 6 款復古配色及 1 款隱藏版，拆禮物的一刻充滿驚喜。

HK$ 350 的價格就能買到一部能拍片、能影相，還能當鎖匙扣的潮流玩具，絕對是派對交換禮物的首選。

Pinkoi 售價 HK$350

立即購買

Native Union POP PHONE：重拾「煲電話粥」的儀式感

預算有限都能買到的「高質感」聖誕禮物？Y2K 復古科技與盲盒熱潮

如果你的朋友是「社恐」或者喜歡在家工作（WFH），這款 Native Union 的 POP PHONE 復古話筒絕對能讓他們會心微笑。

設計靈感來自 50 年代的傳統電話聽筒，現在卻配備了最新的 USB-C 插頭。它不只是一個搞笑道具，更能有效減少手機輻射對頭部的影響，並且在視訊會議（Zoom / Teams）時提供更清晰的通話質量。拿著它講電話，彷彿置身於一部 Wes Anderson 的電影中，充滿戲劇張力。

Pinkoi 售價 HK$263 | 原價 HK $321.5

立即購買

CASETiFY x Takashi Murakami：村上隆的入門級收藏

預算有限都能買到的「高質感」聖誕禮物？Y2K 復古科技與盲盒熱潮

潮流教父 村上隆 (Takashi Murakami) 的藝術品通常天價，但與 CASETiFY 的聯乘系列則提供了極佳的入手門檻。

這款 Flowerian Dangler Blind Box（手機殼玩偶掛件盲盒）將村上隆標誌性的「太陽花」變成了立體掛飾。作為手機配件，它能瞬間提升手機的辨識度；作為收藏品，它是最親民的當代藝術。盲盒機制更增加了收藏的樂趣，抽中隱藏款的運氣比禮物本身更珍貴。

Casetify 售價 HK$389

立即購買

更多相關優惠：

👉聖誕禮物2025｜買一件送一件！Samsung Galaxy Z Fold7 減價近 $2,000，再送 Watch7，另有信用卡優惠

👉Amazon優惠｜LG S40T Soundbar 直降 6 折，千元預算打造家庭影院，全景聲體驗

👉聖誕禮物2025｜Dyson Corrale 直捲髮造型器直降 HK$1,190， 聖誕派對造型必備！

👉聖誕禮物2025｜LG CordZero A9N 吸塵機 $4,290 減至 $1,927，最高額外 88 折，年末大掃除必備！

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk