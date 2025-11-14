Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕禮物2025｜Anson Lo同款ghd限量版造型夾 全新CHERRY CHIC配色登場！

聖誕節就快到！大家是不是煩惱應該買什麼送自己或送給珍貴的朋友？不少髮型師都推薦的頭髮造型器品牌ghd，在今個節日帶來全新限量版CHERRY CHIC配色系列，將Chronos高清亮澤造型夾和Helios專業風筒換上夢幻包裝，大部分女生都無法抗拒奢華亮漆櫻桃紅色調吧！而且更是Anson Lo同款造型夾，「神徒」們每天用這造型夾塑造亮麗造型，心情也跟著非常美麗。

全新CHERRY CHIC 時尚櫻桃紅系列閃耀登場

今次全新推出的限量版CHERRY CHIC時尚櫻桃紅系列，真的非常適合送禮，或用來獎賞自己辛苦一年的小禮物！無論是Helios專業風筒，還是Chronos高清亮澤造型夾都搭配奢華收納盒，包裝非常精緻，更是「教主」同款，如果你或者朋友是「神徒」，送上ghd造型夾再合適不過了！

ghd Chronos 高清亮澤造型夾

Helios專業風筒

此外，男士可以選擇最Cool的ghd黑色platinum+專業智能造型夾套裝，低調卻也同樣奢華。現在入手也會贈送方形闊板梳，及柔軟隔熱收納袋，使用後悉心保管，確保用很多年都不會壞！

ghd黑色platinum+專業智能造型夾套裝

ghd黑色platinum+專業智能造型夾套裝

