聖誕禮物2025｜Diptyque節日系列來了！冷杉香調倒數香氛餐燭回歸＋貓咪魔法書倒數日曆＋旋轉燭罩首推大蠟燭版

Diptyque節日系列來了！今年聖誕Diptyque「燭金夜語」節日系列，向聖日耳曼德佩區（Saint-Germain-des-Prés）文學咖啡館的傳統精神致敬，由三位藝術家攜手創作包括巴黎書商暨插畫家Vincent Puente、當代作家與詩人Victor Pouchet及藝術家Inès Mélia。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

Diptyque聖誕禮物1. 聖誕倒數日曆

限量版聖誕倒數日曆 HK$3,850

廣告 廣告

每年聖誕都非常期待Diptyque的單品，從聖誕倒數日曆就已經超搶手，今年以童話世界為題，將聖誕倒數日曆化身為一本魔法之書。封面上金光閃耀、字母熠熠生輝，令人目不轉睛。而當它被輕輕打開，內裡的精彩才真正展現。書頁之間，是一座巴黎風格書店的縮影，隱藏在書頁之間的，是25份充滿驚喜的禮物，日日揭曉，為整個十二月注入暖心驚喜，甚至節慶過後仍餘韻猶存。

Diptyque聖誕禮物2. Sapin蠟燭，倒數香氛餐燭回歸

限量版直紋燭罩配橢圓托盤 適用於經典蠟燭 HK$1950

至於香氣則有聖誕必須出現的Sapin（冷杉），呼喚出新鮮採伐的聖誕樹所散發之溫暖氣息。Sapin蠟燭基調中淡淡的苔蘚，則為整體注入柔和與深邃。燭身經工藝師巧手細緻裝飾，提供標準、迷你與限量版大型尺寸可選。白金標籤結合品牌舞動字母與松樹插圖，完美詮釋閃耀冬日的詩意。限量版大型Sapin蠟燭同樣以金色釉彩，盛裝於陶瓷燭杯中，於品牌位於法國南部的工房以純手工製作。

Sapin（冷杉）限量版倒數餐燭 HK$1,300

Sapin（冷杉）限量版特大香氛蠟燭 HK$3,260；Sapin（冷杉）限量版香氛蠟 HK$610

限量版香氛蠟像組合 HK$660

特別留意，Diptyque經典的倒數香氛餐燭再次回歸，燭身以浮雕細數節日倒數12月之25日詩篇。燭身化作松樹，火焰如星冕般閃耀，日夜倒數，為節日揭幕。

Diptyque聖誕禮物3. 裝飾精品＋淡香精禮盒＋陶瓷限定品

限量版橢圓托盤 金光璀璨香蠟之夜 HK$900；限量版火柴盒 金光璀璨香蠟之夜 HK$210

Sapin（冷杉）限量版香氛蠟燭 HK$690

SHOP NOW

「燭金夜語」的氛圍貫穿了整個節日裝飾精品系列，其中包括經典的燭罩配橢圓托盤搭配金光微閃的橢圓瓷盤、經典蠟燭專用燭蓋，以及手工吹製玻璃球三重奏，內含松樹、松果與貓咪 Archibald。Diptyque同時推出淡香精禮盒，內含五款7.5ml的淡香精，展現節日獻禮之藝。裝飾精品皆來自品牌與藝術家Inès Mélia的合作系列，三款陶瓷限定品：蠟燭座、書籤與書擋，靈感皆取自火柴盒的形狀，喚起閱讀與想像力的悸動。

Diptyque聖誕禮物4. 首推超大型吊墜蠟燭的版本

限量版旋轉燭罩（配搭經典香氛蠟燭）HK$790

SHOP NOW

限量版旋轉燭罩（配搭特大型香氛蠟燭）HK$1770

今年閃爍的吊墜重新詮釋品牌經典的橢圓圖騰，並首次推出適用於超大型蠟燭的版本。其他節日獻禮包括：爵夢 （Orphéon）淡香精、杜桑 （Do Son）淡香精與玫瑰之水 （Eau Rose）淡香精、香氛蠟像組合，以及神祕禮盒系列，每款都美得都好想抱回家！

限量版淡香精禮盒（5款） HK$1,160

限量版香氛蠟燭禮盒（3x25g) HK$465

SHOP NOW

Diptyque香港《燭金夜語》節日期間限定店

此外，Diptyque香港於10月16日開設節日期間限定店。於150平方米、兩層空間中，演繹節日系列靈感故事《燭金夜語》的超現實與詩意氛圍。

（官方圖片）

（官方圖片）

坐落於中環荷李活道，節日期間限定店以標誌性的墨綠色外牆亮眼登場，牆面飾以金色手寫的故事雋語，以及由插畫家Vincent Puente創作的靈魂角色 — 頑皮貓咪Archibald，瞬間吸引目光。踏入店內，恍如走進童話中的書店，多個 「神秘門扉」內的故事插畫裝飾等待發掘，讓人沉醉於夢想與想像的空間。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

Diptyque 2025 節日期間限定店

地址：中環荷里活道 57-59 號

電話：5508 9816

開放時間：11am-8pm（星期一至日）

聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

聖誕禮物推薦：

聖誕倒數月曆2025｜Dior Advent Calendar2025比官網平逾$900買到！夢幻馬戲團包裝 Miss Dior香水、傲姿絲絨唇膏、香薰蠟燭

聖誕倒數月曆2025｜Sisley絕美聯名藝術家聖誕套裝登場！滿額送$5,680月曆，25件護膚品/頭髮用品/香氛皇牌樣樣齊

聖誕禮物2025｜聖誕美妝護膚禮盒合集持續更新！DIOR、MAC、YSL等名牌節日套裝巡禮