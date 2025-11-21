Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕禮物2025｜fresh節日系列低至$300超抵入手！實用交換禮物預算內8選，8折套裝價抱走皇牌護膚品

聖誕節快到了！很多美妝品牌都推出聖誕禮物節日系列套裝，當中很多人每年都留意的fresh今年都繼續有好多預算內的實用抵買套裝，低至$300就已經買到高質的護唇套裝，成為很多人用來交換禮物清單之一。來預覽今年fresh節日系列，鎖定交換禮物目標！

官方圖片

fresh聖誕節日系列2025都推出不少皇牌護膚品套裝，當中有每年都很熱賣的潤唇膏套裝，最抵的一支黃糖潤唇膏＋護唇膜套裝低至$300就買到，原價要$373，現在8折搶！另外，超好用的大豆卸妝潔面乳（小編自己都有用）有套裝，拼玫瑰深層保濕面霜的話，一套都只是$330，原價$411，Sephora限定，同樣是8折買回家。

黃糖全天候修復護唇套裝

售價：HK$300 (價值：HK$373)

黃糖全天候修復護唇套裝

王牌水潤肌膚雙重奏 (Sephora限定)

售價：HK$330 (價值：HK$411)

王牌水潤肌膚雙重奏 (Sephora限定)

王牌潤手護唇套裝

售價：HK$310 (價值：HK$390)

王牌潤手護唇套裝

澄亮光肌入門套裝

售價：HK$425 (價值：HK$530)

澄亮光肌入門套裝

黃糖滋潤美唇套裝

售價：HK$435 (價值：HK$563)

黃糖滋潤美唇套裝

奢華少少的套裝有睡蓮活膚日夜套裝，一套有齊大豆卸妝潔面乳、睡蓮青春活膚面霜與晚霜，原價$1,280現在打8折，本身有用開的朋友，可藉此機會囤貨。

睡蓮活膚日夜套裝

售價：HK$1,025 (價值：HK$1,280)

睡蓮活膚日夜套裝

紅茶美肌亮澤三步護理套裝

售價：HK$1,750 (價值：HK$2,335)

紅茶美肌亮澤三步護理套裝

玫瑰水漾潤膚護唇套裝

售價：HK$710 (價值：HK$890)

玫瑰水漾潤膚護唇套裝

