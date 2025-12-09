聖誕禮物2025｜Jo Malone London聖誕系列＋Pop-up登場！倒數日曆超搶手、薑餅味香水限定回歸

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
一到聖誕節，香水迷都會留意各大品牌的聖誕系列，其中Jo Malone London每年都是搶手貨之一，倒數日曆更是秒速被搶空的單品！今年Jo Malone London的倒數日曆有25日又有12日款，裡面都有著人氣款香水香氛，同場更限定翻推在2023年限定熱賣的薑餅味香水，各位想回購的朋友把握今年機會搶購了！
Jo Malone London Fun & Games 聖誕系列，從一場英倫遊戲派對展開。禮盒以格紋為主打設計，復古又有型，其中每年大賣的倒數日曆，今年有25日以及12日款，兩款都有著品牌的話題香水香氛單品，相信一眾Jo Malone迷又有藉口入貨。25日款式定價$4,215，有人氣的英國梨香水，又有今期熱話新款檀香與辛香杏桃香水，又有蠟燭、潤膚乳霜、身體噴霧、護手霜等，Jo Malone迷買這盒確是很值回票價！
25款聖誕倒數日曆香氛禮物包括：
檀香與辛香杏桃古龍水 9ml
牡丹與胭紅麂絨潤膚乳霜 50ml
沒藥與零陵香芳醇古龍水 9ml
苦橙旅行香氛工藝蠟燭
黑莓子與月桂葉古龍水 9ml
維他命E唇部護理 15ml
絲柏與葡萄藤芳醇古龍水 9ml
鼠尾草與海鹽手部及身體沐浴凝膠 100ml
英國梨與小蒼蘭古龍水 9ml
英國梨與小蒼蘭手部及身體潤膚乳液 50ml
檜木與雪松芳醇古龍水 9ml
黑石榴迷你香氛蠟燭
英國梨與甜豌豆古龍水 9ml
罌粟花與大麥手部及身體潤膚乳液 50ml
烏木與佛手柑芳醇古龍水 9ml
藍風鈴身體噴霧 30ml
鼠尾草與海鹽古龍水 9ml
絲絨玫瑰與烏木潤膚乳霜 50ml
英國橡樹與榛果古龍水 9ml
黑莓子與月桂葉護手霜 30ml
緋紅罌粟芳醇古龍水 9ml
松木與桉樹迷你香氛工藝蠟燭
青檸、羅勒與柑橘古龍水 9ml
英國梨與小蒼蘭手部及身體沐浴凝膠 100ml
苦橙古龍水 30ml
Advent Calendar 25天聖誕倒數日曆 $4,215
Twelve Days of Ornaments 12日聖誕掛飾 $2,110
同場又有好多聖誕套裝，從三、四百元起就可以買到，很適合用來做交換禮物的選項！另外，品牌又將2023年聖誕限定的薑餅味香水帶回來，溫暖香甜的味道，很有聖誕氣氛，各位之前沒買到或是想回購的朋友，把握這次機會了！
Gold Ornament 聖誕吊飾 - 復古亮金色 $355
Holly Cracker 聖誕拉炮 - 經典花果香 $440
Orange Bitters Classic Candle 苦橙經典香氛工藝蠟燭 $595/200g
Orange Bitters Cologne 苦橙古龍水 $670/30ml
Cypress & Grapevine Duo 絲柏與葡萄藤聖誕套裝 $1,770
此外，檀香木與暖杏香古龍水Sandalwood & Spiced Apricot Cologne也是這期暖甜香水的全新重點推介，小豆蔻與杏桃，香甜又帶點辛香，相信一眾「暖甜香水迷」又會想入貨了！官網現在賣光光也不要緊，品牌在銅鑼灣有Pop-up，在Fashion Walk有聖誕限定店，即日起至12月29日，可以到場買聖誕禮物套裝！
Jo Malone London限定店詳情：
日期：即日起至 12 月 29 日
地址：銅鑼灣 Fashion Walk 地下中庭
Sandalwood & Spiced Apricot Cologne 檀香木與暖杏香古龍水 $950
