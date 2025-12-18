聖誕禮物2025｜Momo演繹TASAKI超浪漫節日珍珠首飾，約會送給女伴直接美到心動尖叫

年末節慶氣息越來越濃，還在為約會穿搭找亮點？快看 Momo 親自演繹日本頂級珠寶品牌 TASAKI 的節日系列珍珠，用簡約穿搭襯托珠寶光芒，輕輕鬆鬆穿出令人心動的高級感！

TASAKI 的 Holiday Collection，經典設計搭配珍珠的溫潤光澤，無疑是提升約會造型質感的完美選擇，堪稱年末必備的浪漫單品，看完真的忍不住想通通收入囊中！

chants 系列可謂節日浪漫首選，以充滿現代感的線條勾勒花卉輪廓，柔美中自帶乾淨俐落的氣質。

低調精緻的花朵造型，搭配光澤柔和的阿古屋珍珠，不論是墜鍊還是黃金手鏈，都能為造型增添恰到好處的華麗感，就算疊搭其他飾品也毫不突兀。

balance 系列則帶來全新 balance light 戒指，18K 黃金/櫻花金/白金搭配阿古屋珍珠，以纖細線條與輕盈比例，完美詮釋系列標誌性的「微妙平衡」。細緻排列的珍珠在金屬間綻放柔光，簡約卻自帶十足存在感，超適合低調又想彰顯品味的約會造型！

聖誕禮物推薦2025｜從$100至無上限實用禮物大全，男朋友/女朋友/朋友/同事交換禮物清單

