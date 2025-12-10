聖誕禮物2025｜Venchi x Alice Bureau限量朱古力禮盒，「甜甜星人」請鎖定倒數日曆木禮盒超精緻

聖誕節轉眼就到，在準備聖誕禮物了嗎？一眾「甜甜星人」要來鎖定Venchi聖誕朱古力禮盒，有限量Alice Bureau插畫設計的朱古力禮盒，又靚又精緻，用來交換禮物或者自己買來品嚐都很開心的！

官方圖片

官方圖片

意大利雪糕及朱古力品牌Venchi聖誕限量系列2025登場了！今年與畫家Alice Bureau合作設計一系列聖誕禮盒，以「魔法與藝術」為主題，禮盒充滿歡樂氛圍。當中有聖誕倒數巧克力日曆木禮盒，小屋子設計的日曆超精緻的，收到會好開心。另外，聖誕瑰麗倒數巧克力日曆禮盒以及聖誕倒數巧克力日曆同期登場，同為倒數日曆式的禮盒，包裝美觀，用來交換禮物相當大方得體。

官方圖片

官方圖片

官方圖片

除了倒數日曆，Venchi都有好多屋誕特別版禮盒裝朱古力，完全滿足「甜甜星人」的朱古力夢。Venchi今年供應不同尺⼨的圓形禮盒、聖誕樹形禮盒、星形⼩吊飾鐵盒、吊飾球鐵盒、六角形鐵盒、迷你圓形鐵盒、迷你方形鐵盒、5款巧克力書形鐵盒、小木馬禮盒、方形及⻑方形禮盒，以及應節的Chocoviar意式聖誕麵包，限量系列絕對充滿驚喜！當然也會有聖誕禮籃，方便各位用來送禮。禮籃不只朱古力，更有酒以及醬料，豐富又得體，祝各位「甜甜星人」要鎖定入貨了！

官方圖片

官方圖片

官方圖片

官方圖片

Venchi Holiday Collection 2025_Joyful Season Hamper 歡度佳節禮籃 $1,298

Venchi Holiday Collection 2025_Holiday Indulgence Hamper 節日美饌禮籃 $1,988

Venchi Holiday Collection 2025_Festive Exquisite Hamper 聖誕尊貴禮籃 $2,688

