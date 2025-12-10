聖誕禮物2025｜半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,010 舊款清貨歷史低價

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
在 Galaxy Watch 8 登場之後，Samsung 自然進入了舊款清貨的節奏！年末購物季期間，Galaxy Watch 7 在 Amazon上降到了歷史低點。最少 US$130 就能入手，約合 HK$1,010 而且還免運費，想追求智能穿戴體驗又不願花太大代價的話非常值得入手！
Samsung Galaxy Watch 7（40mm）
Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）｜原價 US
$250
Galaxy Watch 7 搭載 3nm 晶片 Exynos W1000，運行 Google Wear OS 5 系統。內建先進的 BioActive 感測器並配備 13 個 LED，以高精準度追蹤心率、運動和睡眠。再透過 Galaxy AI 將提供的能量得分加以分析，以幫助監控健康狀況。手錶本身內置雙頻 GPS，並具備 5ATM、IP68 防塵防水機能和 16GB 儲存空間。Galaxy Watch 7 採用浮動玻璃設計，並以彩色縫線點綴，增添時尚感。
Samsung Galaxy Watch 7（40mm）
Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）｜原價 US
$250
Samsung Galaxy Watch 7（44mm）
Amazon 特價 US$160（約 HK$1,240，免運費直送香港）｜原價
US$280
