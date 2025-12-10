聖誕禮物2025｜半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,010 舊款清貨歷史低價

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,010 舊款清貨歷史新低

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

在 Galaxy Watch 8 登場之後，Samsung 自然進入了舊款清貨的節奏！年末購物季期間，Galaxy Watch 7 在 Amazon上降到了歷史低點。最少 US$130 就能入手，約合 HK$1,010 而且還免運費，想追求智能穿戴體驗又不願花太大代價的話非常值得入手！

Samsung Galaxy Watch 7（40mm）

Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）｜原價 US $250

立即購買

廣告 廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

Galaxy Watch 7 搭載 3nm 晶片 Exynos W1000，運行 Google Wear OS 5 系統。內建先進的 BioActive 感測器並配備 13 個 LED，以高精準度追蹤心率、運動和睡眠。再透過 Galaxy AI 將提供的能量得分加以分析，以幫助監控健康狀況。手錶本身內置雙頻 GPS，並具備 5ATM、IP68 防塵防水機能和 16GB 儲存空間。Galaxy Watch 7 採用浮動玻璃設計，並以彩色縫線點綴，增添時尚感。

Samsung Galaxy Watch 7（40mm）

Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）｜原價 US $250

立即購買

Samsung Galaxy Watch 7（44mm）

Amazon 特價 US$160（約 HK$1,240，免運費直送香港）｜原價 US$280

立即購買

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶

👉 潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！

👉 Samsung P9 Express 512GB 勁減，HK$580 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2

👉 AirPods 4 降噪版再降，HK$770 享受不輸 Pro 的寧靜體驗

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk