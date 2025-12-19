聖誕禮物2025｜情侶聖誕禮物指南，可刻名、DIY 手作包，浪漫又實用

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

情侶聖誕禮物指南，可刻名、DIY 手作包，浪漫又實用

情侶聖誕互送禮物，要揀一份男女都喜歡，又夠實用又有記念價值的聖誕禮物，關鍵不是價錢，而是在於心意與實用兼具，有沒有從對方角度出發，若果依然完全沒頭緒，不如可從個人化客製、刻字、DIY 小物、實用科技、興趣周邊（遊戲、運動用品），到經典的時尚配件等類別選擇。

AirPods Pro 真皮保護套 掛脖 Apple耳機3代保護殼

DIY AirPods 皮套是一份能將心意、專屬記憶與實用親手縫製在一起的溫暖禮物。它之所以特別，是因為這份禮物的價值幾乎完全來自你的時間與巧思，而非商品標籤。從挑選皮革、設計樣式到縫製完成，你所投入的數小時專注，本身就是最珍貴的情感表達。

Pinkoi 特價 HK$359.1 ｜原價 HK $598.5

立即購買

Pinkoi 特價 HK$148.6

立即購買

AirPods 4

AirPods 可能是對方每天使用最多次、貼身時間最長的電子配件。無論是通勤、運動、工作還是放鬆追劇，當TA戴上你送的耳機，就如同你的一份心意隨時在側。這種高頻率的陪伴感，能讓禮物的情感價值在日常中不斷延續。而且，在 Apple 官網上購買 AirPods 更免費提供鐫刻服務，刻上對方的名字或暱稱、對你們有特殊意義的日期、座標或符號，瞬間變成 世上僅此一件的專屬信物，心思與創意直接拉滿。

Apple 售價 HK$1,099

立即購買

Casetify 手機殼

送上手機殼，等於你的心意將化身為他每天觸摸、看見上百次的陪伴。這種無聲卻高頻的出現，能讓溫暖和想念隨時在線，遠比偶爾使用的禮物更有情感延續性。而 Casetify 的核心魅力在於強大的個性化定制。你可以刻上名字、暱稱或特殊日期，將它變成專屬信物，將甜蜜瞬間隨身攜帶。加上 Casetify 是其主打的強力防摔系列，也代表了對另一半的保護。

Casetify 售價 HK$467 ｜ 原價 HK $549

立即購買

Dyson Supersonic Nural 風筒 HD16 琥珀香檳色限定版

送 Dyson Supersonic Nural 是一個能提升伴侶每日生活品質的儀式工具，不論是男生或女生收到都一定十分實用。Dyson 在設計與工程學上具有標誌性地位的品牌，並選中頂級的款式，本身就是一種品味。加上 Dyson 官方提供的免費鐫刻服務，能在禮盒或機身上刻上伴侶的名字，每當伴侶使用時，看到刻字，都會想起這份心意。

Dyson 特價 HK$3,290 | 原價 HK $3,980

立即購買

