聖誕禮物2025｜愛寵換毛季好辛苦？LG 寵物版空氣清新機 + 吸塵機兩件折上折，低至 $3,416 帶走！

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

愛寵換毛季好辛苦？LG 寵物版空氣清新機 + 吸塵機兩件折上折，低至 $3,416 帶走！

每年愛寵換毛季都會一屋浮毛雜毛？趁著聖誕 LG 寵物專用家電有優惠！今次 LG 聖誕優惠，兩件精選產品可享 88 折，若果購買寵物系列，更可享額外 92 折，其中的專為寵物家庭設計的空氣清新機配搭上吸塵機的組合，折上折後，等於平時用單件價的預算，做到全屋淨化和清掃一次到位，對有貓狗家庭、對塵螨敏感，這個組合可以說是非常實用。

LG PuriCare AeroHit 空氣清新機 (寵物版)

LG PuriCare AeroHit 空氣清新機寵物版專為寵物家庭設計，結合纖薄時尚的外型，可輕鬆放置於狹小空間。H 寵物專用濾網能有效減少寵物氣味及毛髮，提供全方位的潔淨空氣。同時配備 HEPA13 濾網，能過濾 99.9% 的細菌及 99.999% 的粉塵，確保健康環境。特有的寵物模式，能提供比自動模式強 49% 的氣流，以更有效地收集寵物毛髮和去除異味，保持家居空間的清新潔淨，而光催化濾網能加強空氣清新效果，同時睡眠模式的低噪音設計確保安穩的睡眠。流線型的 LED顯示屏和 LG ThinQ 應用程式的支持，讓用戶輕鬆掌握空氣清新機的運作情況。

LG 雙 12 兩件 88 折 ：HK$1,830 | 原價 HK $3,090

立即購買

LG CordZero A9N (晶鑽銀)

LG CordZero A9N 配備 AEROScience 智能變頻摩打，以超高轉速創造強勁 3D 迴旋氣流，有效分離及阻隔微塵，強勁耐用。其多功能吸頭設計滿足不同清潔需求，電動地拖吸頭（需額外購買）具自動出水系統，拖布保持濕潤，可同時吸塵及拖地，並提供三段水量調節；纖薄電動地板吸頭可輕鬆清潔難以觸及的狹窄空間，去除灰塵、污垢及寵物毛髮；震動寢具吸頭則每分鐘拍打 4,000 次，結合強勁吸力，有效吸走床單、梳化及車椅上的塵蟎。

內置五重過濾系統能過濾 99.9% PM0.3 懸浮粒子，呵護室內空氣健康。而金屬防塵裝置及濾網都可用清水洗淨，乾淨衛生。人體工學設計配合可調節式伸縮吸塵管，輕鬆適應不同身高及清潔環境，並減輕清潔時的手部負擔，讓清潔變得輕鬆高效。

LG 雙 12 兩件 88 折 ：HK$1,927 | 原價 HK $4,290

立即購買

