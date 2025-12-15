聖誕禮物2025｜把 GD 雲朵貓帶回家！Casetify 獨家聯乘 ZO&FRIENDS，動感遊樂場手機殼超心動！

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

把 GD 雲朵貓帶回家！Casetify 獨家聯乘 ZO&FRIENDS，動感遊樂場手機殼超心動！

Casetify 首度聯手引爆話題的韓國人氣男神 G-DRAGON 的愛貓 ZOA 及其 ZO&FRIENDS ，帶來全系列夢幻電子配件與周邊，讓這隻外表高冷、內心溫暖的貓咪與他的好友們，隨時治癒你的日常。

是次聯乘將 ZO&FRIENDS 溫暖童趣的世界觀完美融入Casetify 的質感設計中，主角雲朵貓 ZOA、熱心的小雛菊 A&NE，以及活潑的色彩泡泡 AKIZAKI，紛紛躍上各款手機配件中。其中最吸睛的，莫過於「ZO&FRIENDS 遊樂場手機殼」，這款可搖動手機殼內藏有精緻的壓克力小裝飾，輕輕搖動即可看見動態花朵效果，玩味性十足。而雲朵貓 ZOA 的表情包手機殼，更是把它的搞怪又懶惰的一面盡情展現，隨性又療癒。

把 GD 雲朵貓帶回家！Casetify 獨家聯乘 ZO&FRIENDS，動感遊樂場手機殼超心動！

ZO&FRIENDS 遊樂場手機殼

Casetify 售價 HK$509

立即購物

把 GD 雲朵貓帶回家！Casetify 獨家聯乘 ZO&FRIENDS，動感遊樂場手機殼超心動！

ZO&FRIENDS ZOA Face Case - Shock

Casetify 售價 HK$669

立即購買

今次合作除了帶來多款手機殼外，亦涵蓋 AirPods 和 AirPods Pro 保護殼、無線充電器、2 合 1 充電座、手機支架、iPad 保護殼等電子配件， 什至有獨家的絨毛公仔掛飾及護照套。例如 ZOA絨毛公仔掛飾，當中 ZOA 換上圍巾並佩戴專屬 C 字金屬吊飾，萌度破錶，絕對是超萌單品。而 護照套更融入了ZOA 的元素與可愛細節，連貓耳朵及尾巴也立體呈現，趣味性十足。各位粉絲可以把自己的電子裝備通通換上 ZO&FRIENDS 的超萌套裝，陪伴你開心去旅行！

把 GD 雲朵貓帶回家！Casetify 獨家聯乘 ZO&FRIENDS，動感遊樂場手機殼超心動！

ZOA 護照套

Casetify 售價 HK$238

立即購買

