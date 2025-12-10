聖誕禮物2025｜潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Nothing Ear (a) 在保留透明型格設計和音色技術之外，更加入鮮艷的黃色選擇。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
想平玩真無線耳機，又兼具靚音質？年末購物季就是入手一款的絕佳時機！ 正在 Amazon 上以近對折 Prime 特價促銷的 Nothing Ear (a) 便是非常合適的產品，它的價格現在降到了 US$59 為歷史最低。約合 HK$460 且能免運費送到香港家中，而且提供三種配色版本選擇，讓你隨時打造屬於自己的前衛風格！
Ear (a) 繼承了 Nothing 標誌性的透明設計，充電盒改為更長的扁形，表面印有 Nothing ear (a) 字樣，展現出未來感！除了黑色和白色外，還新增了鮮豔的黃色選擇，讓耳機更加搶眼。全新的驅動單元提供了 2.5 倍瞬態功率，配合 Nothing 獨特的雙腔體設計，使低音表現更加深厚有力。此外，Ear (a) 獲得 Hi-Res Audio 高解析音頻認證，透過藍牙可串流高達 990 kbps 的 24 bit/96 kHz 高品質音訊，並支援 LDAC 編碼，確保音樂細節的完美呈現。它還有智能主動降噪演算法能檢查耳道的密封情況，並相應調整降噪效果。自動調適的主動降噪技術能夠偵測環境噪音，並隨之應用低、中、高三種不同等級的降噪，最高可達 45dB。
👉 評測｜全新 Nothing Ear 外觀不變、音色提升；Nothing Ear (a) 再次震撼平價耳機市場
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
👉 Samsung EVO Select microSD 卡歷史低價，HK$260 購 512GB 可享滿額免運
👉 Samsung P9 Express 512GB 勁減，HK$580 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
👉 Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,560 入手 iPhone 17 最佳拍檔
