聖誕禮物2025｜破天荒42折！LG OLED/QNED電視快閃減近 $23,000，體驗畫質天花板

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

一年快完結，最值得投資自己生活質素的時刻到了！LG 竟然破天荒勁減 42 折，精選 OLED / QNED 4K 大電視快閃直減近 HK$23,000，等於用中高階價錢就能體驗畫質天花板。無論你是追劇黨、Netflix 4K 迷、電影發燒友，還是 PS5 玩家，LG OLED 一直都公認為是黑位最深、色彩鮮明的代表機型；而新一代 QNED 更主打高亮度及細緻對比，最適合客廳長時間睇電視和打機。

👉🏻 聖誕禮物推薦：從$100至無上限實用禮物大全

廣告 廣告

👉🏻 聖誕節日指南：大餐美食、燈飾行程、時裝美妝

65 吋 LG OLED evo AI G4 4K 智能電視

破天荒42折！LG OLED/QNED電視快閃減近 $23,000，體驗畫質天花板

LG OLED evo AI G4智能電視搭載特製的 α11 4K AI 處理器，為觀賞體驗帶來革命性的提升。電視具備 AI Picture Wizard 功能，能從 8500 萬種畫質設定中精選最符合用家口味的選項，並自動保存至個人帳戶中。音響系統可透過 AI 聲學調音技術，根據空間佈局與用戶位置進行最佳音效調校，創造出包圍式聲場。

在亮度控制方面，無論是白天還是黑夜，系統會自動檢測環境光並相應調整畫面亮度，同時經認證的 OLED 屏幕可減少 99% 的燈光反射，即便在陽光普照的環境中，仍能提供清晰的觀賞效果。借助 Brightness Booster Max 技術，亮度提升可達 150%，使畫面更加生動。

電視搭載 Dolby Atmos 與 Dolby Vision 技術，連同 VRR、G-Sync 及 FreeSync，能享受一流的電影和遊戲體驗。而 One Wall Design 的無縫貼合掛牆架設計，完美融入牆面，提升家居整體美感。

LG 快閃優惠 HK$16,990 | 原價 HK $39,980

立即購買

75 吋 LG QNED AI QNED86 4K 智能電視 (2024)

破天荒42折！LG OLED/QNED電視快閃減近 $23,000，體驗畫質天花板

LG QNED AI QNED86 4K 智能電視搭載升級的 α8 4K AI 處理器，實現音效與畫質的自動調節，帶來全方位的沉浸式觀賞體驗。AI Picture Pro 技術確保每幀畫面展現出極致的清晰度和真實感，利用 AI Super Upscaling 的深度學習演算法，即時調整影視內容，使畫面無比清晰。AI Sound Pro 功能能夠細緻呈現聲音中的每一個細節，打造出如音效泡泡般的包圍感，讓用戶在 9.1.2 虛擬環繞立體聲的環境中，感受徹底的音場品質。

電視內置 LG Magic Remote，可透過點擊、滾動與語音操作解鎖多種智能功能。同時 Multi View 功能則可以將螢幕分成 2 至 4 個畫面，用作電腦的雙顯示器或以畫中畫（PiP）方式觀看多個窗口。透過 LG ThinQ、Matter 和 Apple Home 的整合，更可以流暢控制家中的智能設備，打造智能生態系統。

LG 快閃優惠 HK$14,980 | 原價 HK $30,980

立即購買

更多相關優惠：

👉聖誕禮物2025｜Samsung Galaxy Watch 8 Classic 七折年終清貨，海外網購比香港買平足一千

👉聖誕禮物 2025｜預算有限都能買到的「高質感」聖誕禮物？Y2K 復古科技與盲盒熱潮

👉聖誕禮物2025｜2025 聖誕男友生存指南，送女朋友 4 大零失誤禮物攻略

👉聖誕禮物2025｜Samsung Tab A9+ 聖誕驚喜價，千元買到大牌娛樂平板，送禮自用即搶

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk