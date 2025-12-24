宏福苑五級火｜情緒支援熱線
聖誕禮物2025｜破天荒42折！LG OLED/QNED電視快閃減近 $23,000，體驗畫質天花板
一年快完結，最值得投資自己生活質素的時刻到了！LG 竟然破天荒勁減 42 折，精選 OLED / QNED 4K 大電視快閃直減近 HK$23,000，等於用中高階價錢就能體驗畫質天花板。無論你是追劇黨、Netflix 4K 迷、電影發燒友，還是 PS5 玩家，LG OLED 一直都公認為是黑位最深、色彩鮮明的代表機型；而新一代 QNED 更主打高亮度及細緻對比，最適合客廳長時間睇電視和打機。
65 吋 LG OLED evo AI G4 4K 智能電視
LG OLED evo AI G4智能電視搭載特製的 α11 4K AI 處理器，為觀賞體驗帶來革命性的提升。電視具備 AI Picture Wizard 功能，能從 8500 萬種畫質設定中精選最符合用家口味的選項，並自動保存至個人帳戶中。音響系統可透過 AI 聲學調音技術，根據空間佈局與用戶位置進行最佳音效調校，創造出包圍式聲場。
在亮度控制方面，無論是白天還是黑夜，系統會自動檢測環境光並相應調整畫面亮度，同時經認證的 OLED 屏幕可減少 99% 的燈光反射，即便在陽光普照的環境中，仍能提供清晰的觀賞效果。借助 Brightness Booster Max 技術，亮度提升可達 150%，使畫面更加生動。
電視搭載 Dolby Atmos 與 Dolby Vision 技術，連同 VRR、G-Sync 及 FreeSync，能享受一流的電影和遊戲體驗。而 One Wall Design 的無縫貼合掛牆架設計，完美融入牆面，提升家居整體美感。
LG 快閃優惠 HK$16,990 | 原價 HK
$39,980
75 吋 LG QNED AI QNED86 4K 智能電視 (2024)
LG QNED AI QNED86 4K 智能電視搭載升級的 α8 4K AI 處理器，實現音效與畫質的自動調節，帶來全方位的沉浸式觀賞體驗。AI Picture Pro 技術確保每幀畫面展現出極致的清晰度和真實感，利用 AI Super Upscaling 的深度學習演算法，即時調整影視內容，使畫面無比清晰。AI Sound Pro 功能能夠細緻呈現聲音中的每一個細節，打造出如音效泡泡般的包圍感，讓用戶在 9.1.2 虛擬環繞立體聲的環境中，感受徹底的音場品質。
電視內置 LG Magic Remote，可透過點擊、滾動與語音操作解鎖多種智能功能。同時 Multi View 功能則可以將螢幕分成 2 至 4 個畫面，用作電腦的雙顯示器或以畫中畫（PiP）方式觀看多個窗口。透過 LG ThinQ、Matter 和 Apple Home 的整合，更可以流暢控制家中的智能設備，打造智能生態系統。
LG 快閃優惠 HK$14,980 | 原價 HK
$30,980
