聖誕禮物2025｜送玩具不如送未來！小朋友超愛的 STEAM 禮物，一邊玩一邊啟發創意

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

送玩具不如送未來！小朋友超愛的 STEAM 禮物，一邊玩一邊啟發創意

今年聖誕，送小朋友的禮物，不一定只係會發光、會出聲、玩幾日就收埋的普通玩具。越來越多家長開始揀一些可以一邊玩、一邊學、一邊訓練思考和創造力的 STEAM 禮物，讓小朋友在遊戲中，慢慢建立對科學、科技、工程、藝術和數學的興趣。一份好的 STEAM 禮物，可以同時滿足，夠好玩、夠新奇、又學到小知識的條件。Yahoo 已搜羅一些小朋友打開會眼仔發光的 STEAM 禮物，今個聖誕假期，買多幾件一齊渡過親子時光，其實陪伴也是一份最好的禮物。

廣告 廣告

👉🏻 聖誕禮物推薦：從$100至無上限實用禮物大全

👉🏻 聖誕節日指南：大餐美食、燈飾行程、時裝美妝

National Geographic Air Rocket

送玩具不如送未來！小朋友超愛的 STEAM 禮物，一邊玩一邊啟發創意

每個小朋友都有一個探索太空的夢，你小時候也有幻想過自己能成為太空人坐着火箭飛上太空的場面嗎？National Geographic Air Rocket 玩具可輕鬆飆升至 100 英尺（約30公尺），只需踩上超大腳踏泵，便能將空氣火箭發射至高空。每支火箭都配備可開關的 LED 燈，讓飛行過程中光彩奪目，增添戶外遊戲的驚喜元素。不僅如此，孩子在玩樂中更能了解火箭飛行實驗和空氣動力學，絕對是好玩又能從中學習的親子玩具。

Amazon 特價 US$21.49 （約 HK$167）｜原價 US $26.99

立即購買

LEGO DC 蝙蝠俠建築公仔 & 蝙蝠自行車

送玩具不如送未來！小朋友超愛的 STEAM 禮物，一邊玩一邊啟發創意

LEGO 套裝本身就是送給小朋友的絕佳禮物，它能提供手眼協調與空間邏輯按照說明書一步步拼砌，是對耐心和邏輯思維的絕佳訓練。此外，完成後的巨大成就感，當蝙蝠俠基地和酷炫的蝙蝠自行車從零件變為成品，孩子所獲得滿足感，是難以替代的實體快樂。

Amazon 特價 US$51.75 （約 HK$402，免運費）｜原價 US $64.99

立即購買

LEGO 限量版 聖誕裝飾組

送玩具不如送未來！小朋友超愛的 STEAM 禮物，一邊玩一邊啟發創意

Lego 限量版聖誕裝飾組，相信女生們收到都會特別高興，除了由零開始逐步完成作品外，完成品更可掛在家中的聖誕樹上，特別有意義。與父母一起拼砌裝飾，是溫馨的節日親子活動，共同創造家庭回憶。

Amazon 售價 US$36.99 （約 HK$287）｜原價 US $64.99

立即購買

PlayShifu 兒童教育地球儀－Orboot Earth

送玩具不如送未來！小朋友超愛的 STEAM 禮物，一邊玩一邊啟發創意

除了帶小朋友來一場旅行體驗世界各地不同文化，送 Orboot Earth 給小朋友也可以在家中認識世界，全球冒險。Orboot Earth 採用 AR擴增實境激發好奇心，手機或平板一掃，靜態地球儀瞬間變成動態的動物園、歷史博物館和美食地圖，瞬間點燃孩子的探索欲。透過尋找動物、完成挑戰、收集護照印章，孩子在玩遊戲的過程中，自然而然記住了大陸、國家、文化與生態知識，學習毫無壓力。此外，轉動實體地球儀的觸感、貼上國旗貼紙的操作，能建立螢幕無法提供的空間感和記憶，簡直是配合科技之餘，又具教育性的禮物。

Amazon 售價 US$29.99 （約 HK$233）｜原價 US $59.99

立即購買

更多相關優惠：

👉聖誕禮物2025｜買一件送一件！Samsung Galaxy Z Fold7 減價近 $2,000，再送 Watch7，另有信用卡優惠

👉聖誕禮物 2025｜預算有限都能買到的「高質感」聖誕禮物？Y2K 復古科技與盲盒熱潮

👉聖誕禮物2025｜2025 聖誕男友生存指南，送女朋友 4 大零失誤禮物攻略

👉聖誕禮物2025｜LG CordZero A9N 吸塵機 $4,290 減至 $1,927，最高額外 88 折，年末大掃除必備！

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk