聖誕禮物2025｜AirPods 4 降噪版再降，HK$770 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
適合最多人的 Apple 耳機。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Black Friday 雖結束但優惠仍有效！之前降價不算多的降噪版 AirPods 4 居然在黑五期間兩次刷新歷史低價。目前它在 Amazon 上的價格已經降至 US$99，約合 HK$770 等於幾乎只花香港行貨價一半的錢就能入手！之前還在猶豫的人，這下真的沒有再拒絕的理由了吧？
AirPods 4 降噪版
Amazon 特價 US$99（約 HK$770，需要代運）｜原價 US$179
US$179
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
雖然降噪版 AirPods 4 仍採用了半開放式結構，但依靠咪高峰、發聲單元反向抵銷，它已經能實現不輸 AirPods Pro 2 的主動降噪效果（聽感上還存在不同）。裝置內建有 H2 晶片，令用家可透過點頭、搖頭等動作直接與 Siri 互動。除此之外它也支援觸控，續航力最多 30 小時，收納盒亦支援無線充電。
AirPods 4 降噪版
Amazon 特價 US$99（約 HK$770，需要代運）｜原價 US$179
US$179
Apple 香港官網售價 HK$1,499
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
👉 Samsung EVO Select microSD 卡歷史低價，HK$260 購 512GB 可享滿額免運
👉 Samsung P9 Express 512GB 勁減，HK$580 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
👉 Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,560 入手 iPhone 17 最佳拍檔
