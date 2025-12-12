焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

聖誕禮物2025｜AirPods Pro 3 新品再降，HK$1,550 入手 Apple 最強降噪耳塞

心率監測助你更好掌握身體狀況。

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

聖誕節前夕，Apple 最新的真無線耳機旗艦 AirPods Pro 3 再次出現幅度可觀的折扣，刷新歷史低價。它目前僅售 US$199，約合 HK$1,550，比本地購買平 300 蚊。如果新買了 iPhone 17，想要找一對好耳機搭配的話，不妨考慮一下囉。

AirPods Pro 3 仍搭載和 AirPods Pro 2 一樣的 H2 晶片，但主動降噪效能是前代的 2 倍，同時它也支援 Apple Intelligence 驅動的即時翻譯功能。其耳塞也經過了重新設計，有點類似 Sony WF-1000XM4，改為混合泡沫材料，據稱在提供絕佳舒適感的同時也不易掉落。裝置具備 IP57 防塵防水機能，而且還支援心率監測。配合 Apple 健康中的訓練或是 Fitness+ 課程，你可以結合心率變化更好地掌握自己的身體狀態。另外 AirPods Pro 3 也內建了第二代超寬頻（UWB）晶片，進一步加強了定位能力。其降噪續航力提升到了 8 小時，若是開啟透音助聽功能，則可以維持 10 個小時。

👉 AirPods Pro 3 真無線耳機開箱評測！跟 AirPods Pro 2 比、佩戴、聲樂、ANC 有何分別

