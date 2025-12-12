精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
聖誕禮物2025｜Casetify 聖誕限定兩件 75 折，與另一伴換情侶機殼聖誕放閃，甜蜜升級
今年聖誕不如和另一半低調放閃，齊齊換上情侶手機殼，渡過一個甜蜜聖誕！Casetify 推出聖誕限定優惠，精選產品 1 件 85 折，兩件更可享 75 折，適合和另一半或閨密一人揀一個機殼，湊成情侶款或姊妹裝，更加可以製定專屬客製化機殼，一定更加驚喜。Casetify 一向以高顏值及高防護見稱，無論想走走可愛、極簡，或是型格風格，都可以揀到心儀款式。
Cherry Blossom Gradient Bounce 極強防摔手機殼 MagSafe 兼容
手機殼採用浮雕感的花瓣 图案，藝術感和質感都十分出色，顏色上是温柔的馬卡龍漸變色，從淺粉、淡紫過渡到淺藍，色調清新柔和，屬於百搭的低調甜美元素。Bounce 極強防摔手機殼是為追求卓越防護與時尚風格的用戶精心設計，並榮獲 2023 美國紐約產品設計獎金獎。手機殼具備全新彈力保護角和 TesseLock設計，通過 6.5 米防摔測試，達到 7 倍軍事級防摔標準，確保手機在意外跌落中依然安然無恙。此外，其四角可輕鬆搭配手機吊飾、背帶與鑰匙扣，隨時展現個性。加高邊框和相機環設計進一步保護手機屏幕和鏡頭，而 MagSafe 兼容性則提升了使用便利性，是時尚與功能兼具的代表。
Casetify 2 件 75 折 HK$472 ｜原價 HK
$629
Custom Phone Case 鏡面手機殼
手機殼可進行客製化定製，把另一半的名字加入在手機殼中， 而鏡面手機殼具備 1 倍 MIL-STD-81G 軍事級防摔標準，並通過 1.5 米的防摔測試，確保手機在日常使用中得到可靠保護。此外，還配備融合式相機控制按鈕，支援無線充電及 MagSafe 功能，提升使用便利性。側邊開孔設計讓你輕鬆掛上手機掛繩、串珠鑰匙扣或背帶，展現獨特個性。而鏡面材質更是女生所愛，能在日常生活中隨時保持妝容整潔。
Casetify 2 件 75 折 HK$412 ｜原價 HK
$549
The Cat-Mas Tree 鏡面手機殼 MagSafe 兼容
喜歡可愛又任性的貓咪，又想應節的話，這款聖誕貓貓手機殼就千萬別錯過。走軟萌可愛路線，主視覺是手繪風的橘貓，搭配帶金色星星、彩色毛球裝飾的深綠色帽子，畫面充滿聖誕節的歡樂、溫馨氛圍，視覺感軟糯又活潑，誰能拒絕這可愛的貓咪？
Casetify 2 件 75 折 HK$412 ｜原價 HK
$549
