聖誕禮物2025｜Dyson Corrale 直捲髮造型器直降 HK$1,190， 聖誕派對造型必備！

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Dyson Corrale 直捲髮造型器直降 HK$1,190， 聖誕派對造型必備！

聖誕想送一份實用又體面的禮物，讓另一半或者家人真正感受到你有用心？Dyson 今年這波聖誕減價也許能幫到你，熱賣的 Dyson Corrale 直捲髮造型器直降 HK$1,190，只需 HK$2,790 就能入手這部主打無線方便加智能控溫的造型器，低傷害都可以夾出順滑直髮同仙氣大波浪，最適合送給你的女神，或是自己買來為聖誕節打造亮麗造型，今年聖誕想出大片就靠它了！

此外， 會員登入後購買指定產品滿 HK$3000 或以上，輸入優惠碼即可享有額外高達 HK$500 折扣。

廣告 廣告

輸入優惠碼「MYDYSON20Y」購買指定產品滿 HK$3000，可獲額外 HK$200折扣

輸入優惠碼「MYDYSON50Y」購買指定產品滿 HK$6000，可獲額外 HK$500折扣。

👉🏻 聖誕禮物推薦：從$100至無上限實用禮物大全

👉🏻 聖誕節日指南：大餐美食、燈飾行程、時裝美妝

Dyson Corrale 直捲髮造型器 (普魯士藍色)

Dyson Corrale 直捲髮造型器直降 HK$1,190， 聖誕派對造型必備！

Dyson Corrale 直捲髮造型器能塑造各種不同造型 ，包括優雅氣質內捲、華麗層次曲髮或是柔滑亮麗直髮，都能一機搞定。Corrale 採用了錳銅合金彎曲面板，可以在造型時減少使用熱力，配合智能熱控技術亦會每秒測量氣流溫度 100 次，確保穩定的熱力，且加熱溫度不會超過設定範圍傷害髮絲，並提供三段精確溫度設定以供選擇。另外機身 OLED 屏幕上可顯示電池電量，溫度控制及充電狀態，至於充電只需 70 分鐘即可使用 30 分鐘，如想進一步延長造型時間，只需要把直捲髮造型器充滿電並保持充電線連接即可。

Dyson 優惠 HK$2,790 | 原價 HK $3,980

立即購買

Dyson Purifier Hot+Cool 三合一暖風空氣清新機 HP07 (黑鋼色)

Dyson Corrale 直捲髮造型器直降 HK$1,190， 聖誕派對造型必備！

Dyson 三合一暖風空氣清新機配備 HEPA H13 標準級空氣淨化系統，能捕捉污染物、灰塵、氣體、氣味及致敏原，能去除 H1N1、H3N2、EV71 病毒及 99.95% 小至 PM0.1 的微粒，什至過濾高達 99.9% 人類冠狀病毒 229E 及 OC43 氣溶膠。此外，其 Air Multiplier 氣流倍增技術能噴射強大的高速淨化氣流，可產生循環氣流，將較遠的污染物吸入機身，將淨化空氣吹送到全室。同時能吹送長距離淨化暖風，快速令全室均勻變暖。三合一功能，一機三用，包括空氣清新機、電風扇及暖風機，節省不少空間。

Dyson 優惠 HK$3,890 | 原價 HK $5,780

立即購買

Dyson WashG1 洗地機

Dyson Corrale 直捲髮造型器直降 HK$1,190， 聖誕派對造型必備！

Dyson WashG1 洗地機效能強勁，乾濕污垢同時清除，可選用四種清潔模式及設定加濕等級 (第1、2 或 3 段)，而針對頑固污漬則可選強效模式，各種模式能清除不同污漬、碎屑、毛髮及乾涸污垢，適合用於大廳、廚房、浴室及用餐區的瓷磚、乙烯基、複合和密封木地板。設計兩個滾筒以相反方向旋轉，讓洗地機更易於操作，能輕鬆觸及家俱底部、狹窄隙縫及角落，獨特系統亦會自動將碎屑與污水分離，以進行免觸碰式處理。續航力上，能持續長達 35 分鐘的高效洗地時間。

Dyson 優惠 HK$2,990 | 原價 HK $4,680

立即購買

更多相關優惠：

👉聖誕禮物2025｜買一件送一件！Samsung Galaxy Z Fold7 減價近 $2,000，再送 Watch7，另有信用卡優惠

👉Amazon優惠｜LG S40T Soundbar 直降 6 折，千元預算打造家庭影院，全景聲體驗

👉Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S11 Amazon 限時減近 8 折，S Pen 精準操控＋頂規效能

👉聖誕禮物2025｜LG CordZero A9N 吸塵機 $4,290 減至 $1,927，最高額外 88 折，年末大掃除必備！

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk