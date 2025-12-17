聖誕禮物2025｜Dyson Hot + Cool 風扇暖風機聖誕快閃僅 HK$2,690 ，一機解決四季冷暖！

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Dyson Hot + Cool 風扇暖風機聖誕快閃僅 HK$2,690 ，一機解決四季冷暖！

天氣忽冷忽熱，一款多功能的冷暖風機就可以全年使用，可能是今年聖誕最實用的禮物！Dyson Hot + Cool 風扇暖風機限時聖誕快閃優惠，一連兩天 12 月 17 日至 12 月 18 日 Dyson Hot + Cool 大減 HK$690， 僅 HK$2,690 即可入手。這部風扇同時結合涼風和暖風功能，迅速為房間加溫，適合最近寒冷天氣。對於那些怕冷、又害怕悶熱的人，或是在小單位中不想擺放太多電器的家庭來說，無疑是一個理想選擇。

Dyson Hot + Cool™ 風扇暖風機 AM09

一步到位的風扇暖風機，完美結合了夏季和冬季的需求，讓您全年舒適無憂。夏天帶來強勁的流暢涼風，冬天則快速令全房均勻變暖，全新噴射控流技術，廣角模式向寬範圍送風，一部滿足全家需要。而且採用了安全無扇葉設計，家中有毛孩或小朋友都能安心使用。

特價 HK$2,690（香港免運費送貨） ｜原價 HK $3,380

立即購買

