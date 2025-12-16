聖誕禮物2025｜Google TV Streamer 歷史低價，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Google TV Streamer 歷史低價，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

家裡的電視功能不足想要一款機頂盒輔助？大廠產品 Google TV Streamer 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$75 促銷。換算後大約只要 HK$580，而且免運費直送香港。想要電視變聰明的話，不用等 Black Friday 就可以下手囉。

Google TV Streamer

Amazon 特價 US$75（約 HK$580，免運費直送香港 ）｜原價 US$100

立即購買

全新的 Google TV Streamer 在設計上脫離了 dongle 型態，變成了更易搭配家庭環境的盒子形狀。它搭載了比 Chromecast with Google TV 快 22% 的處理器，並配備 4GB RAM 和 32GB 儲存，背面設有一個 USB-C、一個 HDMI 2.1 和一個 1000Mbps 乙太網路埠。機身上還有專門的遙控器尋找按鈕，讓你在語音詢問 Google 助理外又多一種啟動遙控器發聲的辦法。Google TV Streamer 支援 4K 杜比視界、杜比全景聲、HDR10、HDR10+、HLG，還能基於 Matter 和 Thread 網關實現多種 IoT 互聯、操控。它也融入了一些 AI 屬性，能自動根據你的喜好推薦內容及顯示 Google Photos 中的精彩畫面。

Google TV Streamer

Amazon 特價 US$75（約 HK$580，免運費直送香港 ）｜原價 US$100

立即購買

