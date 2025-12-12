宏福苑五級火追蹤︱一文整合六大監管斷層
聖誕禮物2025｜Lenovo 雙 12 年終折扣！ThinkPad X1 Carbon 勁減 $7,900，過萬 ThinkBook 近 5 千帶回家
想趁聖誕和年終一次過換部打工、讀書、出差都能兼顧的旗艦手提電腦？Lenovo 今次雙 12 帶來的折扣，讓你輕鬆入手。其中 ThinkPad X1 Carbon 直減高達 $7,900，一向被認為是商務機天花板的精英標配，一萬三千多元即能輕鬆升級。而學生們想找高 CP 值之選 ThinkBook 型號，折後近 $5,000 就可以帶回家，無論是犒賞自己，還是為親友選擇實用又有質感的禮物，今次都是值得入手的好機會。
ThinkPad X1 Carbon Gen 12
是全球首款由 Intel Core Ultra 處理器驅動的筆記本型電腦，專為創造和提升生產力而設計。該裝置配備專用 AI 引擎，包括低耗電的神經處理組件（NPU），不僅優化性能，還顯著延長電池續航。筆電擁有 14 吋 2.8K OLED 顯示器，四側超窄邊框設計搭配高達 120Hz 的刷新率，並由 Intel Arc 顯示卡驅動。設備更獲得 Eyesafe 認證，有效護眼，讓用戶在長時間使用中得到呵護。
通信設置位於顯示器頂部，便於開啟裝置，內置全高清及紅外線（IR）兩個鏡頭，並提供升級選項至 800 萬像素。此外，兩個 360 度的咪高峰具備 AI 降噪功能，與 Dolby Voice 和 Dolby Atmos 技術相結合，提供卓越的音效體驗。ThinkPad X1 Carbon Gen 12 達到 MIL-STD 810H 標準，確保設備的耐用性和可靠性。
系統規格：
處理器：Intel Core Ultra 7 155U 處理器 (E 核心最高達 3.80 GHz P 核心最高達 4.80 GHz)
作業系統： Windows 11 專業版 64
顯示卡： 整合式 Intel 顯示卡
記憶體：32 GB Ram
儲存裝置：1 TB SSD
顯示器：14" 2.8K (2880 x 1800)、OLED、防眩光/防反光/防污漬、非觸控、HDR 500、100%DCI-P3、400 nit、120 Hz、低藍光
鏡頭： 1080p FHD 紅外線 + RGB 配備防窺鏡頭蓋
標準埠：USB-A (USB 5Gpbs)、2 x USB-C® (Thunderbolt 4, USB 40Gbps)、USB-A (5Gpbs)、USB-A (USB 5Gbps)、HDMI 2.1、Kensington Nano 安全鎖插槽、耳機 / 咪高峰複合埠
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 (折扣達 36%)
Lenovo 官網優惠價 HK$13,898 ｜原價 HK
$21,800
Yoga 7i 2-in-1 (16", Gen 10)
Yoga 7i 2 合 1 Gen 10 筆記簿型電腦具有 360 度百變功能，帳幕模式下，筆電模式，平板模式及顯示模式，能隨心所欲地切換。搭配手寫筆，無論是創作、會議筆記還是設計草圖，都能實現紙感書寫的流暢！Yoga 7i 2 合 1 Gen 10 搭載 Intel Core Ultra 7 Evo Edition 處理器和 40+ TOPS NPU，解鎖 AI 加速體驗，只需按鍵幾下，即可從文字中創作圖片或音樂，又或大幅修改相片與影片，配合 Intel 整合式顯示卡，更締造強勁視覺效果。
系統規格：
處理器：Intel Core Ultra 7 258V 處理器 (LPE 核心最高達 3.70 GHz P 核心最高達 4.80 GHz/32 GB MOP)
作業系統： Windows 11 家用版 64
顯示卡： 整合式 Intel Arc 顯示卡 140V
記憶體：32 GB Ram
儲存裝置：1 TB SSD
顯示器：16" 2.8K (2880 x 1800), OLED, Glare, Touch, HDR 1000 True Black, 100%DCI-P3, 500 nits, 120Hz, Glass
鏡頭：5mp 紅外線配備雙麥克風和防窺鏡頭蓋、電腦視覺
標準埠：HDMI 1.4b、USB-C (Thunderbolt 4, USB 40Gbps, DP 1.4a, PD 3.0)、USB-C® (Thunderbolt 4, USB 40Gbps, DP1.4a, PD3.0)、MicroSD 卡讀卡機、USB-A (USB 5Gbps)、音訊組合插孔
Yoga 7i 2-in-1 (16", Gen 10) (折扣達 30%)
Lenovo 官網優惠價 HK$11,097 ｜原價 HK
$16,000
ThinkBook 16 Gen 7
Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 結合輕巧便攜與卓越效能，顯著提升用戶的生產力。搭載 AMD Ryzen 7000 系列處理器，不僅提供極速效能，還能提高工作效率，滿足現代辦公模式。其強大的電池續航力即使在無電源插座的情況下，也能長時間支持數據分析、輕量級影片編輯及多工處理。產品外觀上，ThinkBook 16 Gen 7 採用了鋁金屬機殼熠熠生輝，時尚的灰配色散發出優雅的專業氣質。鍵盤的人體工學設計提供了舒適的打字體驗，曲面鍵帽完美貼合手指形狀，並配備 LED 狀態燈以便音訊設定的操控。全新的數字鍵盤使財務文件、試算表和各類數據運算變得更加便捷。
在耐用性方面，Lenovo 嚴格遵循美國國防部 MIL-STD 810H 標準，鍵盤設計亦足以抵抗水花潑濺。安全方面，ThinkBook 16 Gen 7 配備先進的安全功能，包括選配的指紋辨識器和可信任平台模組 (TPM)，確保數據及設備的完整保護。此外，裝置設有 Kensington Nano 安全鎖插槽，為安全防範提供額外保障。
系統規格：
處理器：AMD Ryzen 5 7535HS 處理器 (3.30 GHz 最高達 4.55 GHz)
作業系統： Windows 11 專業版 64
顯示卡： 整合式 AMD Radeon 660M
記憶體：16 GB Ram
儲存裝置：512 GB SSD
顯示器：16 WUXGA (1920 x 1200), IPS, 防眩光, 非觸控, 45%NTSC, 300 nit, 60Hz
鏡頭： 1080p FHD 配備雙麥克風和防窺鏡頭蓋
標準埠：4 合 1 SD 讀卡機、2 X USB-A (USB 5Gbps)、Ethernet (RJ45)、HDMI 2.1、USB-C (USB 10Gbps, power delivery / DisplayPort 2.1)、USB-C (USB4® 40Gbps, power delivery / DisplayPort 2.1)、Kensington Nano 安全鎖插槽、耳機 / 咪高峰複合埠
Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 (折扣達 41%)
Lenovo 官網優惠價 HK$5,198 ｜原價 HK
$8,901
