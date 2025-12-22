葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕直認心慌
聖誕禮物2025｜Lexar Play Pro 激促 82 折，HK$380 免運購 256GB microSD Express 卡爽玩 Switch 2
讀、寫速度達到 900MB/s 和 600MB/s。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Lexar 專為 Nintendo Switch 2 推出的 Play Pro microSD Express 卡在聖誕節期間打出了可觀折扣！目前只要花 US$50、US$100 和 US$186 即可購入 256GB、512GB、1TB 型號。換算過來大約是 HK$380、HK$780 和 HK$1,450，正是絕佳入手時機。
Lexar Play PRO microSD Express 記憶卡（256GB）
Amazon 特價 US$50（約 HK$380，免運費直送香港）｜原價
US$60
Lexar Play PRO microSD Express 記憶卡（512GB）
Amazon 特價 US$100（約 HK$780，需集運）｜原價
US$120
Lexar Play PRO microSD Express 記憶卡（1TB）
Amazon 特價 US$186（約 HK$1,450，需集運）｜原價
US$220
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Lexar Play Pro 的讀、寫速度分別達到 900MB/s 和 600MB/s，而且向前兼容 microSDXD UHS-I。卡本身具備 IPX7 防水機能，而且也具備防磁、防震、防摔、防 X 光等特性。除了 Switch 2 以外，它也可以被用來為華碩 ROG Ally、Steam Deck 等裝置擴充容量。
更多內容：
👉 Nintendo Switch 2 指定用的 microSD Express 記憶卡是什麼？快多少？貴多少？
👉 Nintendo Switch 2 正式發表，所有的首發遊戲都在這裡！
Lexar Play PRO microSD Express 記憶卡（256GB）
Amazon 特價 US$50（約 HK$380，免運費直送香港）｜原價
US$60
Lexar Play PRO microSD Express 記憶卡（512GB）
Amazon 特價 US$100（約 HK$780，需集運）｜原價
US$120
Lexar Play PRO microSD Express 記憶卡（1TB）
Amazon 特價 US$186（約 HK$1,450，需集運）｜原價
US$220
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 Samsung P9 Express 256GB 新低，HK$260 免運入 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
👉 M4 Mac mini 回歸歷史低點，HK$3,730 入手超強小電腦
👉 Razer Pro Click V2 新低價，HK$580 免運購人體工學滑鼠兼顧工作、娛樂
👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
【莎莎】聖誕禮物套裝 $200內買CANMAKE、MAYBELLINE、Eleanor套裝（即日起至08/01）
莎莎精選多款滋養護膚、閃亮美妝套裝，一套試齊多款皇牌產品，無論送禮定自用都一定啱心水！精選優惠包括SUISSE PROGRAMME 升級活氧細胞面部護理套裝（精華液 30ml+面膜 50ml+昇華霜 50ml）$1,380、SUISSE PROGRAMME尊貴魚子緊緻面部護理套裝（嫩膚凝露 50ml+ 潔膚乳 50ml+ 精華 30ml+面霜 50ml+ 睡眠面膜 15ml）$2,280、Dr.G 舒潤保濕套裝 7件裝 $498、Eleanor 滋養潤手霜套裝 3件裝 VIP價$152、CANMAKE 40週年聖誕節日套裝 6件裝 $198、MAYBELLINE 日常&節日全妝套餐 4件裝 VIP價$152！YAHOO著數 ・ 9 小時前
聖誕禮物2025｜名牌潮物實用禮物合集，「百位數起跳預算」時尚禮物願望清單
聖誕轉眼就到，想準備一份高質品味潮流禮物的話，有！這裡幫你整合一系列名牌實用禮物，從百元起入手的名牌實用禮物，總有一款成為心水！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
【百佳】原箱優惠 買可樂滿$699送總值$744.5禮品（即日起至25/12）
百佳網店精選原箱優惠，精選產品包括可口可樂/雪碧/玉泉/芬達精選原箱汽水330毫升8罐裝3排 $78/箱（買滿$699送總值$744.5禮品）、維他奶鈣思寶原箱高鈣植物固醇豆奶/高鈣高蛋白質豆奶/杏仁高鈣健康飲品250毫升6包裝4排 $102/箱（再送3盒史雲生清雞湯250毫升 + 維他菓然系飲品250毫升6包裝）、伊美原箱瑞士特級純牛奶原箱1公升12盒裝 $268/箱、維達原箱金鑽系列4層衛生紙 27卷 $55/箱（買滿$208送總值$90.3禮品）、N1 NATUREL 原箱2.0幼身版/天然玉米豆腐砂17.5公升裝x3袋 $375/2箱（再送N1 NATUREL珍珠豆腐混合砂 3.0原味 6公斤）！YAHOO著數 ・ 11 小時前
【惠康】冬日暖意大抽獎 抽獎贏任選航點機票（即日起至08/01）
惠康現正進行冬日暖意大抽獎，由即日起至2026年1月8日，於門市或網店消費滿$50即可參加，買指定產品有多1次抽獎機會！只要於抽獎活動推廣期內登記3張非同日單據，即可自動參加2026年1月12日的「終極大獎」抽獎，有機會贏取香港來回任何目的地雙人來回航點任揀 + 機場貴賓室體驗 (總值: $52,000，共1名) ！YAHOO著數 ・ 1 天前
62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測
62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 8 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 7 小時前
愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光
US Department of Justice 美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。 照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。 這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey ...BBC News 中文 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 13 小時前
導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬 耳朵被咬掉一截血流披面
【動物專訊】導盲犬「愛恩斯坦」（坦仔）今日中午跟服務使用者盧先生在九龍城過馬路時，突然被迎面而來的白色柴犬咬傷，當時那柴犬狗主有拖繩，卻沒有制止狗狗跑去咬坦仔，事後鬧了自己狗狗幾句便離開。坦仔其後血流披面，送院後要聯針，不排除還要再動手術切除部分耳朵。盧先生的太太當時目擊事發經過，她對坦仔受傷感到很心痛，希望能找到那狗主賠償，及教育那狗主妥善看管自己的狗狗，提醒如果其狗狗有攻擊性，應在帶狗時讓狗狗戴口罩，避免傷及其他小動物。 盧太表示，事發在今日中午12時許，當時她丈夫和坦仔在九龍城東正道樂善道交界十字路口近富豪東方酒店過馬路，而那狗主拖著一隻白色柴犬迎面而來，柴犬突然撲向坦仔。她說：「那時電光火石，我以為只是普通狗仔打招呼，但坦仔吠了幾聲，後來我叫坦仔，坦仔回頭望我時，看到他的耳朵流很多血。」她又表示，看到那個狗主曾在馬路中心鬧了柴犬幾句，然後離開，相信對方清楚知道自己的狗狗咬了坦仔。 她將坦仔帶到獸醫診所檢查，發現坦仔耳朵被咬掉了一塊肉，有多個牙洞和抓痕，傷勢嚴重，要聯針及觀察，不排除要再做部分耳朵切除手術。 盧太和丈夫都很心痛，她表示坦仔在3歲時開始跟他們一起，至今已經7歲，一同香港動物報 ・ 1 天前
哈佛研究揭8大逆齡長壽生活習慣：I人比E人更易死？跟住做即延壽20年以上，60歲開始也不嫌晚
隨著年齡增長，許多人都希望能擁有更長壽、更健康的身體，但卻擔心為時已晚。然而，哈佛大學最新研究證實，只要做足以下8點，即使是從60歲開始養成良好習慣仍能延壽20年！這些習慣不僅簡單易行，還可顯著降低多種慢性疾病風險。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
英女王都愛的「絎縫外套」保暖又時尚 比羽絨外套更適合香港穿！同場推薦低至7折最佳保暖神衣
香港的冬天不太冷，卻總有一兩天的溫度需要穿上外套。每當提到冬季外套，或許很多人會先想到羽絨服。但其實又輕又暖的「絎縫外套」更適合香港天氣穿，不會像羽絨服一樣太過保暖，卻又能擋住一定程度的寒冷，對於香港現在的天氣來說非常實穿。而且近年來在時尚圈，絎縫外套早已悄悄成為潮人們的冬日摯愛！連英女王都對這種服裝工藝愛不釋手，無論是經典英倫風還是現代摩登感，大家都能輕鬆駕馭。文末更會介紹甜甜價格的絎縫外套，從平價uniqlo到經典BARBOUR都有，大家快來逛逛吧！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
交還公屋爆罰款$3,513風波？ 房署要求還原「千年文物」水龍頭 網民鬧爆：玩嘢啦！搶錢！
公屋居民向房屋署交回單位時，一般須就曾改動過的位置或設備還原，否則會被要求賠償。近日有一名大圍顯耀邨的住戶在Facebook「公屋討論區」群組出帖，表示即將交還公屋，惟房署主任檢查時指單位水龍頭曾更換，需還原原款，否則罰款3,513元。他其後到五金舖查詢，店方稱相關款式已難以尋找，無計可施下，唯有在群組求助。28Hse.com ・ 5 小時前
高市早苗內閣防衛腦洞大開！ 無核三原則崩潰倒數誰來擋？
哎呀，日本政壇這波小八卦讓人聽了心跳加速，2025年12月18日共同社報導，一位首相府內部官員在和記者私聊時，脫口而出「日本該有核武了」， 雖然馬上補刀「這不現實啦」，但這話偏離日本長年無核原則Japhub日本集合 ・ 7 小時前
胡定欣新婚後過首個聖誕節 布置巨型聖誕樹意外曝光超豪巨宅
視后胡定欣今年10月無預警下嫁醫生男友陳健華，於新西蘭秘婚後正式成為人妻。新婚燕爾的她心情大好，分享新婚後首個聖誕的布置片段，更曝光豪宅內的闊落客廳及巨型聖誕樹瞬間成為網民焦點！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【中環解密】泡泡瑪特「跌成狗」 股民促王寧回購
曾是市場寵兒的泡泡瑪特（9992.HK）股價近月跌個不停，內媒報道，泡泡瑪特創辦人、董事長兼CEO王寧日前現身公司旗下CRYBABY特展現場，引發大批參展者圍觀，但在一些社交平台上，王寧出席活動的照片流出後，不少網民就泡泡瑪特股價事宜展開討論，並公開呼籲王寧「回購一些股票吧，股價跌成狗了」。信報財經新聞 ・ 20 小時前
日本央行激進升息震動全球市場！專家：日元陷入干預「危險區」
日本央行 (BOJ) 上周五 (19 日) 宣布升息 1 碼至 0.75%，創 1990 年以來最高水平，標誌著其持續近 30 年的超寬鬆貨幣政策時代正式終結。這項決策不僅引發全球金融市場劇烈波動，更將日元匯率推入干預「危險區」，揭露出日本經濟深層的結構性矛盾。鉅亨網 ・ 15 小時前
MMA頒獎禮Jennie同款頸鏈被問爆！「西太后」Vivienne Westwood土星飾物再掀熱潮
在剛圓滿落幕的 MMA 頒獎禮上，BLACKPINK Jennie 幾個黑白裙裝造型震撼全場！除了她的女皇級舞台表現贏盡掌聲之外，時尚迷的目光都鎖定在她的得獎戰衣，是來自Vivienne Westwood的婚紗以及那條標誌性的土星珍珠頸鏈！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
【中環解密】宇樹機械人王力宏騷伴舞 馬斯克大讚
近年內地機械人技術和產業發展迅速，6部宇樹科技旗下的人形機械人日前亮相歌手王力宏成都演唱會伴舞，並流暢地完成「側空翻」等複雜動作，由於畫面太過震撼，連全球首富、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）看到後，亦忍不住在社交平台X發文讚好，以一句「Impressive」去形容，隨即成為科技界熱話。信報財經新聞 ・ 20 小時前