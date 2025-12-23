聖誕禮物2025｜LG 年終優惠買電視、顯示器超抵！新款 4K OLED 智能電視減五千，影院級畫質升級！

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

LG 年終優惠買電視、顯示器超抵！新款 4K OLED 智能電視減五千，影院級畫質升級！

一年辛苦到尾聲，最療癒的事，莫過於躺在梳化上追劇、打機、煲電影好好放空。如果你還在用幾年前的舊電視、顏黯淡、打機有殘影，今年是時候幫客廳來一次畫質升級大翻新。

LG 推出年終優惠，由即日起至 2026 年 1 月 8 日，精選影音、顯示器產品可享高達 61 折優惠。其中 2025 年新款 48 吋 OLED 4K 智能電視減 HK$5,000，用本來買中階機的預算，享受近乎家庭影院級畫質。除了電視，LG 年終優惠更涵蓋多款專業顯示器。例如專為玩家打造的高刷新率曲面電競顯示器，提供包裹式視野與流暢畫面，助你精準判斷。

廣告 廣告

一張梳化，一塊頂級屏幕，讓日常娛樂昇華為沉浸享受。

👉🏻 聖誕禮物推薦：從$100至無上限實用禮物大全

👉🏻 聖誕節日指南：大餐美食、燈飾行程、時裝美妝

立即查看 LG 年終優惠

48 吋 LG OLED AI B5 4K 智能電視 2025

LG 年終優惠買電視、顯示器超抵！新款 4K OLED 智能電視減五千，影院級畫質升級！

48 吋 新款 LG OLED AI B5 4K 智能電視搭載先進的 alpha 8 Gen2 AI 處理器，提供令人驚豔的 4K 畫質，並升級影像，實現環迴立體音效，讓每個細節都栩栩如生。同時採用了 True Black 極致純黑技術，使每個像素展現絕對黑色，帶來驚人的對比度和深度，並實現 100% 色彩還原度 和 100% 色彩容量，讓影像真實生動。透過 AI Picture Pro 功能，電視能自動分析並改善每一幀畫面，以提升整體畫質。此外，配備全新 AI Magic Remote，支持語音控制和拖放功能，讓操作變得更加便捷。

LG 特價 HK$7,980 | 原價 HK $12,980

立即購買

39 吋 UltraGear WQHD OLED 弧形遊戲顯示器

LG 年終優惠買電視、顯示器超抵！新款 4K OLED 智能電視減五千，影院級畫質升級！

39吋 UltraGear WQHD OLED 弧形遊戲顯示器擁有 3440x1440 的高解析度，提供寬闊的 21:9 屏幕，比標準 16:9 顯示器的視野高出 34%。這款顯示器呈現更深邃的陰影、明亮的光線與鮮豔的色彩，讓遊戲畫面栩栩如生。800R 的弧形設計使其符合人眼視覺，並提供連貫的 90 度可視角度，讓玩家全方位沉浸於遊戲世界。配備 LG WOLED 技術與 Micro Lens Array+ 技術，亮度提升至 275 nits，最大可達 1300 nits，確保在任何環境下都能展現生動的色彩。主打 240Hz 高更新率和 0.03ms 反應時間，並支援 G-SYNC 和FreeSync 技術，讓遊戲過程更加流暢。內置的 Black Stabilizer 和 Crosshair 功能進一步提升遊戲準確度，讓玩家在競爭中都能獲得優勢。

LG 特價 HK$6,990 | 原價 HK $10,980

立即購買

更多相關優惠：

👉聖誕禮物2025｜買一件送一件！Samsung Galaxy Z Fold7 減價近 $2,000，再送 Watch7，另有信用卡優惠

👉聖誕禮物 2025｜預算有限都能買到的「高質感」聖誕禮物？Y2K 復古科技與盲盒熱潮

👉聖誕禮物2025｜2025 聖誕男友生存指南，送女朋友 4 大零失誤禮物攻略

👉聖誕禮物2025｜Samsung Tab A9+ 聖誕驚喜價，千元買到大牌娛樂平板，送禮自用即搶

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk