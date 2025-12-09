聖誕禮物2025｜LG CordZero A9N 吸塵機 $4,290 減至 $1,927，最高額外 88 折，年末大掃除必備！

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

LG CordZero A9N 吸塵機 $4,290 減至 $1,927，最高額外 88 折，年末大掃除必備！

年尾大掃除想一次過換走舊家電？LG 雙十二今次出手力度，可以說是現在不入手，可能又要等到下年。由即日起至 12 月 12 日，LG 全線貨品一件額外 92 折，兩件或以上額外 88 折，其中人氣無線吸塵機 CordZero A9N 由 $4,290 直減至 $1,927 就能入手，簡直是以低於半價換新機，最適合在準備年末大掃除、又想升級家居清潔裝備的人。一於看看同場其他家電的減價優惠，用最少預算，升級成套家務神器。

LG CordZero A9N (晶鑽銀)

LG CordZero A9N 配備 AEROScience 智能變頻摩打，以超高轉速創造強勁 3D 迴旋氣流，有效分離及阻隔微塵，強勁耐用。其多功能吸頭設計滿足不同清潔需求，電動地拖吸頭（需額外購買）具自動出水系統，拖布保持濕潤，可同時吸塵及拖地，並提供三段水量調節；纖薄電動地板吸頭可輕鬆清潔難以觸及的狹窄空間，去除灰塵、污垢及寵物毛髮；震動寢具吸頭則每分鐘拍打 4,000 次，結合強勁吸力，有效吸走床單、梳化及車椅上的塵蟎。

內置五重過濾系統能過濾 99.9% PM0.3 懸浮粒子，呵護室內空氣健康。而金屬防塵裝置及濾網都可用清水洗淨，乾淨衛生。人體工學設計配合可調節式伸縮吸塵管，輕鬆適應不同身高及清潔環境，並減輕清潔時的手部負擔，讓清潔變得輕鬆高效。

LG 雙 12 兩件 88 折 ：HK$1,927 | 原價 HK $4,290

立即購買

LG PuriCare AeroFurniture 空氣清新茶几 (大地啡)

LG PuriCare AeroFurniture 空氣清新茶几，結合了空氣淨化與家居美學。這款茶几配備 LG PuriCare 360˚ HEPA 濾網，能全方位地清新空氣，空氣淨化功能可消除 99.9% 經空氣傳播的細菌及小至 0.01 微米的超微細灰塵，並利用 UVnano 技術有效去除風扇葉片上99.99%的細菌，確保家庭環境的空氣潔淨。此外，它還使用柔和的微風來進行空氣淨化，帶來寧靜的使用體驗。

產品還設有不同色調的氣氛燈，只需按下控制鍵或使用 ThinQ 應用程式，即可輕鬆設定情境燈光營造氣氛，能夠為居住空間增添溫馨的感覺。值得一提的是，茶几桌面更設有無線充電功能，方便使用者直接為手機或無線耳機充電，進一步提升了其實用性。

LG 雙 12 兩件 88 折 ：HK$2,798 | 原價 HK $4,380

立即購買

42 吋 LG OLED evo AI C5 4K 智能電視 2025

LG OLED evo AI C5 4K 智能電視擁有超薄設計，提供身臨其境的觀看體驗。電視搭載最先進的 alpha 9 Gen8 AI 處理器，能將視覺細節提升至新高度。集成的 AI 引擎分析並增強每一幀畫面，確保卓越的 4K 畫質。特別的是，該處理器還能識別人臉，增強面部表情，增添觀看的深度。電影經 UL 認證的完美純黑，無論在昏暗環境中均可顯示最深的黑色，提升感知亮度和對比度，更獲得 100% 色彩容量和 100% 色彩還原度的認證，讓觀眾在任何環境中都能享受準確而鮮豔的色彩。

AI Picture Pro 技術讓每一畫面栩栩如生，當中 AI 超級升頻和 OLED 動態色調映射技術能深入分析每一場景內的元素，提升解像度、亮度、深度和清晰度。配合使用 AI Magic Remote 神奇遙控器，輕鬆控制電視，無需任何額外設備。遙控器配備動作感應器和滾輪，可以像使用空氣滑鼠般點擊，或直接下達語音指令。此外，AI Sound Pro 能微調音效，帶來更震撼的視聽體驗。

LG 雙 12 兩件 88 折 ： HK$7,022｜原價 HK $11,480

立即購買

